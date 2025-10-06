Un homenaje a Carabanchel en forma de relato novelado con 'Al otro lado del río'

Chelo Altable, creadora de Eirene Editorial, ha publicado una antología de relatos novelados titulada Al otro lado del río. Coordinada por Jorge Ruiz Morales, todos están escritos desde el otro lado del Manzanares, en el distrito de Carabanchel.

Esta obra colectiva constituye un mosaico literario en el que cada relato, con su estilo y voz propios, se integra en una composición coherente que refleja las aspiraciones, temores y esperanzas de sus protagonistas, transformando lo cotidiano en extraordinario y lo inesperado en realidad. Se habla de algunos asuntos del distrito como la antigua cárcel, la calle General Ricardos, la Quinta de Vista Alegre, plaza Elíptica...

En la obra participan Victoria Alonso Gutiérrez, Alonso Carretero Caballero, Francisco Javier Escudero Padilla, David García Alonso, David Mateo Cano, Cristina María Menéndez Maldonado, Susana Monterreal Blázquez, María Teresa Ollalla Tomey, Elena Romera Sánchez, Marina Ruiz Sancha y el propio Jorge Ruiz Morales. Y todos los autores son de Carabanchel.

Al otro lado del río, otra forma de conocer Carabanchel

La editora nos contestó unas preguntas en la presentación que tuvo lugar en la Biblioteca La Chata.

¿Por qué has decidido publicar una antología titulada Al otro lado del río y con la imagen de la Colonia de la Prensa en portada?

Pensé que siendo una editorial carabanchelera, qué mejor que tener entre nuestros títulos uno protagonizado por escritoras y escritores de Carabanchel. Elegir la imagen de la Colonia de La prensa para su portada nos pareció el mejor envoltorio para el libro, por su historia, su significado para el distrito y para la antología se ha convertido en su seña de identidad.

En el libro se publican 11 relatos de escritores de Carabanchel, ¿cómo fue la tarea de recopilarlos, seleccionarlos y darles forma?

Encargué a Jorge Ruiz Morales, escritor perteneciente a la asociación de escritores y escritoras de Carabanchel-Latina que reuniera y coordinara a 6 autoras y 6 autores de la asociación para que cada una o uno aportara un relato. El tema era libre, y por eso hay distintos estilos y temáticas. En el último momento se cayó un autor y ya no había forma de sustituirlo porque queríamos que el libro viera la luz en la 2ª Feria del Libro de Carabanchel, como así fue. Curiosamente, como comentó Carlos Izquierdo, concejal presidente de la Junta de Distrito de Carabanchel en la reciente presentación que hicimos en la Biblioteca Pública La Chata, “pudiera ser el destino: 11 autoras y autores de Al otro lado del río y Carabanchel es el distrito 11 de Madrid”.

¿Carabanchel se ve reflejado en los 11 relatos, ¿de qué forma?

Sí, Carabanchel se ve reflejado desde el momento que las autoras y autores o han nacido en el distrito o viven él. Y Carabanchel imprime carácter. Especialmente 4 de los relatos transcurren por las calles del barrio.

¿Nos puedes contar qué es Eirene Editorial?

Eirene Editorial es un pequeño sello editorial independiente, que quiere ser un verso libre en el mundo del libro. Su línea editorial está basada en valores con el amor, la consciencia y la compasión. Nació en el barrio de San Isidro del distrito de Carabanchel en 2012 y se sustenta sobre 4 pilares fundamentales: calidad literaria de sus títulos, calidad humana de sus autores en un proyecto que reúne a firmas noveles con otras conocidas y reconocidas; sus portadas, diseñadas con la intención de ser un sello de identidad de cada libro; el fantástico equipo de la editorial; y el compromiso solidario de la editorial. Por cada ejemplar vendido, se dona 1 euro a proyectos sociales, culturales o medioambientales de acuerdo con la autora o autor.