Herida grave una mujer al ser atropellada por un camión de basuras en Carabanchel

Un nuevo suceso estremece a los vecinos de Carabanchel. Una mujer de 54 años ha resultado gravemente herida tras ser atropellada por un camión de la basura este lunes por la mañana.

EPE

Ha sido pasadas las ocho de la mañana, a la altura del número 35 de la calle de Matilde Hernández, según ha informado Emergencias Madrid.

¿Cómo ocurrió el atropello de la mujer de Carabanchel?

La mujer atropellada en Carabanchel ha quedado atrapada debajo del camión y los Bomberos del Ayuntamiento han tenido que elevar el vehículo para rescatarla. Cuando han conseguido rescatarla, estaba consciente y el diagnóstico dice que ha podido sufrir posibles traumatismos torácico, abdominal, pélvico y ortopédicos.

Una vez rescatada, fue atendida en el lugar por facultativos del Samur-Protección Civil, que lograron estabilizarla antes de trasladarla en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

El conductor del camión también recibió asistencia psicológica en el lugar del accidente.

La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello y determinar posibles responsabilidades. Por su parte, la Policía Municipal ha escoltado el convoy hasta el centro hospitalario y ha regulado el tráfico en la zona.

Los otros sucesos que han ocurrido en Carabanchel en los últimos días

Este terrible suceso no es el único que ha impactado a los vecinos de Carabanchel en los últimos días. Un joven de 25 años y una chica de 26 resultaron heridos de gravedad, ella con la pérdida de ambas piernas, tras ser arrollados por un todoterreno cuando descargaban mercancías de una furgoneta en doble fila el pasado sábado. Fue a la altura del número 74 de la calle de Antonio López.

Detenido un hombre tras atropellar a dos jóvenes en Carabanchel / Europa Press

Después del atropello, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue detenido por varios vecinos que presenciaron el suceso. Fueron los vecinos quienes dieron una primera asistencia y realizaron un torniquete para que la chica no se desangrara.

La chica fue intubada y trasladada al Hospital de La Paz, donde ingresó en estado de gravedad aunque no se temía por su vida. Al chico de 25 años de edad, los sanitarios le atendieron con una fractura abierta en la pierna derecha. También fue trasladado al Hospital, en este caso, al Universitario 12 de Octubre, donde ingresó en estado grave, pero tampoco se temió por su vida.