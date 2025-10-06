Alojamiento flexible en Madrid Sur: así es Node Carabanchel

Carabanchel no solo está cambiando su paisaje urbano: también lo está haciendo su oferta residencial. Con la apertura este año de Node Carabanchel, este distrito se posiciona como un punto clave del modelo de alojamiento flexible. Estudiantes, profesionales móviles y jóvenes que buscan una alternativa más versátil al alquiler tradicional encuentran en este edificio una propuesta con todo incluido: con alquiler de estudios privados y espacios comunes.

Este fenómeno no surge de la nada: en un distrito donde el precio medio del metro cuadrado en vivienda ya supera los 3.300 €/m² y ha crecido más de un 21,7 % en el último año, según informes de septiembre de 2025 de Idealista, la demanda de opciones más adaptadas a la movilidad y menor compromiso también crece. Una demanda asociada en gran medida a jóvenes que, obligados por el precio elevado de los pisos de alquiler en el centro, eligen el distrito de Carabanchel como el sitio idóneo donde vivir, como ya analizó la CRónica el pasado mes de agosto con dos empresas expertas en el mercado inmobiliario.

Conocedores de este auge, Node Living, la marca flex living que busca fomentar un nuevo estilo de vida entre los jóvenes profesionales y nómadas digitales, apostó por construir en nuestro distrito su nuevo hub y que en abril abrió sus puertas. Un proyecto que ha requerido una inversión de cerca de 100 millones de euros y que ofrece 977 unidades habitacionales en distintas versiones dentro de un modelo híbrido que combina alquiler flexible con el PBSA (Purpose-Built Student Accommodation) asequible del sur de Madrid.

Qué es Node Carabanchel y qué ofrece

Node Carabanchel es un edificio construido sobre una superficie total de 38.753,89 metros cuadrados y una edificabilidad de 25.874,82 metros cuadrados que combina las características de residencia universitaria y coliving de alta gama. Ubicado en la calle Tulipero, 6 ofrece unidades privadas totalmente equipadas con servicios incluidos y acceso a zonas comunes como un gimnasio, una pista de pádel, un espacio de coworking o varias salas de reuniones.

Patio interior del Node Carabanchel / Node Carabanchel

Los precios parten desde aproximadamente desde 835 €/mes para su categoría 'standar', con otras modalidades más completas ('confort', 'rooftop') que superan los 900 € mensuales para alquilar una habitación. Mientras que cualquiera de las opciones para alquilar para dos personas, el precio oscila entre los 1.240-1.325 € mensuales. En estas tarifas están ya contemplados servicios de limpieza, internet, mantenimiento, mobiliario moderno y conexión a internet.

Además, el edificio incorpora instalaciones adicionales que ofrecen un mayor confort a su estancia: como piscina, zona de estudio, terraza en la azotea, lavandería y espacios comunes pensados para socializar. En la ficha de Node también se promueve la facilidad de traslado al centro de Madrid: el edificio está bien conectado, lo que favorece su atractivo para personas que combinan residencia y trabajo o estudio en distintos puntos de la ciudad.

Así, entre las mayores ventajas de este modelo, encontramos la flexibilidad, ya que no exige ni contratos largos ni compromisos tradicionales de alquiler; servicios como internet, limpieza o mantenimiento integrados; comunidad y espacios compartidos que promueven la interacción entre jóvenes y su ubicación estratégica, con buena conectividad con el centro.

¿Hacia quién va dirigido?

Si bien la oferta está orientada hacia un público diverso, su principal perfil es el del estudiante universitario —ya sea de grado o Erasmus—, que busca soluciones de alojamiento con contratos flexibles y buena conexión con los centros universitarios situados a en las afueras del sur de la ciudad: como la Universidad Carlos III en Getafe y Leganés o los campus de Fuenlabrada y Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos.

Uno de los espacios comunes del Node Carabanchel / Node Carabanchel

Por otro lado, jóvenes profesionales y nómadas digitales en sus primeros años laborales que valoran una comunidad dinámica, servicios integrados y una buena relación calidad-precio. También se contemplan perfiles corporate o del entorno sanitario, como médicos residentes o empleados en desplazamiento temporal, que requieren de un alojamiento temporal para iniciar nuevas etapas vitales.

"Con este nuevo hub no solo ampliamos nuestra presencia en Madrid, sino que consolidamos un modelo de vida contemporáneo que prioriza la experiencia, la flexibilidad, el diseño y confort, así como las conexiones humanas", afirma Esteve Almirall, cofundador y Managing Partner de Node Living.

Carabanchel: nuevo epicentro del alojamiento flexible en el sur de Madrid

A su demanda en auge, se le suma que es el distrito con la mayor concentración de galerías de arte urbano de la ciudad, epicentro de la escena artística alternativa y punto de atracción creciente para jóvenes talentos.

La piscina de Node Carabanchel / Node Carabanchel

Este enclave se eligió precisamente por su dinamismo y potencial transformador. "Carabanchel representa el equilibrio perfecto entre autenticidad local, accesibilidad y proyección cultural. Aquí encontramos una comunidad ya consolidad, con la que queremos convivir, colaborar y crecer", señala Almirall.

Al gran cartel de actividades y programación cultural del barrio, el hub se sumará ofreciendo todo tipo de actividades para estimular la vida del distrito, destacando la organización de conciertos en la azotea y en los jardines interiores. A ello se suma que el propio edificio se integra a la perfección a la estética del barrio, con sus murales en la fachada. Un homenaje a la cultura urbana que fortalece el vínculo entre Node y su entorno.

Así, Node Carabanchel se ha materializado en el distrito como una apuesta que combina concepto hotelero, residencia universitaria y vivienda "todo incluido".