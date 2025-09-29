Robo a punta de pistola a plena luz del día en Carabanchel: 3.000 euros en joyas y 700 euros en efectivo

Durante la mañana del pasado sábado 27, tres hombres accedieron a una vivienda de la calle Nicolás Morales (Carabanchel), y lograron sustraer a la víctima joyas valoradas en 3.000 euros y 700 en efectivo.

Los tres individuos, que "probablemente sean de origen latino según la descripción de la víctima", como ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, amenazaron al dueño de la casa con un arma de fuego, y lograron entrar en ella.

La Policía continúa con la investigación

La víctima, un varón extranjero en la cincuentena, abrió la puerta del domicilio y se encontró a los tres varones, que le amenazaron y accedieron con relativa facilidad.

Los delincuentes actuaron en el asalto sin guantes ni el rostro tapado, y abandonaron rápidamente el lugar de los hechos tras sustraer las joyas y el dinero.

La Policía Nacional, que acudió de inmediato a la vivienda, continúa investigando los hechos para dar con los asaltantes.