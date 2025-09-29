Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Robo a punta de pistola a plena luz del día en Carabanchel: 3.000 euros en joyas y 700 euros en efectivo

Tres hombres con el rostro descubierto accedieron a una vivienda de la calle Nicolás Morales tras amenazar al dueño del domicilio

Robo con violencia en el distrito madrileño de Carabanchel

Robo con violencia en el distrito madrileño de Carabanchel / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Durante la mañana del pasado sábado 27, tres hombres accedieron a una vivienda de la calle Nicolás Morales (Carabanchel), y lograron sustraer a la víctima joyas valoradas en 3.000 euros y 700 en efectivo.

Los tres individuos, que "probablemente sean de origen latino según la descripción de la víctima", como ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, amenazaron al dueño de la casa con un arma de fuego, y lograron entrar en ella.

La Policía continúa con la investigación

La víctima, un varón extranjero en la cincuentena, abrió la puerta del domicilio y se encontró a los tres varones, que le amenazaron y accedieron con relativa facilidad.

Los delincuentes actuaron en el asalto sin guantes ni el rostro tapado, y abandonaron rápidamente el lugar de los hechos tras sustraer las joyas y el dinero.

Noticias relacionadas y más

La Policía Nacional, que acudió de inmediato a la vivienda, continúa investigando los hechos para dar con los asaltantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas