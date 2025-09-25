Carabanchel Bajo renovará su casco histórico: estas serán las mejoras y las calles afectadas

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la segunda fase de la remodelación del casco de Carabanchel Bajo.

Los trabajos, que tienen como objetivo mejorar la accesibilidad y corregir los problemas ocasionados por las aceras demasiado estrechas, suponen una inversión de 1,6 millones de euros y se extenderán hasta el otoño de 2026.

¿Qué calles serán remodeladas?

El proyecto abarca una superficie de 11.503 m2 y actuará sobre las siguientes calles:

Sombra (entre la calle Padre Amigo y la plaza de Carabanchel)

Monseñor Óscar Romero

Blasón

Eugenia de Montijo (entre Blasón y Francisco Romero)

Arnedo

Nebli

Plaza de Carabanchel

Estos espacios forman parte del entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Finca de Vista Alegre. Por ello, las actuaciones se coordinarán con las intervenciones que la Comunidad de Madrid está llevando a cabo tanto dentro de la finca como en sus accesos.

¿Cuáles serán las reformas?

Las calles Arnedo, Nebli y Eugenia de Montijo serán de plataforma única , eliminando desniveles entre acera y calzada para facilitar la movilidad de los peatones.

, eliminando desniveles entre acera y calzada para facilitar la movilidad de los peatones. Las calles Blasón y Sombra seguirán manteniendo sus aceras y calzadas a distinto nivel, aunque se modificarán para mejorar su accesibilidad y dotarlas de arbolado .

seguirán manteniendo sus aceras y calzadas a distinto nivel, aunque . La plaza de Carabanchel será reordenada. Se retirarán los adoquines cerámicos, se agrandarán los alcorques y se pavimentará con losas de granito para recuperar la estructura de la plaza en sus orígenes.

Asimismo, la remodelación contempla una reestructuración del sentido del tráfico actual. Para ello, se dejará en único sentido el tramo de la calle Sombra, desde la calle Padre Amigo hasta la plaza de Carabanchel.

La intervención incluirá la sustitución del alumbrado por tecnología led de alta eficiencia energética, la eliminación de tramos aéreos de telecomunicaciones mediante canalizaciones soterradas y la plantación de 31 nuevos árboles.

La inversión total asciende a 3,2 millones de euros

Estos trabajos se sumarán a una primera fase que está actualmente en ejecución y que, con una inversión de 1,6 millones de euros, abarca una superficie de 15.230 m2.

De esta forma, la inversión total en la remodelación del casco de Carabanchel Bajo ascenderá a 3,2 millones de euros y mejorará una superficie de casi 27.000 m2.