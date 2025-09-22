Carabanchel se prepara para celebrar las Fiestas de San Vicente de Paúl: programación, fecha y horarios
La parroquia conmemora su 70ª aniversario del 26 al 28 de septiembre con música, juegos, talleres y cultura
Los vecinos y vecinas de Carabanchel se preparan para disfrutar de las tradicionales Fiestas de San Vicente de Paúl, "una ocasión especial para reencontrarnos, compartir alegría y rendir homenaje a nuestro patrón con actividades para todas las edades", según ha informado la Junta Municipal del Distrito.
En 2025, la Parroquia de San Vicente de Paúl celebra su 70º aniversario y, para conmemorarlo, habrá música, juegos, talleres y cultura.
El festejo tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre y los eventos se realizarán en la Plaza San Vicente de Paúl.
La programación al completo
Las Fiestas de San Vicente de Paúl comenzarán el viernes con la Fiesta de Cáritas Arciprestal por la tarde y, a las 20:00 horas se celebrará la Eucaristía Solemne de las Primeras Vísperas. El Cardenal José Cobo, Arzobispo de Madrid, estará presente. Y, a continuación, habrá un concierto de Hakuna, el fenómeno musical católico.
El sábado se llevará a cabo la Misa Solemne de San Vicente de Paúl, patrón de la caridad y de la parroquia; mientras que el domingo se hará la entrega del 'Premio de Vecino ejemplar' a un miembro del barrio.
Viernes, 26 de septiembre 2025:
- 18 horas: Tarde de color con pintacaras
- 20 horas: Familiar. El circo de la nada
- 20 horas: Misa Solemne (Parroquia San Vicente de Paúl)
- 21:30 horas: Música. HAKUNA
- 0 horas: DJ Rainyell
Sábado, 27 de septiembre 2025:
- 11 horas: Familiar. Talleres y juegos
- 18:30 horas: Espectáculo de magia
- 20 horas: Familiar. Los Tukys
- 20 horas. Misa Solemne (Parroquia San Vicente de Paúl)
- 21:30 horas: Música. TOTEM ’ 80
- 0 horas: DJ Lady Cherry
Domingo, 28 de septiembre 2025:
- 10:30 horas: Misa de Campaña
- 11:45 horas: Entrega “Premio Vecino Ejemplar”
- 12:30 horas: Baile del Vermut con FGTM (castizos)
- 18 horas: Familiar. Talleres y juegos
- 20 horas: Espectáculo familiar. Pez al revés
- 21:30 horas: Música. Noches de Neón
