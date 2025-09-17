‘Cruza Carabanchel’ ya está aquí: 9 días, 50 espacios diferentes y 100 actividades culturales
El distrito se convertirá en el epicentro cultural de Madrid desde el 27 de septiembre hasta el 5 de octubre
El distrito se convertirá en los próximos días en el epicentro cultural de Madrid gracias a ‘Cruza Carabanchel’. El certamen, que este año celebra su tercera edición, ofrecerá desde el 27 de septiembre hasta el 5 de octubre más de 100 actividades en 50 espacios diferentes como Gruta 77, Sala Tarambana, Veta Galería o La Caja Muda.
El programa, que reúne artesanía, cine, comunidad, diseño, literatura, música o artes escénicas, comenzará en el en el Recinto Ferial de San Isidro con instalaciones fotográficas, espectáculos circenses y conciertos. El principal objetivo es "poner a Carabanchel en el mapa y reivindicar su patrimonio".
La cultura como motor de transformación del barrio
El festival es una muestra más del florecimiento cultural que vive Carabanchel. En la actualidad hay 34 galerías de arte, 200 estudios y diferentes salas de ensayo.
Objetivo: atraer a jóvenes, familias, niños…
‘Cruza Carabanchel’ pretende fomentar la cultura a través de actividades para todos los públicos. Habrá desde talleres infantiles hasta debates, exposiciones y teatro para toda la familia.
Avance de la programación
- IED Madrid
- 17 septiembre-5 octubre: exposición y mesa redonda 'Abono 03. Hogar'
- Recinto Ferial de San Isidro
- 27 de septiembre: instalaciones fotográficas, circo, danza, conciertos y DJ sorpresa
- 28 de septiembre: artesanía, cerámica y modelado en arcilla, juegos tradicionales y debates literarios
- Librería El Trotajueves
- 27 de septiembre: presentación del documental y recital 'Leyendo a María Zambrano'
- Nüwa Arte y Cerámica
- 27 de septiembre: jornada de talleres de cerámica y artesanía
- Arcaduz Cerámica
- 27 de septiembre: taller infantil de cerámica
- Parque de Comillas
- 28 de septiembre: tendrá lugar un recital y micro abierto titulado 'Poesía a este lado del río'
- Librería Derivas
- 29 de septiembre: taller de cómic para adultos
- Cines Yelmo de Islazul
- 2 de octubre: preestreno de 'Por el camino de en medio' y presentación de 'Noche tras noche'
- Monamour Natural Design
- 4 de octubre: taller 'Paisajes orgánicos y oníricos para interiores'
- Virasanacentro
- 4 de octubre: taller 'Conexión Verde, dedicado a terrarios, kokedamas e ikebanas'
- Biblioteca La Chata
- Octubre: reunirá a autores de Carabanchel como Fidel Tomás, Teresa Olalla y Alberto Morate
- Casa del Barrio
- Teatro: 'El centrocampista murió al amanecer'
- Sala Tarambana
- Teatro: 'Una tarde con la muerte'
- Montaje: 'Holocausto de Oxígeno'
- Asociación La Banda
- Teatro: ‘Impro Cuentos'
- Taller de danza
- Teatro en inglés
- Polígono ISO
- Debates sobre la protección urbanística de espacios culturales
- Centro de Igualdad Lourdes Hernández
- Encuentros dedicados a la defensa de los centros de igualdad y al papel de las mujeres migrantes en la vida del barrio
- Sala Tarambana
- Conciertos: proyecto infantil 'Yo soy Ratón'
- Gruta 77
- Conciertos de Los Deltonos y Del Tornados
- CRPS Los Cármenes
- Taller de radio comunitaria
- Conciertos de Roni di Capo y Castor Head
- Maleza Estudio
- Taller de arte visual: 'Journaling the Body'
