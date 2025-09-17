‘Cruza Carabanchel’ ya está aquí: 9 días, 50 espacios diferentes y 100 actividades culturales

El distrito se convertirá en los próximos días en el epicentro cultural de Madrid gracias a ‘Cruza Carabanchel’. El certamen, que este año celebra su tercera edición, ofrecerá desde el 27 de septiembre hasta el 5 de octubre más de 100 actividades en 50 espacios diferentes como Gruta 77, Sala Tarambana, Veta Galería o La Caja Muda.

El programa, que reúne artesanía, cine, comunidad, diseño, literatura, música o artes escénicas, comenzará en el en el Recinto Ferial de San Isidro con instalaciones fotográficas, espectáculos circenses y conciertos. El principal objetivo es "poner a Carabanchel en el mapa y reivindicar su patrimonio".

La cultura como motor de transformación del barrio

El festival es una muestra más del florecimiento cultural que vive Carabanchel. En la actualidad hay 34 galerías de arte, 200 estudios y diferentes salas de ensayo.

El programa reúne artesanía, cine, comunidad, diseño, literatura, música o artes escénicas / Ayuntamiento de Madrid

Objetivo: atraer a jóvenes, familias, niños…

‘Cruza Carabanchel’ pretende fomentar la cultura a través de actividades para todos los públicos. Habrá desde talleres infantiles hasta debates, exposiciones y teatro para toda la familia.

Avance de la programación

IED Madrid

17 septiembre-5 octubre: exposición y mesa redonda 'Abono 03. Hogar'

Recinto Ferial de San Isidro

27 de septiembre: instalaciones fotográficas, circo, danza, conciertos y DJ sorpresa 28 de septiembre: artesanía, cerámica y modelado en arcilla, juegos tradicionales y debates literarios

Librería El Trotajueves

27 de septiembre: presentación del documental y recital 'Leyendo a María Zambrano'

Nüwa Arte y Cerámica

27 de septiembre: jornada de talleres de cerámica y artesanía

Arcaduz Cerámica

27 de septiembre: taller infantil de cerámica

Parque de Comillas

28 de septiembre: tendrá lugar un recital y micro abierto titulado 'Poesía a este lado del río'

Librería Derivas

29 de septiembre: taller de cómic para adultos

Cines Yelmo de Islazul

2 de octubre: preestreno de 'Por el camino de en medio' y presentación de 'Noche tras noche'

Monamour Natural Design

4 de octubre: taller 'Paisajes orgánicos y oníricos para interiores'

Virasanacentro

4 de octubre: taller 'Conexión Verde, dedicado a terrarios, kokedamas e ikebanas'

Biblioteca La Chata

Octubre: reunirá a autores de Carabanchel como Fidel Tomás, Teresa Olalla y Alberto Morate

Casa del Barrio

Teatro: 'El centrocampista murió al amanecer'

Sala Tarambana

Teatro: 'Una tarde con la muerte' Montaje: 'Holocausto de Oxígeno'

Asociación La Banda

Teatro: ‘Impro Cuentos' Taller de danza Teatro en inglés

Polígono ISO

Debates sobre la protección urbanística de espacios culturales

Centro de Igualdad Lourdes Hernández

Encuentros dedicados a la defensa de los centros de igualdad y al papel de las mujeres migrantes en la vida del barrio

Sala Tarambana

Conciertos: proyecto infantil 'Yo soy Ratón'

Gruta 77

Conciertos de Los Deltonos y Del Tornados

CRPS Los Cármenes

Taller de radio comunitaria Conciertos de Roni di Capo y Castor Head

Maleza Estudio