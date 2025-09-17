Los expertos se ponen de acuerdo y dan los consejos definitivos a los padres para amenizar la vuelta al cole de los más pequeños

"Papá no quiero ir al cole" o "mamá me duele la cabeza" son algunas de las decenas de frases más repetidas por los más pequeños durante estas primeras semanas de 'vuelta al cole'. Imaginación desde luego que no les falta. Pero todas ellas tienen el mismo objetivo: no ir al colegio ese día. Y es que tras tres meses de vacaciones, a más de uno se le hace "cuesta arriba" la vuelta a la rutina. Nervios, ansiedad y muchos lloros son parte de cada mañana en una gran cantidad hogares. Y en este tipo de situación no lo pasan bien ni los hijos... ni los padres.

Por ello, varios expertos educativos y psicólogos nos han dado algunos consejos para amenizar la vuelta al colegio, con recomendaciones prácticas que serán útiles y mostrarán resultado. O por lo menos mejorará la situación del día a día.

Consejos de expertos para amenizar la vuelta al cole de los más pequeños

Noelia Esteban, psicopedagoga, Sara Rodríguez, psicóloga, y varios expertos del Gabinete Imagina, de Carabanchel, nos han dado los mejores consejos prácticos para utilizarlos en el día a día con los más pequeños. Aunque, ojo, porque no es "ninguna receta mágica", sino sugerencias que pueden ayudar (y mucho).

La actitud de los padres es clave en los hijos . "Si los padres lo pasan mal y se agobian, se lo transmiten a los propios niños. Hay que mostrarles tranquilidad", nos cuentan.

. "Si los padres lo pasan mal y se agobian, se lo transmiten a los propios niños. Hay que mostrarles tranquilidad", nos cuentan. Validar las emociones de los pequeños . Los especialistas explican que "no hay que restarle importancia a sus emociones. Hay que hablar con ellos y entenderles. Un truco es recordarles que vas a recogerles cuando termine el cole , ya que si pasan un mal momento durante el día se acuerdan de ello.

. Los especialistas explican que "no hay que restarle importancia a sus emociones. Hay que hablar con ellos y entenderles. , ya que si pasan un mal momento durante el día se acuerdan de ello. Para los deberes, seguir siempre la misma rutina, y que no se conviertan en algo "agresivo" . En este caso aconsejan que se siga todos los días la misma rutina. "Es importante no alterar el orden. Si siempre los hace después de merendar, que siga así. Su cuerpo se adapta ", afirman. Además, es vital que el hacer los deberes no les de ansiedad. Cuando son pequeños no es positivo transmitirles demasiada presión .

. En este caso aconsejan que se siga todos los días la misma rutina. "Es importante no alterar el orden. Si siempre los hace después de merendar, que siga así. ", afirman. Además, es vital que el hacer los deberes no les de ansiedad. Cuando son pequeños . Adapta lo que deben aprender a lo que les gusta . Otro consejo es, que en edades tempranas, se puede adaptar, por ejemplo, las matemáticas a los superhéroes de Marvel. "Es solo un ejemplo, pero funciona mucho".

. Otro consejo es, que en edades tempranas, se puede adaptar, por ejemplo, las matemáticas a los superhéroes de Marvel. "Es solo un ejemplo, pero funciona mucho". No exigirles mucho desde el primer día . Los psicólogos explican que los padres no se deben agobiar si su hijo no empieza "con las pilas puestas" o "se despista mucho". De hecho, afirman que "la concentración llega más en octubre. Septiembre es un mes de adaptación para todos ".

. Los psicólogos explican que los padres no se deben agobiar si su hijo no empieza "con las pilas puestas" o "se despista mucho". De hecho, afirman que "la concentración llega más en octubre. ". Ir despertando su cerebro con actividades . Los expertos también recomienda usar "fichas con números o las típicas sopas de letras o rompecabezas, y que haya movimiento físico", ya que van despertando su atención y cerebro a la vez.

. Los expertos también recomienda usar "fichas con números o las típicas sopas de letras o rompecabezas, y que haya movimiento físico", ya que van despertando su atención y cerebro a la vez. El descanso es clave: dormir entre 8 y 10 horas . La psicopedagoga Noelia Esteban recomienda en niños de poca edad dormir, como mínimo 8 horas, pero si es más, será mejor para ellos... y para los padres. Descansar el cerebro es parte vital de la rutina.

. La psicopedagoga Noelia Esteban recomienda en niños de poca edad dormir, como mínimo 8 horas, pero si es más, será mejor para ellos... y para los padres. Descansar el cerebro es parte vital de la rutina. Premiar a tus hijos con regalos, pero no en exceso . "Se les puede recompensar sus esfuerzos porque en estas edades funcionan muy bien, y es importante enseñarles a automotivarse , ya que les va a servir para el resto de sus vidas", matizan.

. "Se les puede recompensar sus esfuerzos porque en estas edades funcionan muy bien, y , ya que les va a servir para el resto de sus vidas", matizan. Si a tu hijo le pasa algo y no cambia en meses... hay que pedir ayuda. "Si hablas con él y con el colegio y no se encuentra una solución... lo más coherente es pedir ayuda", y todos estos expertos están disponibles y sobre todo dispuestos para ayudar a toda familia que lo necesite.

Y con todos estos consejos la situación en los hogares debe mejorar. Y la rutina será más llevadera. Poco a poco, pero lo acabará siendo. A grandes y pequeños, mucho ánimo en la vuelta a la rutina. Por delante, diez meses de esfuerzo y sacrificio... que tendrán su recompensa.