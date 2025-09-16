Triunfaban en Brasil y en España no los había: así se fraguó el éxito de Don Paleteros, fabricante de helados en Carabanchel y que ya recorren Europa

Es usual cuando vas a otro país echar de menos algo del tuyo, de donde vienes y procedes. Y esto es lo que les pasó a Patricia, Webert y Webert (junior). Esta familia de madre, padre e hijo, procedentes de Brasil, llegó hace 17 años a Carabanchel y hace 10, en 2015, se dieron cuenta de algo: en su país triunfaban las paletas (polos) de fruta, pero aquí en España no los había.

Para muchos hubiera sido un pensamiento fugaz, pero ellos decidieron ponerse manos a la obra, nunca mejor dicho. Ahora, Don Paleteros está en su mejor momento (calle del Haya, número 15, Carabanchel). Son fabricantes y distribuidores de helados artesanales, que tienen más del 50% de fruta fresca y distribuyen por bares y a domicilio (incluso por países de Europa: Francia, Portugal, Suiza...).

Su época "fuerte" es de abril a octubre y venden unas 2.000 paletas a la semana. Y quieren seguir creciendo. "Para 2026 queremos tener nuestra propia tienda física", cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Webert junior. Los que más triunfan son los de oreo o coco con dulce de leche, y lo hacen todo ellos, entre esta familia de 3 valientes brasileños. ¿Su mayor orgullo? Que son "un sabor auténtico".

Lo que diferencia a Don Paleteros de la competencia son los ingredientes naturales: "Un sabor de verdad"

Sus helados de fruta están compuestos por hasta un 50 % de fruta fresca, y esta es su principal baza frente a la competencia. "Nuestros helados saben a fruta buena y reciente, fresca", explican.

Además, también tienen dos sin azúcar: fresa y Te Matcha. Y todas las paletas son sin gluten, excepto las de galleta Lotus y Oreo. Y con ello consiguen otro de sus grandes objetivos, "llegar a todos los clientes. Que cualquier persona pueda tomar nuestros helados", matizan orgullosos y satisfechos por repartir sabor por todo el mundo.

La chef de los 24 sabores de los helados es Patricia: "Prueba y prueba hasta que da con la tecla"

Patricia, esposa de Webert y madre de Webert junior, es la cocinera y la que tiene el secreto detrás del éxito de Don Paleteros. "Ella prueba y prueba hasta que nos dice que ya tiene el resultado definitivo", explica Webert junior. Y más pronto que tarde tendrán algún sabor más, ya que está "todo el día probando".

Este es el proceso que siguen para hacer los helados, paso a paso En primer lugar, juntar y batir todo. Mezclan la base de helado con la fruta fresca y el azúcar. Y lo baten todo. Llenar los moldes. Y una vez llenados los moldes de helados, se colocan por encima los palillos por donde posteriormente se agarran las paletas. Al congelador. Todavía está todo líquido, por lo que hay que dejarlos 35 minutos en el congelador. Baño María, para poder sacar los helados del molde. Y 20 minutos al congelador de nuevo, únicamente ya con sus palillos. Y, por último, se empaquetan... y las paletas ya están listas para ser distribuidas y saboreadas. Y así de "sencillo" hace magia Don Paleteros. Un proceso que es casero, natural... y en el que tan solo intervienen tres personas.

Y el mayor orgullo de esta familia brasileña, más allá de sus sabrosos helados, es, ahora sí, estar arrancando una empresa "sin tener ni idea de cómo era al principio, ninguno teníamos conocimientos de empresas", concluyen. Mientras tanto, decenas de paletas siguen recorriendo España y Europa cada día. Y los (nuestros) paladares lo celebran.