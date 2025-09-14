El uso de Bicimad se dispara en Carabanchel: así funciona la segunda estación virtual de Madrid

Bicimad está de moda en Carabanchel. El sistema público y eléctrico de bicicletas es una gran alternativa para desplazarte por Madrid, fomentar una movilidad sostenible y reducir tiempos de espera en la circulación.

Algunas de las zonas con más demanda del distrito son el Palacio Vistalegre Arena, General Ricardos, Opañel, la calle Portalegre o Marqués de Vadillo, una de las estaciones con más actividad de la capital junto al intercambiador de Príncipe Pío, el metro de Lago, Eugenio Caxes - Antonio López (Usera) o la plaza de la Cebada (La Latina).

Y, el pasado mes de agosto, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid activó una nueva estación virtual, la segunda de la red después de la de Puente de Vallecas. Esta estación virtual está ubicada en la calle Sombra, frente al nº 21, y funciona en sustitución de la física, ubicada en la Junta Municipal del Distrito, cerrada temporalmente al estar afectada por unas obras en su entorno y una de las más utilizadas. De hecho, el año pasado registró un total de 13.596 desanclajes y 13.354 anclajes.

No obstante, pese a la interrupción de su uso, los usuarios podrán seguir disfrutando del servicio gracias a la estación virtual y otras próximas a las que pueden ir a pie, como la nº 368 (Eugenia de Montijo), la nº 360 (Nuestra Señora de Fátima), la nº 365 (Palacio de Vistalegre) y la nº 367 (Metro San Francisco).

Una solución para la alta demanda

La estación virtual de Carabanchel, al igual que la de Puente de Vallecas, cumple una doble finalidad: por un lado, sirven para reforzar áreas con una previsión alta de demanda como Carabanchel y, por otro, suponen una solución práctica cuando una física debe permanecer cerrada por distintas razones.

Así funcionan las dos estaciones virtuales de Madrid El funcionamiento de las estaciones virtuales es simple: el usuario deberá emplear el candado inteligente de las bicicletas, un método de bloqueo independiente de los anclajes fijos de las estaciones físicas. ¿Para qué sirven las virtuales?: sustituyen a las estaciones físicas cuando deben permanecer cerradas por distintas razones y refuerzan las áreas de alta demanda.

sustituyen a las estaciones físicas cuando deben permanecer cerradas por distintas razones y refuerzan las áreas de alta demanda. ¿Cómo se localizan?: a través de un icono diferenciado tanto en la aplicación como en la web. Además, la estación virtual queda delimitada, en su emplazamiento físico, mediante líneas en el suelo y con una banderola para señalizar su ubicación.

a través de un icono diferenciado tanto en la aplicación como en la web. Además, la estación virtual queda delimitada, en su emplazamiento físico, mediante líneas en el suelo y con una banderola para señalizar su ubicación. ¿Cómo funcionan?: desde una estación virtual, los viajes se pueden iniciar con métodos similares a los utilizados en la física: pasando una tarjeta de acceso por el lateral del candado y escaneando un código QR con la aplicación o el lector NFC. Si se quiere finalizar un viaje, el usuario debe dejar la bicicleta dentro del área permitida y cerrar manualmente el candado.

Todo ello para garantizar la continuidad de un servicio que está ganando cada vez más adeptos en nuestro distrito debido a factores como el precio (es más asequible que el bus o el metro), la rapidez o los desvíos provocados por las diferentes obras.

Aunque el auge de Bicimad no se limita a Carabanchel. El pasado lunes batió su récord histórico con más de 66.000 viajes en un día impulsado por la gratuidad del servicio ante la vuelta a las aulas.

Bicimad batió el pasado lunes su récord histórico con más de 66.000 viajes en un solo día / José Javier Viera

El sistema, creado en 2014, ha pasado de tener 1.560 bicicletas y 123 estaciones en Centro, Salamanca, Arganzuela, Retiro, Moncloa-Aravaca y Chamberí, a contar con 7.735 y 630 distribuidas por los 21 distritos de la ciudad. Y en lo que va de año se han computado más de 8,5 millones de desplazamientos.

Unas cifras que consolidan a la bicicleta como una opción ideal para desplazarse en Madrid.

Estaciones con más actividad en Madrid Marqués de Vadillo (Carabanchel)

Plaza de la Cebada (La Latina)

Eugenio Caxes - Antonio López (Usera)

Intercambiador de Príncipe Pío A

Metro Lago

¿Cuánto más fácil es pedalear en estas bicicletas eléctricas que en una normal?

Pedalear en una bicicleta eléctrica es más fácil gracias a la asistencia del motor, que complementa el esfuerzo del ciclista y reduce la fatiga. De esta forma, las cuestas son más sencillas y se pueden recorrer distancias más largas. No obstante, es necesario pedalear para que la asistencia funcione.

Asimismo, poseen un motor central con potencia de 250W, un diseño más manejable, un sistema de cambios con tres marchas y unos frenos de tambor evolucionado que otorgan mayor seguridad en la circulación.

Lo que hay que saber

¿Cuál es la edad mínima para acceder al servicio? A partir de los 14 años. En el caso de los menores de edad, el acceso al servicio será tramitado por su padre, madre o tutor.

A partir de los 14 años. En el caso de los menores de edad, el acceso al servicio será tramitado por su padre, madre o tutor. ¿Qué debe hacer el usuario ante una avería u otra incidencia? Realizar un aviso a través de cualquiera de estos canales: 900 878 331 y app bicimad.

Realizar un aviso a través de cualquiera de estos canales: 900 878 331 y app bicimad. ¿Por qué la bicicleta no puede circular por los carriles bus? Generalizar el uso de la bicicleta en los carriles exclusivos para los autobuses puede ralentizar el servicio de este transporte público.

Generalizar el uso de la bicicleta en los carriles exclusivos para los autobuses puede ralentizar el servicio de este transporte público. ¿Qué hago y a quién llamo si me roban la bicicleta? Contactar con la Oficina de Atención al Cliente de EMT y denunciar los hechos en comisaría.

Contactar con la Oficina de Atención al Cliente de EMT y denunciar los hechos en comisaría. ¿Se debe usar casco? El casco es obligatorio para los menores de 18 años. No obstante, en los demás casos, el uso de casco siempre es recomendable.

El casco es obligatorio para los menores de 18 años. No obstante, en los demás casos, el uso de casco siempre es recomendable. ¿Por dónde debe circular la bici? Las bicicletas circularán por la calzada, por carriles específicos o zonas habilitadas para tal fin. Nunca por la acera.

Las bicicletas circularán por la calzada, por carriles específicos o zonas habilitadas para tal fin. Nunca por la acera. ¿Cuál es la edad mínima para acceder al servicio? A partir de los 14 años. En el caso de los menores de edad, el acceso al servicio será tramitado por su padre, madre o tutor.

A partir de los 14 años. En el caso de los menores de edad, el acceso al servicio será tramitado por su padre, madre o tutor. ¿Tiene la bicicleta preferencia en el ciclocarril? Respecto a los demás vehículos, la bicicleta tendrá prioridad de paso. Aunque no pueden poner en riesgo a los peatones.

Respecto a los demás vehículos, la bicicleta tendrá prioridad de paso. Aunque no pueden poner en riesgo a los peatones. ¿Está permitido transportar en bici a otras personas, mercancías o mascotas? No. Se prohíbe expresamente a los usuarios la utilización de la bicicleta transportando a otras personas o animales.

No. Se prohíbe expresamente a los usuarios la utilización de la bicicleta transportando a otras personas o animales. ¿Debo utilizar prendas reflectantes? No es obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas, pero resulta útil para la circulación nocturna o de baja visibilidad.

No es obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas, pero resulta útil para la circulación nocturna o de baja visibilidad. ¿Dónde se puede aparcar? En las estaciones oficiales del servicio, tanto en las fijas como en las virtuales. La aplicación de Bicimad te informará si una estación está llena.

En las estaciones oficiales del servicio, tanto en las fijas como en las virtuales. La aplicación de Bicimad te informará si una estación está llena. ¿Qué NO se puede hacer cuando se circula en bicicleta? La utilización en terrenos que no sean aptos, el desmontaje, la manipulación o el comportamiento temerario.

Bicimad ha computado más de 8,5 millones de viajes en lo que va de año / José Javier Viera

¿Cuál es el medio más rápido y el más barato?

Aproximadamente, ¿cuánto se tardaría y cuánto costaría el trayecto desde Carabanchel hasta algunos de los lugares más icónicos de Madrid?

Desde General Ricardos a Plaza Mayor

Coche: 14 minutos (0,50-1,20 €) Bicimad: 16 minutos (0, 50€) Metro: 27 minutos (1,50-2 €) Autobús: 26 minutos (1,50 €)

Desde Vía Carpetana a Gran Vía

Coche: 17 minutos (0,85-1,10 €) Bicimad: 23 minutos (0,50 €) Metro: 48 minutos (1,50-2 €) Autobús: 32 minutos (1,50 €)

Desde Avenida de los Poblados a Retiro

Coche: 16 minutos (0,6-1,85 €) Bicimad: 33 minutos (1 €) Metro: 50 minutos (1,50-2 €) Autobús: 42 minutos (1,50 €)

Desde Ronda de Don Bosco al Palacio Real

Coche: 22 minutos (1-2 €) Bicimad: 34 minutos (1 €) Metro: 38 minutos (1,50-2 €) Autobús: 51 minutos (1,50 €)

Desde la calle Antonio López al Bernabéu

Coche: 16 minutos (1,54-2,10 €) Bicimad: 39 minutos (1 €) Metro: 45 minutos (1,50-2 €) Autobús: 46 minutos (1,50 €)

Desde la Avenida de Carabanchel Alto al Prado