Los fichajes del Carabanchel para la temporada 25/26: el entrenador nos los analiza, uno a uno

Cuatro puntos salvaron al Carabanchel en la pasada temporada del descenso. Y la 25/26 la afrontan con la ambición de que suponga un punto de estabilización del club en Tercera Federación. Y así lo han demostrado también en el mercado de fichajes, en el que se han movido mucho y "bien", según nos cuenta Samuel Fernández, entrenador del club.

Quieren continuar con este proyecto y por ello tanto el míster como Antonio Sachari, director deportivo, renovaron sus contratos hasta 2027. Y en este mercado el club ha completado ocho fichajes y nueve bajas (aunque, ojo, porque en esta categoría el mercado de fichajes acaba el 31 de enero). Y el míster nos ha analizado los fichajes, uno a uno, con todo lo que puede esperar la afición de ellos en el césped. Con respecto a las bajas, han sido las siguientes:

Y, aunque el equipo comenzó con derrota en la jornada 1 por 3-1 frente al Atlético de Madrid C, tienen la ilusión por las nubes para afrontar esta exigente temporada. Este domingo a las 11:30 horas tienen una nueva oportunidad en La Mina frente al Villaverde San Andrés, y Samuel Fernández hace un llamamiento a la afición: "Les necesitamos más que nunca, nos dejaremos la piel en conseguir que estén orgullosos", concluye.

El club logró la permanencia la pasada temporada con 4 puntos por encima del descenso, quedando decimoterceros en la clasificación / Carabanchel

El míster, Samuel Fernández, analiza a La CRónica los fichajes, uno a uno

Como decía anteriormente, el Carabanchel ha completado hasta ocho incorporaciones en la plantilla durante este mercado. Y este es el análisis que hace de cada uno el entrenador:

Martín Domínguez . Central de 22 años, procedente del CD Móstoles. "Gran juego aéreo, contundente atrás y con buena salida de balón. También puede jugar de lateral".

Adnan Arkine . Extremo de 33 años que llega del Tres Cantos. "Es un extremo puro que puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque, mucha capacidad goleadora y de asistencias".

David Campos . Portero y con tan solo 19 años, sube al primer equipo. Samu Fernández afirma que tiene "muchísimo futuro".

Canene . Delantero de 28 años que llega del CD Noblejas. "Trabajar incansable, se adapta a cualquier posición de ataque y destaca por su fortaleza a nivel físico y mucho gol".

Abraham de Loma . Mediocentro de 23 años que aterriza en El Val también del CD Noblejas. El míster destaca de él que "es un mediocentro con talento. Ha jugado en la cantera del Atlético de Madrid y nos tiene que dar un salto de calidad en el centro".

Luismi Sanz . Extremo de 30 años, procedente del CD Vicálvaro. "Talento puro, con experiencia en la categoría, capacidad goleadora e interpreta muy bien el juego".

Raúl García . Lateral izquierdo (30 años), del CD Noblejas. Hasta tres jugadores ha incorporado el Carabanchel del CD Noblejas. En este caso, para el entrenador tiene "buen juego aéreo y nos tiene que dar un salto de calidad en el balón parado".

Amine El-Hilali . Extremo de 23 años que viene de jugar en la AD Torrejón. "Jugador con mucha clase, futbolista de barrio, llamado a ser pieza importante del equipo".

César Lucas . Lateral derecho de 20 años que sube al primer equipo. "Es un ejemplo para toda la cantera, el año pasado ya le hicimos debutar y recoge a la perfección los valores del club. Es perseverabte y con mucho poder de crecimiento".

Nacho Pujol. Extremo izquierdo de 21 años. Llega de la AD Torrejón. Para Fernández es "un trabajador, extremo puro y con capacidad para encarar y salir por fuera".

El objetivo del Carabanchel esta temporada es "asentarse en la categoría"

El míster, Samuel Fernández, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "este equipo va a jugar atrevido, y vamos a salir a ganar cada partido, sea el rival que sea. No tenemos formación fija, la adaptamos según el partido y las circunstancias. Y siempre iremos con los valores del barrio por delante: humildad, perseverancia...".

Además, confiesa que el objetivo de la temporada del Carabanchel este año es "asentarnos en la categoría y, a poder ser, en una posición más cómoda que la del año pasado".

"Estoy contento con el mercado de fichajes, pero necesitamos un plus en la parte defensiva", explica el míster / CEDIDA

Samuel, que es periodista y compagina los banquillos del Carabanchel con su trabajo en una agencia de comunicación, también añade que "necesitamos más fichajes en la parte defensiva" y no duda en mandar un mensaje a la afición: "Les pido que sigan con nosotros. Estamos muy orgullosos de ellos y nos hacen todo más fácil", concluye ilusionado con lo que viene por delante.

¡Y todavía puedes hacerte socio del Carabanchel! Los precios de la campaña de abonados 25/26

El curso pasado, el club logró unos 300 abonados, y el objetivo de este año es "superarlos", confiesan desde el club. La campaña estará abierta hasta el 7 de septiembre de forma online y hasta el 30 de octubre de forma presencial.

Cualquier aficionado se puede dar de alta (o renovar) desde este enlace, y los precios son los siguientes: