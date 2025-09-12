Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones

El Ayuntamiento de Madrid comenzará a cobrar la tasa de basuras a lo largo de este mes de septiembre, después de más de una década sin que los madrileños tuvieran que pagar este tributo, obligatorio para todos los consistorios con más de 5.000 habitantes. El cobro se realizará en un único plazo. La cuantía de este impuesto municipal variará —y mucho— según el valor catastral de cada inmueble.

En el distrito de Arganzuela, por ejemplo, los recibos oscilarán de los 152,70 euros de Palos de la Frontera, los 116,24 euros de Delicias, los 11,60 de Imperial a los 105,75 euros del barrio de Atocha.

En Latina, de los 215,41 euros de Cuatro Vientos, los 186,31 euros de Puerta del Ángel, los 153,70 euros de Lucero y los 133,80 euros de Aluche. En el caso de Carabanchel, se pagará, de media, 140,11 euros en Buena Vista, los 183,96 euros de Comillas, los 185,96 euros de Vistalegre a los 208,21 euros del barrio de San Isidro

Los importes más reducidos de la tasa de basura se registrarán en barrios como San Cristóbal, del distrito de Villaverde, donde pagarán de media 45 euros, o los 64 euros que tendrán que abonar los vecinos de Portazgo y San Diego, en Puente de Vallecas.

Este nuevo gravamen afectará a 1,5 millones de viviendas y 1,4 millones de contribuyentes. Según la Agencia Tributaria de Madrid, el consistorio recaudará unos 296 millones de euros.

7 preguntas para resolver la duda de los vecinos

¿Quién ha tenido la idea de este pago? La idea es de la Unión Europea, el Gobierno la aplica y los ayuntamientos la ejecutan, más o menos en favor de los vecinos.

¿Quién se queda el dinero? Es una tasa municipal que recauda cada ayuntamiento, que debe destinarse a cubrir los costes del servicio de recogida, transporte, tratamiento y reciclaje.

¿Por qué tengo que pagar la tasa de residuos? Esta normativa obliga a los vecinos a financiar directamente el coste real de la gestión de los residuos urbanos.

¿Se paga lo mismo en cada barrio o distrito? El coste del impuesto varía. En Madrid, se determina con el valor del catastro yel grado de reciclaje en cada barrio.

¿Cómo se paga? En una sola cuota y los ciudadanos tendrán un plazo de dos meses para abonarlo. A partir de 2026, sí habrá posibilidad de domiciliar los recibos.

¿Hay excepciones en el pago o es para todo el mundo? Están exentos de pagar la tasa de basuras los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Las familias numerosas tendrán un recibo reduciado hasta un 90 %, al igual que las viviendas que no se encuentren habitadas.