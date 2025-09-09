Actividades culturales en las bibliotecas de Carabanchel (para todas las edades): así te puedes inscribir

Las Bibliotecas Públicas Municipales de Carabanchel arrancan el nuevo curso con una completa programación cultural pensada para todas las edades. Desde cuentacuentos y espectáculos de títeres para los más pequeños, hasta presentaciones literarias, conferencias científicas y clubes de lectura, este mes de septiembre llega cargado de actividades.

Cuentacuentos y espectáculos infantiles en Carabanchel

Con la vuelta a la rutina, los cuentacuentos regresan a las bibliotecas del barrio. El jueves 11 de septiembre a las 18:00 horas, la Biblioteca Municipal La Chata acogerá La bruja Guaposa, un cuento narrado por Nelson Calderón para niños y niñas a partir de 3 años.

En la Biblioteca Ana María Matute, la narradora Silvina Rodríguez presentará Cómo me gusta viajar, una propuesta sensorial dirigida a bebés de 0 a 24 meses. Habrá dos turnos, a las 17:00 y a las 17:30 horas, el martes 23 de septiembre (con inscripción previa).

Ese mismo espacio también será escenario, el martes 30 a las 18:00 horas, de Cuentos enrevesados con Roberto Mezquita, una actividad recomendada para mayores de 4 años que busca estimular la imaginación y el amor por la lectura.

Presentaciones de libros y conferencias

El jueves 18 de septiembre a las 19:00 horas, la Biblioteca La Chata celebrará la presentación de Al otro lado del río, una antología de relatos coordinada por Jorge Ruiz Morales y ambientada en Carabanchel. La cita contará con la participación de varios de los autores que dan vida a este mosaico literario del distrito.

Un día después, el viernes 19 a las 19:00, la Biblioteca Ana María Matute acogerá la presentación de la novela Una noche de reyes, de Noemí Trujillo, donde las voces de autoras míticas como Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite o Ana María Matute se entremezclan en un relato sobre memoria, literatura y el paso del tiempo.

Ese mismo viernes, en paralelo, la Biblioteca La Chata abrirá sus puertas a la conferencia Nanotecnología para el desarrollo sostenible: lo pequeño ayudando a resolver un gran problema, impartida por Pedro A. Serena, investigador del CSIC. Una charla divulgativa sobre los avances más prometedores de la nanotecnología. La entrada será libre hasta completar aforo.

Talleres y clubes de lectura

Para quienes quieran adentrarse en el mundo creativo, también está abierto el plazo de inscripción al taller de dibujo para adultos, disponible hasta el 30 de septiembre. Las sesiones —con música y un ambiente distendido— tendrán lugar los lunes y miércoles a las 17:00 horas y los viernes a las 11:00, con una duración de dos horas. El curso está abierto tanto para principiantes como para alumnos avanzados.

Además, arranca la 16ª edición del Club de los Gatos, con tres grupos temáticos:

Octubre negro (sesiones de mañana), dedicado a la novela de suspense.

Siguiendo el hilo (sesiones de tarde), centrado en el mundo de la moda.

Lo más de lo más (sala autogestionada), con las últimas novedades editoriales.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 23 de septiembre.