Semana de la Movilidad 2025 en Carabanchel (Madrid): actividades familiares y sostenibles del 16 al 22 de septiembre

Del 16 al 22 de septiembre, el distrito madrileño de Carabanchel celebrará la Semana de la Movilidad 2025, una campaña que pretende fomentar el uso de medios de transporte sostenibles y promover también hábitos saludables entre la ciudadanía. Y en esta semana, en especial los más pequeños disfrutarán de una programación que les encantará (y educará).

Programación de la Semana de la Movilidad 2025 en Carabanchel

Viernes 19 de septiembre, 18:00 horas (centro sociocultural Blasco Ibáñez). De camino al cole con Matías. En esta actividad que está recomendada para mayores de 3 años, los pequeños verán cómo Matías, al llegar a casa, se encuentra que el coche de sus padres está en el taller... y tiene que pensar cómo irá ahora al colegio y a sus actividades. Se da cuenta que tiene que ir andando, lo cual no le hace ninguna gracia. Pero, finalmente, descubre que durante el camino puede ver a una familia de gatitos, observa los árboles moverse... y le encanta y jamás quiso volver a ir en coche.

(centro sociocultural Blasco Ibáñez). De camino al cole con Matías. En esta actividad que está recomendada para mayores de 3 años, los pequeños verán cómo Matías, al llegar a casa, se encuentra que el coche de sus padres está en el taller... y tiene que pensar cómo irá ahora al colegio y a sus actividades. Se da cuenta que tiene que ir andando, lo cual no le hace ninguna gracia. Pero, finalmente, descubre que durante el camino puede ver a una familia de gatitos, observa los árboles moverse... y le encanta y jamás quiso volver a ir en coche. Domingo 21 de septiembre, 12:30 horas (centro sociocultural García Lorca). Muévete así, con GatoTrapo. Duración recomendada de 50 años y con edad recomendada de 4 años. Pepa y Pipa quieren llegar a su destino sin perjudicar el medio ambiente, para ello proponen disparatados medios de transporte: un pédalo, unos zancos, un saltador. Estas locuras se mezclan con efectos mágicos, con historias sobre ideas sostenibles y con situaciones cómicas, logrando una mezcla divertida de circo, magia, cuentos y humor.

(centro sociocultural García Lorca). Muévete así, con GatoTrapo. Duración recomendada de 50 años y con edad recomendada de 4 años. Pepa y Pipa quieren llegar a su destino sin perjudicar el medio ambiente, para ello proponen disparatados medios de transporte: un pédalo, unos zancos, un saltador. Estas locuras se mezclan con efectos mágicos, con historias sobre ideas sostenibles y con situaciones cómicas, logrando una mezcla divertida de circo, magia, cuentos y humor. Domingo 21 de septiembre, 12:30 horas (centro sociocultural Oporto). Una de piratas y semáforos, con Marimba Marionetas. Tiene una duración de 50 minutos, para niños de a partir de 3 años. ¿De qué tratará? A Raquel le encantan los libros de piratas. Un día encuentra uno que habla de un mapa pirata muy extraño, porque para encontrar el tesoro debes seguir las pistas que aparecen en él, y que son como las señales de tráfico que ella conoce en su ciudad: semáforos en rojo o verde que te indican si puedes pasar, pasos de peatones para poder atravesar algunos lugares... Raquel conoce esas señales y otras muchas, pero su amigo Andrés, que le acompaña en la aventura nunca les ha prestado atención, así que ella debe seguir las pistas del mapa y enseñar a su amigo por dónde pueden pasar y por dónde no.

(centro sociocultural Oporto). Una de piratas y semáforos, con Marimba Marionetas. Tiene una duración de 50 minutos, para niños de a partir de 3 años. ¿De qué tratará? A Raquel le encantan los libros de piratas. Un día encuentra uno que habla de un mapa pirata muy extraño, porque para encontrar el tesoro debes seguir las pistas que aparecen en él, y que son como las señales de tráfico que ella conoce en su ciudad: semáforos en rojo o verde que te indican si puedes pasar, pasos de peatones para poder atravesar algunos lugares... Raquel conoce esas señales y otras muchas, pero su amigo Andrés, que le acompaña en la aventura nunca les ha prestado atención, así que ella debe seguir las pistas del mapa y enseñar a su amigo por dónde pueden pasar y por dónde no. Domingo 21 de septiembre, 12:30 horas (centro cultural San Francisco-La Prensa). EDUCAVIAL, espectáculo educativo, con ESTOS2. Duración de 60 minutos, para niños de a partir de 5 años. Una combinación de teatro y magia, a través de juegos impactantes, de la mano del Profesor Claxon y su alumno PacoChen.

Semana de la Movilidad en Carabanchel Semana de la Movilidad en Carabanchel

¿Cómo me puedo inscribir a las actividades? Los interesados tienen dos opciones. O bien llamar al 914280554 o acudir presencialmente al respectivo centro.

Y con todas estas actividades, desde la Junta Municipal de Carabanchel y el Ayuntamiento de Madrid esperan que los más pequeños queden concienciados sobre la importancia de promover el uso de medios de transportes sostenibles y también tener esos hábitos en el día a día que son salud, son vida.