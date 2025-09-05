Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tapa y tercio a precios económicos: la oferta que podrás encontrar en 16 bares de Carabanchel por tiempo limitado

La Ruta de la Tapa ‘Ven a Vivirlo’ de Carabanchel tendrá lugar del 4 al 14 de septiembre

La ruta reúne a 16 establecimientos del distrito que ofrecerán tapas exclusivas del 4 al 14 de septiembre. / Ayuntamiento de Madrid

José Javier Viera

La Ruta de la Tapa ‘Ven a Vivirlo’ de Carabanchel ha comenzado. Esta propuesta gastronómica y turística impulsada por Hostelería Madrid y Mahou San Miguel con el apoyo del Ayuntamiento reúne a 16 establecimientos del distrito que ofrecerán tapas exclusivas del 4 al 14 de septiembre.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado que “la gastronomía madrileña es uno de los grandes atractivos de nuestra ciudad y el plan perfecto para redescubrir y vivir nuestros barrios”.

Para la concejala, “con ‘Ven a Vivirlo’ avanzamos en la descentralización del turismo, distribuyendo el impacto positivo de la actividad por toda la ciudad y poniendo en valor el talento gastronómico”.

Por su parte, el concejal del distrito, Carlos Izquierdo, ha subrayado que “Carabanchel, es decir Distrito11, se consolida como un referente gastronómico en Madrid”, a la vez que ha señalado que “esta ruta es una magnífica oportunidad para mostrar la pujanza de nuestra hostelería y atraer tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de la mejor tradición”.

La iniciativa forma parte de la segunda edición de ‘Ven a Vivirlo’, que incluye también rutas en San Blas-Canillejas, Moratalaz, Retiro y Olavide.

Los establecimientos hosteleros adheridos ofrecerán una tapa especial y un tercio de Mahou San Miguel. Además, con las consumiciones, los usuarios podrán participar en una promoción digital. Un jurado profesional elegirá las tres mejores de cada uno de los barrios.

¿Cuáles son las tapas de los bares?

Los 16 locales participantes en Carabanchel son:

  • Bar Melgar: gambón en tempura negra con tomate cherry confitado sobre pan con salsa de mayonesa, mostaza y miel con cítricos.
  • Martino’s: buñuelo de callos a la madrileña con reducción en su propio guiso.
  • Roseta: pizza de oreja crujiente.
  • Taberna Marqués de Vadillo: tostada de humus, tajín, manzana golden y miel.
  • Astral: tartar aguacate, mango, salmón y tomate seco.
  • Alfonsillo: morcilla de León con puerro y manzana.
  • Taberna D’Martín: base de mahonesa atún , huevo duro y lechuga con una gamba gabardina.
  • Tarifa: tosta de jamón ibérico.
  • La Chulapa: papas a lo pobre con pétalos de jamón bético, huevo de codorniz perfumado con aceite de trufa. Mojo picón, pisto verde y alioli
  • Bar La Plaza: solomillo de cerdo escabechado a baja temperatura con verduras de temporada.
  • La Chata: porra de obrador casera con bacón y queso.
  • Bloque de Ávila: patatas revolconas.
  • Doña Patata: tosta de alioli con setas y jamón deshidratado.
  • Roberangelo Rock Bar: hamburguesa carne de vacuno 100 x 100 black angus, con queso brie y pimiento caramelizado.
  • Georgie’s Bar&Grill: arroz alicantino en punto exacto de cocción con secreto ibérico, boletus confitados, espárragos trigueros infusión de azafrán y esencia de fresco de romero.
  • Cafetería H13

