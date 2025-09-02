Carabanchel renueva la plaza del Valle de Oro: habrá zonas de juego para niños y de deporte para mayores

La remodelación de la plaza del Valle de Oro de Carabanchel acaba de finalizar. El proyecto, que ha abarcado una superficie de 2.651 m2, cuenta con una inversión de 434.000 euros y nace de una propuesta ciudadana en el marco de Decide Madrid.

La intervención se ha llevado a cabo en el sur de la plaza y ha tenido como objetivo permitir la interacción de los vecinos, una mayor accesibilidad y la inclusión de zonas de juego para niños y de deporte para mayores.

Hay dos áreas estanciales abiertas a la avenida de Oporto a la altura del número 86. El primer espacio está cerrado al norte por la calle Plaza Valle del Oro y por edificios residenciales; mientras que el segundo da al norte con el Centro Sociocultural Oporto y al este con el Camino Viejo de Leganés.

Los trabajos han consistido en:

La reordenación de los parterres

La inclusión de áreas estanciales y de actividad para los niños y mayores

La renovación pavimento y el mobiliario

El plantado de nuevas especies

Se han renovado los pavimentos, se han reordenado los parterres, se ha plantado nueva vegetación y se han creado zonas de juegos infantiles y de mayores / Ayuntamiento de Madrid

Mejoras en pavimentación, mobiliario y vegetación

La plaza cuenta con diferentes áreas estanciales y parterres, que han sido mejoradas con firmes distintos. Las zonas de tránsito disponen de adoquín y el entorno del quiosco de helados estrena jabre granítico.

Por su lado, la zona de juegos infantiles tiene firme de arena o caucho y la de mayores presenta pavimento de hormigón coloreado.

Las áreas ajardinadas se han cubierto con tierra vegetal y corteza de pino triturada con una base de arena de río.

Para delimitar la plaza se ha instalado bordillo de hormigón y se ha utilizado pletina de acero galvanizado con un espesor de 1 cm.

En cuanto a la vegetación, el arbolado, compuesto principalmente por castaños de indias, se ha reforzado con dos nuevos arces para favorecer la sombra y el refugio en los meses cálidos. Además, en los parterres se han plantado diferentes especies de plantas.

Por otro lado, para disfrutar del entorno, la ciudadanía dispone de bancos de madera y hormigón y mesas en torno al quiosco de helados que permiten la reunión y el juego.

Asimismo, se han instalado juegos infantiles para los más pequeños y, además, las personas de mayor edad disponen de elementos para realizar ejercicio.

La remodelación se ha completado con la mejora de la iluminación (11 luminarias tipo LED de alta eficiencia energética) y la instalación tanto de una nueva fuente de granito como de aparcabicis.