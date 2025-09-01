Apoyo a mujeres víctimas de trata: así funciona el centro de ‘la esperanza’ de Carabanchel

Un espacio para la esperanza. Tal vez no haya mejor definición para describir al Centro de Atención Integral Concepción Arenal de Carabanchel, un recurso del Ayuntamiento de Madrid que ofrece apoyo y la oportunidad de recuperar su proyecto de vida a víctimas de trata con fines de explotación sexual y otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución.

Durante los primeros siete meses de 2025, el centro ha ofrecido atención social, psicológica, jurídica y de empleo a 558 víctimas. 105 son casos nuevos, mientras que 453 mantienen la intervención iniciada el año anterior.

El perfil de las mujeres víctimas es similar al de las atendidas en el centro en el año 2024, que fueron un total de 608. La franja de edad mayoritaria de las usuarias abarca de los 35 a los 44 años y el 55 % tiene hijos a cargo.

Con cada una de ellas se sigue un plan individualizado que se ajusta a sus necesidades y tiempos, trabajando la prevención de la salud y la mejora de las condiciones laborales.

El centro está abierto de lunes a viernes en horario de 10:00 a 19:00 horas. A él se puede acceder tanto por iniciativa propia (teléfono 914 680 853) como por derivación otros centros de atención de la red pública municipal, de entidades sociales o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Entre enero y julio de 2025 se han realizado 7.670 intervenciones y 73 mujeres han conseguido un puesto de trabajo / Ayuntamiento de Madrid

73 mujeres han conseguido un puesto de trabajo

El centro Concepción Arenal desarrolla acciones de formación y sensibilización sobre la lacra de la trata y la explotación sexual e imparte formación a profesionales que trabajan en la atención a estas mujeres.

En el ámbito de la inserción laboral, entre enero y julio de 2025, se han prestado más de 2.300 atenciones. En concreto, 235 mujeres han participado en las acciones de mejora de la empleabilidad, 73 han conseguido un puesto de trabajo y 69 empresas y entidades están colaborando en el proceso.

El centro cuenta con una unidad móvil que se encarga de acudir a los diferentes espacios de la ciudad donde se encuentran las mujeres víctimas de trata o en contextos de prostitución para detectar posibles víctimas y facilitar la protección necesaria. En los siete primeros meses del año, la unidad ha atendido a 604 mujeres y ha realizado 1.855 intervenciones: 929 en pisos, 727 en la vía pública y 199 en clubs.

Asimismo, dispone de una línea telefónica gratuita (900 10 26 40) de atención e información que está operativa las 24 horas. A ella pueden recurrir víctimas, organizaciones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o población general.

Otros recursos de atención a víctimas de trata

La Junta de Gobierno de Madrid aprobó el pasado mes de julio el nuevo contrato de gestión de este recurso, dotado con un presupuesto plurianual de 2,3 millones de euros.

Como novedad, incluye la incorporación, a partir de diciembre de 2025, de una psicóloga infantil para la atención de los hijos menores a cargo de las mujeres víctimas.

Además, el Ayuntamiento dispone de otros dos recursos de alojamiento protegido para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual: