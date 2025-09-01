¿Sabías que puedes ver los mejores parques de Madrid siguiendo la línea 5 del metro? Así nos lo enseña 'Jardines Históricos de Madrid'

La historiadora y escritora Carmen Luengo San José acaba de publicar en Artelibro Editorial el libro Jardines Históricos de Madrid, una obra que invita a descubrir la riqueza verde de la capital a través de sus parques y quintas más emblemáticas. Con un enfoque divulgativo y cercano, la autora nos guía en un recorrido único que incluso puede hacerse siguiendo la línea 5 del metro, revelando cómo Madrid, lejos de lo que a veces se piensa, es una de las ciudades más verdes de Europa.

Y la autora ha contado a la CRónica de Carabanchel algunos detalles, para conocer mejor su obra y los espacios verdes del distrito (y ciudad).

¿Hay muchos jardines en Madrid? ¿La ciudad puede competir con otras urbes europeas en esta cuestión?

Madrid es actualmente una de las ciudades más verdes del mundo. Según datos de 2021, disfrutamos de 3.800 zonas verdes, con seis millones de árboles en nuestros parques y jardines, más de la mitad de nuestras calles arboladas y más de 120 parques y jardines, sin contar con El Pardo. Toda esta superficie, de titularidad pública, ocupa más de 6.400 hectáreas.

¿Nos permite esto competir con otras ciudades europeas? Creo que sobradamente. Para un estudio minucioso habría que tener en cuenta, además, el número de habitantes y la extensión de cada urbe. A veces no nos damos cuenta de lo que nos rodea: nuestros grandes parques, la Casa de Campo y El Pardo, solo se ven verdes en primavera; nuestro clima no es el de Londres ni el de París; nuestro Manzanares no es el Támesis ni el Sena. Pero cuando Felipe II eligió Madrid como capital en 1561 tuvo muy presente la abundancia de agua. Ya en 1519, don Francisco de Vargas y Medina construyó en la actual Casa de Campo un jardín renacentista en la desembocadura del arroyo Meaques, que llegó a ser la envidia del rey francés.

En cuanto a los jardines históricos, también podemos competir con las grandes capitales europeas, pues contamos con espacios de todo tipo: desde la Quinta del Duque del Arco, en El Pardo —lugar elegido por Manuel Azaña para ejercer como presidente de la República— hasta el Parque del Oeste, el primer jardín moderno creado en Madrid en 1906, donde se encuentra la Rosaleda de Ramón Ortiz.

¿Cuál es el jardín que más le gusta y por qué?

Es una pregunta muy difícil, imposible elegir uno solo. Según la zona de Madrid en que me encuentre me decanto por un jardín u otro. Voy a obviar El Retiro, posiblemente el lugar más conocido y querido de la ciudad.

La Quinta del Duque del Arco es un jardín impresionante y bastante desconocido dentro del Real Sitio de El Pardo. En la zona de Ventas, la Quinta de la Fuente del Berro es otro espacio increíble. Qué decir de El Capricho, que de momento solo abre los fines de semana, aunque pronto podremos disfrutarlo con todos sus edificios restaurados. Y no puedo dejar de mencionar la Quinta de Vista Alegre, ya en Carabanchel, otro jardín histórico imprescindible de visitar y disfrutar.

¿Es cierto que una línea de metro recorre todos los jardines de Madrid?

La línea 5 de metro de Madrid, la verde, permite descubrir la historia de la ciudad a través de los jardines recuperados de sus quintas, desde la Alameda de Osuna hasta la Casa de Campo. Este es el recorrido que planteo en el libro:

El Capricho de la Alameda de Osuna, parada El Capricho.

Quinta de Torre Arias, parada Torre Arias.

Quinta de los Molinos, parada Suanzes.

Quinta de la Fuente del Berro, cerca de la parada Ventas.

Jardín del Príncipe de Anglona, Jardín Arqueobotánico de San Isidro y Rosaleda de San Francisco el Grande, parada La Latina.

Quinta de Vista Alegre, parada Vista Alegre.

Casa de Campo, parada Casa de Campo.

¿Qué opina de las restauraciones de la Quinta de Vista Alegre y de El Capricho?

Este mes de agosto concluyó la rehabilitación del Palacio de los duques de Osuna en la Quinta de El Capricho, aunque no se abrirá al público hasta 2027. Supongo que con ello se dará por finalizada la recuperación de este lugar del siglo XVIII, con unas características muy específicas que se han conservado de forma muy exacta. Visitarlo y descubrir sus rincones es toda una experiencia. Me parece una restauración espectacular; de hecho, la primera fase de su recuperación ya obtuvo el premio Europa Nostra.

En cuanto a la Quinta de Vista Alegre, quizá porque era un lugar que visitaba a menudo como profesora de la Comunidad de Madrid, su recuperación me parece casi milagrosa. Es impresionante recorrerla hoy. La reforma, iniciada en 2018, ha permitido que desde su apertura parcial en 2021 la visiten más de 240.000 personas.

Ambas quintas, aunque alejadas entre sí, quedan unidas por la línea 5 de metro y son excelentes ejemplos de restauración patrimonial.

¿Tiene pensado profundizar aún más en los jardines madrileños?

Actualmente, estoy tratando de terminar un trabajo sobre los jardines escurialenses, pero me encantaría abordar dos proyectos sobre Madrid:

Los jardines secretos de Madrid: como el de la Fundación Juan March, el del Palacio de Liria, el del Museo Sorolla, el del Museo Arqueológico y muchos más que todavía se esconden en nuestras calles.

Parques nuevos de Madrid y el Bosque Metropolitano, que circunvalará la ciudad.

¿Dónde se puede conseguir su libro?

En librerías, en Casa del Libro o a través de la web de la editorial.