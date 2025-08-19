Así es el plan de biodiversidad urbana del Ayuntamiento de Madrid con un parque de Carabanchel como proyecto piloto

El Ayuntamiento de Madrid continúa avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y la biodiversidad urbana, desarrollando proyectos que fomentan la recuperación de entornos naturales dentro de la ciudad. Y Carabanchel es uno de los puntos que más beneficiado se está viendo con estos proyectos.

Desde 2022 se han ejecutado 48 actuaciones de mejora ambiental en diferentes parques y jardines de todo Madrid, con la plantación de 1.147 nuevos árboles y más de 11.400 arbustos, que contribuyen a crear una red de espacios verdes más saludables.

Estas iniciativas, coordinadas desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, forman parte del Plan de Fomento y Gestión de la Biodiversidad de Madrid, cuyo objetivo es restaurar el equilibrio ecológico, combatir los efectos del cambio climático y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Parque de la Emperatriz María de Austria, en Carabanchel: un proyecto de naturalización urbana

Uno de los proyectos más destacados se desarrolla en el parque de la Emperatriz María de Austria, en Carabanchel, elegido como espacio piloto para aplicar nuevas medidas de naturalización.

En una isla degradada de 700 m² ubicada en el lago del parque, el ayuntamiento ha creado un refugio para fauna y flora mediante la instalación de un muro de biodiversidad con gaviones de piedra, la creación de una charca para anfibios y la plantación de especies autóctonas que favorecen a polinizadores y aves.

El delegado Borja Carabante, acompañado por el concejal del distrito, Carlos Izquierdo, visitó recientemente el parque y subrayó que “estas actuaciones transforman nuestros espacios públicos y nos permiten reconectar con la naturaleza en pleno corazón de la ciudad”.

Además, en el entorno de la laguna se han colocado cajas nido para aves y murciélagos, refugios para insectos polinizadores y se ha creado una pradera seca mediterránea para atraer lagartijas y pequeñas aves.

Y el proyecto empieza a tener resultados positivos

Los primeros resultados de este plan son prometedores. En el parque ya se han contabilizado 204 aves de 26 especies distintas, además de 36 mariposas de ocho variedades, incluida la poco frecuente Thymelicus sylvestris. También se han registrado más de un centenar de polinizadores, de los cuales 76 son abejas, lo que demuestra el impacto positivo de la restauración ambiental.

Y el proyecto de Carabanchel no es un caso aislado. Las actuaciones se han extendido a otras zonas verdes de Madrid, donde se han instalado mariposarios, estanques temporales, muros de piedra seca y más de 1.700 cajas nido para aves insectívoras como herrerillos y carboneros, que ayudan al control natural de plagas.

Asimismo, se han habilitado más de 2.800 m² de charcas y humedales temporales que favorecen la presencia de anfibios, especialmente en el parque forestal Julio Alguacil Gómez en Villaverde, y se han creado praderas floridas con especies autóctonas que enriquecen los corredores verdes de la capital.