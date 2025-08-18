El mapa de la 'Operación Asfalto': todas las calles afectadas en Carabanchel y las ventajas que tendrán

Las calles de Madrid se enfrentan a una ambiciosa campaña de reasfaltado este verano. Cientos de calles de la capital en sus diferentes distritos mejorarán su seguridad vial, reduciendo el ruido urbano y de una forma sostenible, gracias a una inversión de 12,2 millones de euros.

El ayuntamiento busca modernizar la red viaria, volviendo a asfaltar 256 calles en los diferentes distritos de la ciudad, lo que hace una suma de más de 605.000 m2.

Ocurrirá en todas las calzadas que estén en un nivel de obsolescencia o que soportan un intenso de tráfico. Ocurrirá durante las noches, para causar las mínimas molestias a los vecinos y se extenderá durante todo el verano.

Los beneficios de renovar el asfalto

El nuevo asfalto que llegará a las calles de la capital no solo será más cómodo y seguro para los conductores. También se disminuirán los niveles sonoros de rodadura y la contaminación del aire.

Además, es beneficioso para preservar el patrimonio municipal y que no se deteriore con facilidad, colaborando a que el resto de la calzada se siga manteniendo en buenas condiciones y no haya que hacer otras inversiones en el futuro.

Aunque todos los años se realiza la Operación Asfalto en Madrid, en 2025 llega con muchas novedades en la mezcla que se utiliza. El objetivo es que sea mucho más sostenible y reduzca los perjuicios del tráfico en la gran ciudad. Una de las principales ventajas es que en su fabricación se reducen las emisiones de gases contaminantes, como el CO 2 y el SO 2 , y la mitad de los compuestos orgánicos volátiles. Además, se reduce la exposición de los trabajadores a humos, hidrocarburos y olores.

La Operación Asfalto renueva 256 calles con una inversión de más de 12 millones de euros / Ayuntamiento de Madrid

La nueva calzada ayudará a que se circule de forma segura y cómoda en la capital. Es una operación esperada y celebrada.

La Operación Asfalto más sostenible de la historia

El Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a que esta sea la Operación Asfalto más sostenible que se recuerda. Las nuevas mezclas que se utilizarán en la calzada prometen producir menos contaminación ambiental y acústica, además de mantenerse en mejores condiciones. Será la primera vez que se utilicen estos materiales, aunque en 2024 ya se intentaron introducir novedades, como aromas que hicieran más agradable las obras y el tráfico para los vecinos y trabajadores. Ahora se da un paso más en busca de un menor impacto en el aire.

Los principales criterios que se tienen en cuenta para seleccionar las calles es el nivel de obsolescencia de la calzada y la intensidad media de tráfico que tienen a diario. Unos técnicos del Ayuntamiento de Madrid son los encargados de evaluar las calles y dictaminar cuáles tienen más urgencia por ser renovadas. Para ver escoger qué tipo de mezcla asfáltica se utiliza en cada lugar hay otros factores a tener en cuenta, como el paso del tráfico, las temperaturas, el efecto del agua o la propia tipología de las calles.

Ciudad Lineal (con 41.645 m2) Usera (con 25.983 m2) y Puente de Vallecas (54.766 m2) serán los que más calzadas renueven, con 21 calles cada uno.

La Operación Asfalto comenzó el pasado mes de mayo y acabará a finales de agosto. Los trabajos se harán durante las noches para evitar molestias a los vecinos.

En el caso de Carabanchel, la ampliación ha incorporado 11 nuevas calles, con lo que el total de vías mejoradas en lo que va de año asciende a 30 calles y 49.253 m² asfaltados. Solo esta última fase ha permitido renovar 20.410 m² de calzada, lo que se traduce en una mejora sustancial para la movilidad y la seguridad vial del distrito.

Entre las vías que se están renovando en el distrito destacan Eugenia de Montijo (en el tramo comprendido entre Patilla y General Ricardos), Nuestra Señora de la Luz, además de las calles Piqueñas, San Victorino, San Wenceslao, Santa Rosalía, Santo Domingo, Zarapitos, Aguilar del Río y Carolina Paino.

Durante la primera fase de 2025, ya se había actuado en 19 calles y 28.843 m², con resultados visibles en vías como Albentosa, Arroyo de las Pavas o Avefría, entre otras.

El Ayuntamiento de Madrid explica que la elección de las calles se ha realizado en función del nivel de deterioro del pavimento y de la intensidad media de tráfico que soportan. El objetivo es intervenir antes de que el desgaste obligue a realizar inversiones mayores en el futuro, garantizando así una mejora eficiente y sostenible de la red viaria.

Las ventajas del nuevo asfalto que llega a Madrid