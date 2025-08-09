Carabanchel: de residencia real a cuna de escritores y escenario de la primera corrida televisada

El distrito de Carabanchel tiene 77 años como parte de Madrid, ya que se incorporó a la ciudad en 1948. Antes de esa fecha, Carabanchel era un municipio independiente, dividido en Carabanchel Bajo y Carabanchel Alto. La anexión se formalizó mediante un decreto del Ministerio de Gobernación.

Y en todos estos años nos ha dejado cientos de curiosidades que muchas de ellas se han ido "perdiendo" con el paso de los años. Y aquí repasamos cinco de ellas, para que todos los carabancheleros (y madrileños) sepan más y mejor sobre su distrito. Todo ello con la colaboración de Nicolás Ferrando y José María Sánchez Molledo, gran conocedores del distrito y autores de libros como La Quinta de Vista Alegre en Carabanchel o Carabanchel, 75 años en Madrid.

Carabanchel Alto fue residencia real por unos días en junio de 1834

Cuando en 1833 murió el rey Fernando VII, su hija Isabel II tenía cuatro años y su madre María Cristina se convirtió en reina regente. A comienzos de verano de 1834 se produjo una epidemia de cólera en Madrid y, como explica Karabanchel.com, autor de Historias de los Carabancheles, los médicos de la Corte Real recomendaron a la reina regente trasladarse a Carabanchel Alto, pueblo frecuentado por la aristocracia madrileña.

Así lo hacen a principios de junio como recoge el nº 115 de la Gaceta de Madrid (12 de junio de 1834): "…La Reina Nuestra Señora Doña Isabel II y Su Majestad la Reina Gobernadora se han trasladado a Carabanchel (desde el Real Sitio de Aranjuez), en donde siguen sin novedad en su importante salud".

El lugar de residencia de la Corte Real fue el Palacio Larrinaga, actual colegio Amorós. El propietario del palacio era el financiero Manuel Ramón de Villachica, que lo había comprado en 1826 a los Marqueses de Boadilla del Monte. Allí permanecieron hasta el 30 de junio antes de su traslado, como todos los veranos, al Real Sitio de La Granja de San Ildefonso.

¿El nombre de Carabanchel está relacionado con los garbanzos?

Una de las posibilidades que se barajan sobre el nombre de Carabanchel es que viene de <garbanzal> o <carab> , que significaba <tierra cultivable>. De hecho, las tierras de Carabanchel proveían de garbanzos a todo Madrid, garantizando un buen yantar de cocido madrileño. (Crónica de los Carabancheles, de José María Sánchez Molledo).

Desde la plaza de toros de Vistalegre se retrasmitió la primera corrida por televisión

La plaza, llamada ‘La Chata’ en sus primeros tiempos por reconstruirse tras la Guerra Civil sin las torres ni la grada superior cubierta, acogió la primera corrida de toros retransmitida por televisión en 1947. Comenzó a construirse en 1906 y fue inaugurada en 1908, dentro de los actos conmemorativos del primer centenario de la Guerra de la Independencia. El aforo era de 8.000 espectadores y fue demolida en 1995.

¿Sabes cuál es el significado del antiguo escudo de Carabanchel bajo?

El antiguo escudo municipal de Carabanchel Bajo refleja con claridad la riqueza histórica y simbólica del distrito. Dividido en tres cuarteles, presenta en el superior derecho a Santiago Apóstol a caballo, patrón del municipio, sobre fondo rojo. A la izquierda, en azul, se muestra la imagen de Nuestra Señora de la Antigua.

En el cuartel inferior, sobre fondo plateado, aparece el oso madrileño trepando al madroño, símbolo común con la ciudad de Madrid. Remata el conjunto una corona real abierta, distintiva de los municipios castellanos. Aunque Carabanchel perdió su autonomía municipal en 1948 al integrarse en Madrid, el escudo ha perdurado como símbolo de su identidad.

Escudo de Carabanchel bajo: descubrimos su significado / Cedida

Hoy en día, las últimas representaciones conocidas pueden verse talladas en los dos primeros bancos de la Parroquia de San Sebastián, testigos silenciosos del pasado local que aún late entre sus calles.

Hasta 1971, Carabanchel ocupaba casi todo el sur de Madrid

A excepción de los territorios de Villaverde y Vallecas. Para la creación del distrito de Latina, Carabanchel perdía los barrios de Aluche, Campamento, Cuatro Vientos o Empalme. Usera se forma a partir de parte de los territorios de Carabanchel y Villaverde. ¡Carabanchel llegaba hasta el actual hospital Doce de Octubre! Hoy se encuentra situado entre la M-30, la M-40, la A-42 y la vía Carpetana,

Jacinto Benavente representó una obra de teatro en Carabanchel

A finales del siglo XIX, el Teatro Delicias, situado en la actual calle Dátil de Carabanchel, se convirtió en un importante centro cultural gracias a empresarios locales como Alejandro Sánchez, director de la Fábrica de Cerillas de Carabanchel Bajo.

Hace más de 100 años, el 10 de septiembre de 1899, el teatro del distrito acogió el estreno de obras como La fierecilla domada, de Jacinto Benavente y Cenizas, de Valle-Inclán, con grandes e históricas figuras como Gregorio Martínez Sierra y Concha Catalá en el escenario.

María de la Ó Lejárraga vivió en la calle Sombra

Obligada por las ideas de su tiempo, escribió más de 90 obras que firmó su marido, Gregorio Martínez Sierra. Su infancia transcurrió en la calle Sombra de Carabanchel Bajo, donde su padre, el doctor Leandro Lejárraga, ejercía como médico del municipio. Atendía a instituciones asistenciales ubicadas en la Quinta de Vista Alegre, un entorno que seguramente inspiró a María para escribir Canción de cuna, su obra más universal.

La autora tuvo que escribir bajo el nombre de su marido / Cedida

Carabanchel tiene uno de los monumentos más antiguos

La ermita de Nuestra Señora de la Antigua, donde San Isidro, patrón de Madrid, iba a orar y era feligrés es el monumento más longevo de Madrid, con la salvedad del Templo de Debod. De tiempos anteriores a la ermita solo se conserva la muralla árabe. De hecho, se levanta sobre otros templos anteriores de la época visigoda y prerromana. Es el templo mudéjar más antiguo de la comunidad.

Lope de Vega dedicó unos versos al Puente de Toledo

Lope de Vega y Carpio, apodado el Fénix de los Ingenios, nació en Madrid en 1562, una ciudad que entonces acababa de ser nombrada capital del imperio más vasto que el mundo había conocido. Vivió intensamente, siempre al límite, con la pasión desbordada de quien sabe que el tiempo es efímero.

Como muchos literatos del Siglo de Oro, se burló del río Manzanares por su escaso caudal y dedicó unos versos al primitivo Puente de Toledo, que era de madera y al parecer se inundaba con frecuencia: El puente, a quien da nombre y señorío la ciudad imperial, honor de España, en madera gastada, al viejo río solo sirve de báculo de caña.

Los orígenes del distrito se remontan al paleolítico

Las terrazas formadas por la erosión del río Manzanares en sus riberas y su entorno favorecieron los primeros asentamientos prehistóricos. En el yacimiento del cerro de San Isidro se levanta un obelisco metálico que recuerda los restos del Paleolítico encontrados en el año 1862. En concreto fueron restos materiales de culturas del Pleistoceno Medio (entre 700.000 y 80.000 años AC.).

Ventura de la Vega anticipó el éxito que tendría Vista Alegre

La Quinta de Vista Alegre, actualmente parte de Carabanchel, fue inmortalizada en el teatro por Ventura de la Vega en su comedia Un gastrónomo sin dinero o Un día en Vista Alegre, estrenada con éxito en el Teatro Español. Tras su estreno, la reina María Cristina de Borbón adquirió la finca, transformándola en residencia real y consolidando su lugar en la historia de España.