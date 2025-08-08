Dos expertos inmobiliarios analizan la situación de Carabanchel como distrito: una zona cada vez más joven... y con mucho futuro

Carabanchel es ya uno de los distritos de Madrid más deseados para vivir. Lejos de esa concepción de "barrio peligroso" que se tenía hace años, el ya conocido como ‘Distrito 11’ y reconocido por su gran paraguas cultural, está creciendo y evolucionando a nivel inmobiliario a pasos agigantados. Y desde La CRónica de Carabanchel hemos analizado su situación, factores y consecuencias, con dos empresas expertas como Idílico Realty, y Bafre, inmobiliaria del distrito.

Buena relación de casas por habitantes

Es el undécimo distrito más grande de Madrid con 1.404,83 hectáreas de superficie, con 274.406 habitantes (densidad de 195 habitantes por hectárea) y un total de una vivienda por cada 2,67 habitantes (tiene 111.537 viviendas).

Y esto, para los expertos es una cifra "bastante razonable y equilibrada. Lo que nos dice es que, en general, hay suficiente oferta de vivienda en relación con la población. Indica que no hay un exceso de vivienda vacía, pero tampoco una escasez crítica. Es una señal positiva: hay movimiento, hay demanda, y sigue habiendo oportunidades para quien busca vivienda", explica David Rojo, de Idílico Realty.

Y es que la realidad del distrito es que no deja de crecer, lo que es una señal positiva para los que ya vivían aquí desde hace años y, en parte, algo negativa para los que quieren vivir ahora, porque el precio no ha dejado de subir en los últimos años, aunque sigue siendo mucho más asequible que en el centro de la capital: en abril de 2022 el precio por m² era de 2.176 euros y ahora es de 3.231, y se encuentra en máximos históricos.

Pero, como decíamos, a pesar de esta subida, es el cuarto distrito más barato de Madrid. El más caro es Salamanca (9.818 €/m²) y el más asequible Puente de Vallecas (2.851 €/m²).

Los jóvenes apuestas por Carabanchel

Y este es uno de los puntos fuertes del distrito y que cada vez valoran más los jóvenes, que no es tan caro y sigue estando cerca del centro en algunas zonas. Y decimos los jóvenes porque la edad media del distrito es de 43,38 años, lo que lo convierte en el segundo más joven de los 21 distritos existentes (el más joven es Vicálvaro, con una edad media de 41,3 años).

En Carabanchel, según los expertos, "todavía hay terreno para construir" / Analía Plaza

Pero no solo son la cercanía con el centro y su precio asequible los únicos argumentos de peso que hacen ser a Carabanchel una zona atractiva para vivir, "también que en los últimos años se ha construido de todo. Centros hospitalarios, centros comerciales...", explica Ramón Sierra, de la inmobiliaria de Bafre.

¿Qué pasará con el precio? ¿Seguirá subiendo más?

Todo apunta a que sí, aunque quizá no tan rápido. "Mientras siga habiendo demanda (que la hay), y poca oferta de suelo, los precios tenderán a seguir subiendo poco a poco. Además, con las mejoras urbanas, el valor de las viviendas también se mantiene. Eso sí, esperamos que el mercado se estabilice algo más en los próximos años", explican los expertos.

Y, por lo tanto, también la siguen considerando una "excelente zona" como inversión, y desde Idílico Realty consideran que el mejor barrio dentro del distrito para los inversores es Opañel, porque es "muy atractivo, tiene mucha demanda y buena rentabilidad". Y para aquellos que buscan vivir tranquilos y en obra nueva, La Peseta, y para los que prefieran algo más céntrico y en un barrio muy vivo, se decantan por Vista Alegre.

Pero la realidad es que todas las zonas del distrito de Carabanchel son ya "excelentes opciones para vivir, y por muchos argumentos de peso".

Algunas estadísticas inmobiliarias (y demográficas) sobre Carabanchel Tiene 274.406 habitantes y 111.537 viviendas .

. Es el séptimo distrito donde más ha subido el precio . Por delante están Retiro, Latina, Ciudad Lineal, Salamanca, Chamberí y Moratalaz.

. Por delante están Retiro, Latina, Ciudad Lineal, Salamanca, Chamberí y Moratalaz. El precio del m² es de 3.308 . Está en máximos históricos. Y en 2020 el precio era de 2.176.

. Está en máximos históricos. Y en 2020 el precio era de 2.176. Es el undécimo distrito más grande de Madrid con 1.404,83 hectáreas de superficie.

con 1.404,83 hectáreas de superficie. Primer distrito con más edificios de tres plantas. Predominan mucho en el distrito los bloques con 3 y 4 plantas .

. Hay una vivienda por cada 2,67 habitantes . Y el 33% de las casas son para una sola persona. En 15.175 hogares conviven extranjeros con españoles.

. Y el 33% de las casas son para una sola persona. En 15.175 hogares conviven extranjeros con españoles. La superficie media de las casas de Carabanchel es de 69 m² , y en Madrid es de casi 83 m².

de las casas de Carabanchel es , y en Madrid es de casi 83 m². Del total de viviendas, 37.557 se construyeron entre 1961 y 1970 .

. La edad media es de 43,38 años .

. De las 37.479 transacciones de compraventa que se produjeron en 2024 en Madrid, 2.846 fueron en Carabanchel.

El barrio más barato del distrito es Puerta Bonita (2.597 €/m²) y el más caro Opañel (3.448 €/m²).

Un distrito joven, vivo, barato, diverso, con casas pequeñas y mucho futuro

También es un distrito con mucha diversidad cultural, y en 15.175 hogares de los 111.537 que hay conviven españoles con extranjeros. Y si hablamos de características del distrito a nivel inmobiliario, tal y como nos destacan los expertos "destaca por ser una zona con casas pequeñas". Y así lo certifican los datos: el 33% de las casas son para una persona, y 44.742 hogares (cerca de la mitad) tienen entre 46 y 60 m², lo que sería "para una persona o dos como mucho", explican los expertos. Y el futuro en Carabanchel está garantizado.