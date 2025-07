Más de 600 drones darán luz al cielo de Carabanchel por el estreno mundial de Superman

Hoy a las 22:30, el distrito madrileño de Carabanchel será testigo de un espectáculo histórico de drones que nunca se había presenciado en España. El Recinto Ferial de San Isidro acogerá este gran evento, celebrado con motivo del estreno mundial de la película de Superman al día siguiente, que será gratuito para todos los públicos.

El cielo de la capital se transformará en un lienzo tridimensional en el que más de 600 drones, que contarán con tecnología LED, desplegarán una coreografía luminosa sincronizada, capaz de recrear hasta 16 millones de tonalidades. Esta exhibición se llevará a cabo sobre una superficie de 18.000 metros cuadrados y tendrá un perímetro de seguridad de 70.000 metros cuadrados, garantizando una experiencia segura y visualmente espectacular.

Sistema de vuelo controlado y música en directo

El sistema de vuelo está controlado a través de la geolocalización RTK y seis antenas wifi, que permiten una precisión milimétrica durante todo el espectáculo aéreo. Además, como gran novedad, durante la secuencia habrá una interpretación en directo de un guitarrista solista, que pondrá música al evento con la nueva banda sonora oficial de la película, mejorando de esta forma la experiencia de los que estén presentes en la celebración.

Madrid se consolida como una gran ciudad tecnológica

Esta ceremonia, además de celebrar el estreno mundial de una de las producciones más esperadas del año de uno de los personajes más reconocidos del mundo, refuerza el posicionamiento de Madrid como capital de las experiencias culturales inmersivas, donde innovación y entretenimiento se dan la mano para ofrecer iniciativas abiertas a toda la ciudadanía.

Fuentes de la organización han destacado que "Madrid tiene el talento, la infraestructura y el público para liderar este tipo de propuestas a nivel internacional. Queremos que cada gran estreno se convierta también en una celebración urbana, accesible y creativa".

El regreso de la película de Superman con un lavado de cara

David Corenswet interpretando a Superman en un fotograma del tráiler. / WARNER

Este nuevo largometraje de Superman está dirigido por James Gunn y producido por DC Studios y Warner Bros. Pictures, será el primer largometraje de este renovado universo cinematográfico. Interpretado por David Corenswet como Clark Kent/Superman y Rachel Brosnahan como Lois Lane, el filme presenta una versión contemporánea del icónico superhéroe, guiado por la esperanza, la empatía y la confianza en la humanidad.

El reparto de la interpretación lo completan actores como Nicholas Hoult (Lex Luthor), Isabela Merced, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Wendell Pierce o Edi Gathegi, entre otros. La producción contará con una cuidada estética visual y musical, en la que colaboran artistas y técnicos de títulos como The Batman, The Last of Us o Deadpool 2.

Carabanchel, el distrito del ocio tecnológico

La elección del Recinto Ferial de San Isidro para acoger un evento de estas dimensiones, coloca a Carabanchel como una de las grandes sedes del arte digital y entretenimiento audiovisual. Además, pone en valor los espacios clave de los que dispone el sur de Madrid y que deben ser aprovechados.