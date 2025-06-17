CONCIERTO
La música y la buena energía son el motor de esta primavera en el Movistar Arena
Una noche llena de música, energía y espectáculo reunió a miles de fans de la música
EPE
El pasado 10 de abril, el Movistar Arena de Madrid se llenó de música y energía con la celebración de LOS40 Primavera Pop 2026, una de las grandes citas del calendario musical. La noche arrancó con Fangoria, que abrió el espectáculo con Dramas y comedias y presentó su nuevo tema Me voy, dando paso a un evento que reunió a 22 artistas del panorama actual.
A lo largo de la velada se sucedieron actuaciones de artistas como Adexe y Nau, Marlon, Inna o Abraham Mateo, uno de los más ovacionados tras repasar algunos de sus mayores éxitos. También destacaron propuestas como La Beba, Álvaro de Luna, Bombai, Saiko o La La Love You, que hicieron vibrar a un público que prácticamente llenó el recinto madrileño. El público estuvo entregado en todo momento, con mucha energía... y esto no fue casualidad.
Refeel, la bebida energética de Mahou San Miguel, a través de la “Mákina de la energía”, instalada en la entrada del recinto, dio esa energía necesaria a todos los asistentes para darlo todo durante todo el festival, al que no le faltó de nada.
El cierre de la noche corrió a cargo de Juan Magán junto a Omar Montes, que pusieron el broche final a un evento redondo.
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