Mario Sandoval reinventa la cocina castiza con un menú especial para homenajear a Madrid y sus tradiciones

La comida castiza o madrileña está más de moda que nunca y prueba de ello es como los restaurantes de los diferentes distritos se van adaptando a esta gastronomía tan particular. Incluso, los grandes chefs nacionales estrellas Michelin, como Mario Sandoval, han querido diseñar un menú especial con los platos más característicos de la capital. Con motivo de San Isidro, que volvió a llenar de vida Carabanchel y sus escenarios más icónicos, como la pradera, el cocinero ofrece su selección de tapas de Madrid, en las que combina tradición con innovación.

Así es el menú de Mario Sandoval para homenajear a Madrid y sus tradiciones

Mario Sandoval ha diseñado 'Emplazados', un menú con el que busca homenajear a la ciudad de Madrid. Está compuesto por cinco tapas típicas que se podrán probar hasta el 31 de mayo en la Plaza Mahou. Un proceso que el chef define como "muy bonito" porque nace de algo "muy auténtico": "Queríamos crear un menú que hablara de nuestra ciudad, desde el sabor, desde el recuerdo y también desde la evolución", explica a este periódico. "Para mí ha sido un orgullo formar parte de un proyecto tan castizo y contemporáneo al mismo tiempo", añade.

El menú de 'Emplatados' está compuesto de una ensaladilla templada, mejillones, buñuelos de bacalao y un sorprendente tiramisú de cerveza. Una selección que no está hecha al azar por el cocinero con dos estrellas Michelin: "Representan diferentes formas de entender Madrid. La ensaladilla rusa, los mejillones en escabeche o los buñuelos de bacalao forman parte de nuestra memoria gastronómica, de los bares, del aperitivo, de compartir. El rabo de toro habla de cocina tradicional, de tiempo y de fondo". Explica que son platos muy reconocibles, pero reinventados para que den un paso más.

Así es el menú de Mario Sandoval para homenajear a Madrid / Mahou

El postre, un tiramisú de cerveza negra, puede ser de las combinaciones que más sorprendan. Una innovación que también tiene una explicación clara: "El madrileño respeta la tradición, pero también disfruta muchísimo descubriendo cosas nuevas". Sandoval busca con esta receta que se puede degustar en la Plaza Mahou hasta el 31 de mayo "innovar desde el respeto": "Cuando alguien prueba un tiramisú de cerveza negra y entiende que la cerveza forma parte tanto de la base como del acabado final, descubre algo diferente, pero a la vez cercano, ahí es donde sucede la magia".

Lo cierto es que en el día a día de una ciudad como Madrid, salir a tomar el aperitivo o una cerveza es una parte fundamental. Aunque no lo pensemos en un primer momento, lo que elegimos beber en ese momento, es una parte muy importante, como argumenta Mario Sandoval: "El maridaje no acompaña, transforma y aporta. Una cerveza bien elegida puede potenciar aromas, equilibrar texturas o refrescar el paladar para que el siguiente bocado sea todavía mejor". Algo que precisamente buscaban con el menú de 'Emplazados', ya que en Madrid: "El aperitivo en Madrid es casi un ritual social y emocional, y la cerveza forma parte de ese momento".

La motivación principal para diseñar este menú es representar a la ciudad de Madrid. Mario Sandoval, como orgulloso madrileño, explica que es una gran inspiración para él: "Tiene energía, diversidad y una mezcla cultural única. Aquí conviven la tradición más castiza y las tendencias más vanguardistas". Añade que es una ciudad que siempre está viva, algo primordial para cualquier cocinero.

La gastronomía se enfrenta a un escenario cada vez más globalizado, así que el chef considera esencial mantener las recetas populares y tradicionales. Argumenta que: "Yo creo mucho en reinterpretar, en actualizar técnicas o presentaciones, pero siempre manteniendo el alma del plato. La globalización gastronómica es maravillosa cuando suma, no cuando borra identidades".

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Aunque ahora todo el mundo habla de cocina castiza, no es un término fácil de definir. Sin embargo, Mario Sandoval lo tiene claro: "Es emoción, memoria, ADN y verdad. Es una cocina que nace de las tabernas, de los mercados, de las familias y del producto. Pero también creo que lo castizo no tiene por qué quedarse anclado en el pasado. Puede evolucionar, dialogar con nuevas técnicas y seguir emocionando desde otro lugar". Añade que lo importante es "no perder nunca la autenticidad", siendo lo que busca representar con su menú de 'Emplazados'.