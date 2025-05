Carabanchel tiene campeones de España ¡a patadas!

Kumgang FM se ha convertido en una fábrica de producir campeones de taekwondo.

La escuela, ubicada en la calle El Toboso y fundada tras la pandemia por Freddy Mendieta, cuenta con 80 alumnos. Entre ellos, dos nombres brillan por encima del resto: José Manuel Rojas e Ilaira Saens, campeones de España con 12 y 9 años respectivamente.

El pasado 15 de marzo en Tarragona, Rojas representó a Madrid y se consagró como el mejor de su categoría, mientras que Saens se hizo con el triunfo en el Campeonato de España por Clubes celebrado en 2024 en La Nucía (Alicante).

Freddy destaca el alto nivel del taekwondo en Carabanchel: "Siendo un club muy humilde y compitiendo con pocos luchadores, siempre solemos quedar en las primeras posiciones", afirma.

El secreto del éxito se esconde en las clases lúdicas y formativas. Freddy aplica un aprendizaje de acuerdo a cada categoría e intenta alejarse de la rutina: "Los más pequeños aprenden los colores o las sumas a través del taekwondo", manifiesta.

El próximo reto de la escuela pasa por competir en torneos internacionales y representar a Carabanchel por el mundo.

José Manuel Rojas, 12 años, solo necesitó 24 meses para ser el mejor

José Manuel Rojas comenzó a practicar taekwondo hace dos años. Y tan solo 24 meses más tarde, ha logrado el campeonato de España.

Todo empezó por su madre, quien, al ver el cartel de un curso de la escuela, le animó a probar suerte. José Manuel, que nunca había realizado ningún deporte, accedió a ello.

Desde ahí su crecimiento ha sido imparable: "No es normal ganar el campeonato de España en tan poco tiempo. Va proyectado al alto rendimiento", declara Freddy Mendieta.

José Manuel Rojas / José Javier Viera

El joven de 12 años compagina el taekwondo con sus estudios de 1º de ESO en el IES Vista Alegre. Cuando no está en el instituto o en el tatami, uno de sus planes favoritos es pasar tiempo con su hermana pequeña de cuatro años: "Me gusta dibujar con ella o ver series como Peppa Pig o la Patrulla Canina".

No obstante, Rojas explica que no hay un lugar donde esté más cómodo que en Kumgang FM: "Es mi segunda casa. Entrenando se me van todos los problemas", manifiesta.

Su próximo objetivo pasa por clasificarse para el Europeo, aunque su principal sueño es ser campeón olímpico.

Cuál es la diferencia que hay entre el Taekwondo y el Karate El karate se caracteriza por los golpes de puño y los bloqueos, mientras que el taekwondo se destaca por sus patadas rápidas y acrobáticas.

Ilaira pierde la timidez en el tatami

Ilaira Saens ganó el campeonato de España por Clubes con tan solo nueve años: "Fue un día muy especial. Casi me pongo a llorar de felicidad", declara.

Ilaira Saens / José Javier Viera

Aunque es muy introvertida, deja la timidez a un segundo plano cuando pisa el tatami. Admite que el taekwondo le "entusiasma" y se ve en un futuro disputando los Juegos Olímpicos.

En Kumgang pueden dar clases hasta de forma telemática Freddy Mendieta da clases de manera online a Klaython Fiallos, que reside en Estados Unidos y compite en la selección ecuatoriana de taekwondo.

Todos los colores de los cinturones