El socio número uno de Carabanchel lleva 76 años apoyando al equipo: “Somos el tercer club más antiguo de Madrid”

Jesús Oviedo tiene 90 años, nació en 1935 en Carabanchel, ha vivido toda su vida en el barrio y lleva desde los 14 años siendo socio del club. Y la CRónica de Carabanchel ha hablado con él, nos ha contado su experiencia como socio número uno, sus anécdotas, su jugador preferido de todos los tiempos, lo que espera de este final de esta temporada e incluso anima a los jóvenes carabancheleros a que se hagan socios del club de sus amores.

¿Desde cuándo lleva siendo socio del Carabanchel? ¿Es su único club?

Me hice socio con 14 años y llevaré siendo el número 1 unos 15 años. Antes venía el cobrador a cobrarte el carnet de socio a casa, recuerdo que eran 0,50 euros al mes. He de admitir que siempre he tenido cierto cariño al Atlético de Madrid, pero cuando se fueron del Vicente Calderón me quedé únicamente con mi Carabanchel, el equipo del barrio.

¿Qué significa para usted este club?

Pues toda una vida, son muchísimos recuerdos. De joven viajaba con el equipo cuando jugábamos fuera de casa: a Cuenca, Segovia, Ciudad Real... no es como la categoría de ahora, que no se sale de Madrid, es más aburrido.

Jesús en la sala de trofeos del club / Juan Luis Martín

¿Alguna anécdota divertida de joven que no se le haya olvidado?

Hay algo que siempre hacíamos y que nunca se me olvidará. Cuando jugaba el Carabanchel, nos quedábamos fuera subidos a los árboles esperando a que algún balón saliera durante el partido. Cuando esto pasaba, lo cogíamos y nos tenían que dejar entrar para devolver el balón. Éramos niños y siempre lo hacíamos. Era muy divertido, porque conseguíamos entrar sin pagar.

¿Hay tradición futbolera en Carabanchel? ¿Siguen al club los jóvenes de la zona?

Cada vez viene a verlo menos gente, los mayores como nosotros ya cada vez somos menos. Somos el tercer equipo más antiguo de Madrid y lo que más me gusta de venir, más allá de todos los recuerdos que me trae, es el ver a viejos compañeros, ya que también jugué en el club.

Su ránking personal Mejor jugador: Modesto, Villaverde y Embarba.

Mejor entrenador: Orozco, que después se fue al Atlético de Madrid.

Mejor presidente: Don Pedro Argal, que fue el que nos federó.

Y si le tuviera que decir algo a un joven carabanchelero que duda si hacerse socio...

Que se animen, que no lo duden. Que piensen que después del Real Madrid y el Atlético de Madrid, los más grandes somos nosotros. A veces no lo pensamos por la circunstancia en la que estamos, pero la realidad es esa.

A la derecha, su carnet de 1968 y a la izquierda el de este año, como socio número uno. / Juan Luis Martín

¿Cuál es el partido más especial que recuerda?

Jamás se me olvidará el Carabanchel - Mallorca, con la tanda de penaltis "infinita". Yo estaba en la grada y fue todo tan largo que se nos hizo de noche. Estábamos alucinando. Pensábamos que el árbitro, o bien no se sabía las normas, o lo había dejado pasar. Aunque finalmente acabó pasando el Mallorca, no nos quejamos porque realmente era lo justo. Además, antes no te podías quejar, no es como ahora... Pero es sin duda el partido más especial que he vivido aquí. Y también recuerdo una eliminatoria para ascender a Segunda División frente al Badajoz.

¿Con qué equipo ha tenido históricamente rivalidad el Carabanchel?

Con el Puerta Bonita y ahora con el Villaverde. Aunque el de siempre ha sido el Getafe. Cuando nos enfrentábamos era común decir que, o eras del Geta, o eras del Cara.