Adiós al mítico 100 Montaditos de Atocha: cierra para siempre uno de sus locales más conocidos en Madrid

Desde su aparición, el restaurante 100 Montaditos se ha convertido en un lugar comodín para esos encuentros cotidianos y esporádicos entre amigos y familiares. Su variada carta y los precios populares de sus bebidas, han hecho de estos establecimientos el lugar predilecto para muchas personas. Además, la mayoría de 100 Montaditos cuenta con terraza, lo que lo hace aún más apetecible durante los meses cálidos del año. Sin embargo, el distrito de Arganzuela ya no cuenta con una de estas famosas cervecerías, pese a que los principales portales gastronómicos sigan mencionándolo en sus publicaciones.

Se trata del 100 Montaditos de Atocha, actualmente cerrado. La última publicación etiquetada en Instagram data once semanas atrás, una fotografía donde se muestran dos jarras de cerveza y, sobre el pie de foto, un turista asiático dice: “Desde el alojamiento fui arrastrando la maleta durante cuatro estaciones hasta la estación de origen de mi tren de larga distancia. Como llegué empapado de sudor, me tomé una cerveza”.

Ubereats, Tripadvisor o Gastroranking aún lo recomiendan pese a que está cerrado

Pero lo curioso es que la web cienmontaditos.com aún continúa reflejando este establecimiento ubicado junto a la boca de Metro Estación del Arte. En un mapa interactivo donde se muestran todas las localizaciones de las cervecerías 100 Montaditos en España, se puede apreciar como en la Glorieta Emperador Carlos V de Madrid se sigue anunciando este establecimiento, aunque en realidad este local se encuentra vacío y los grafitis en sus paredes son cada vez más numerosos.

Fachada del 100 Montaditos de Atocha en la actualidad. Cerrado al público / EPE

Algunos de los portales gastronómicos más reconocidos del entorno digital, como Ubereats, Tripadvisor o Gastroranking, también continúan recomendando este 100 Montaditos de Atocha como uno de los lugares “mejor ubicados”, “con mejor servicio calidad precio” o una nota media de “notable” según las valoraciones de los usuarios. “La cerveza la sirven fría, la comida es deliciosa y con precios razonables, tienes mesas dentro con un ambiente muy agradable y fresco”, expresa una usuaria en la última opinión publicada en Gastroranking sobre el 100 montaditos ya cerrado, concentrando en pocas palabras la clave del éxito de esta cadena de comida rápida.

De Huelva a conquistar Madrid

100 Montaditos nació en el año 2000 en un pequeño local de apenas 19 metros cuadrados en Islantilla (Huelva), de la mano del empresario sevillano José María Capitán. La propuesta era tan sencilla como reconocible: cien variedades de montaditos, pan recién hecho, cerveza fría y un precio único de 100 pesetas. El concepto, inspirado en parte en los negocios de precio único que proliferaban en aquella época, funcionó desde sus primeros meses y pronto dio paso a un modelo de expansión basado en las franquicias. En 2001 abrió su primer establecimiento franquiciado en Badajoz y, en pocos años, la marca comenzó a extenderse por distintos puntos de España.

Interior de un restaurante 100 Montaditos / 100 Montaditos

El salto a Madrid se produjo en 2003, cuando 100 Montaditos abrió su primer establecimiento en la región, concretamente en el centro comercial Nassica, en Getafe. La llegada a la capital y su área metropolitana marcó un punto de inflexión para una cadena que acabaría convirtiendo su combinación de montaditos económicos, cerveza y ambiente informal en uno de los formatos más reconocibles de la restauración española. Un año después, en 2004, José María Capitán creó el Grupo Restalia para estructurar el crecimiento de la franquicia, que actualmente suma 365 locales repartidos por todo el territorio nacional. Aunque ya cuenta con uno menos, el 100 Montaditos de Atocha que, pese a los rumores y las menciones en redes, se encuentra cerrado.