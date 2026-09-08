ARGANZUELA
Adiós al mítico 100 Montaditos de Atocha: cierra para siempre uno de sus locales más conocidos en Madrid
La cervecería con comida rápida junto a la boca de Metro de Estación del Arte ha permanecido abierta desde 2020, según los registros del Ayuntamiento de Madrid
Joaquín de la Aleja
Desde su aparición, el restaurante 100 Montaditos se ha convertido en un lugar comodín para esos encuentros cotidianos y esporádicos entre amigos y familiares. Su variada carta y los precios populares de sus bebidas, han hecho de estos establecimientos el lugar predilecto para muchas personas. Además, la mayoría de 100 Montaditos cuenta con terraza, lo que lo hace aún más apetecible durante los meses cálidos del año. Sin embargo, el distrito de Arganzuela ya no cuenta con una de estas famosas cervecerías, pese a que los principales portales gastronómicos sigan mencionándolo en sus publicaciones.
Se trata del 100 Montaditos de Atocha, actualmente cerrado. La última publicación etiquetada en Instagram data once semanas atrás, una fotografía donde se muestran dos jarras de cerveza y, sobre el pie de foto, un turista asiático dice: “Desde el alojamiento fui arrastrando la maleta durante cuatro estaciones hasta la estación de origen de mi tren de larga distancia. Como llegué empapado de sudor, me tomé una cerveza”.
Ubereats, Tripadvisor o Gastroranking aún lo recomiendan pese a que está cerrado
Pero lo curioso es que la web cienmontaditos.com aún continúa reflejando este establecimiento ubicado junto a la boca de Metro Estación del Arte. En un mapa interactivo donde se muestran todas las localizaciones de las cervecerías 100 Montaditos en España, se puede apreciar como en la Glorieta Emperador Carlos V de Madrid se sigue anunciando este establecimiento, aunque en realidad este local se encuentra vacío y los grafitis en sus paredes son cada vez más numerosos.
Algunos de los portales gastronómicos más reconocidos del entorno digital, como Ubereats, Tripadvisor o Gastroranking, también continúan recomendando este 100 Montaditos de Atocha como uno de los lugares “mejor ubicados”, “con mejor servicio calidad precio” o una nota media de “notable” según las valoraciones de los usuarios. “La cerveza la sirven fría, la comida es deliciosa y con precios razonables, tienes mesas dentro con un ambiente muy agradable y fresco”, expresa una usuaria en la última opinión publicada en Gastroranking sobre el 100 montaditos ya cerrado, concentrando en pocas palabras la clave del éxito de esta cadena de comida rápida.
De Huelva a conquistar Madrid
100 Montaditos nació en el año 2000 en un pequeño local de apenas 19 metros cuadrados en Islantilla (Huelva), de la mano del empresario sevillano José María Capitán. La propuesta era tan sencilla como reconocible: cien variedades de montaditos, pan recién hecho, cerveza fría y un precio único de 100 pesetas. El concepto, inspirado en parte en los negocios de precio único que proliferaban en aquella época, funcionó desde sus primeros meses y pronto dio paso a un modelo de expansión basado en las franquicias. En 2001 abrió su primer establecimiento franquiciado en Badajoz y, en pocos años, la marca comenzó a extenderse por distintos puntos de España.
El salto a Madrid se produjo en 2003, cuando 100 Montaditos abrió su primer establecimiento en la región, concretamente en el centro comercial Nassica, en Getafe. La llegada a la capital y su área metropolitana marcó un punto de inflexión para una cadena que acabaría convirtiendo su combinación de montaditos económicos, cerveza y ambiente informal en uno de los formatos más reconocibles de la restauración española. Un año después, en 2004, José María Capitán creó el Grupo Restalia para estructurar el crecimiento de la franquicia, que actualmente suma 365 locales repartidos por todo el territorio nacional. Aunque ya cuenta con uno menos, el 100 Montaditos de Atocha que, pese a los rumores y las menciones en redes, se encuentra cerrado.
- Un motorista, grave tras chocar con un vehículo de la Policía Nacional en Arganzuela
- Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
- Detenido un policía nacional en Móstoles por presuntamente prestar su pistola a un conocido: le pillaron in fraganti
- La tuneladora Mayrit llega a Palos de la Frontera un mes antes de lo previsto tras excavar 2,7 kilómetros en 147 días
- La barba que arrasa entre los jóvenes madrileños y los trucos de un maestro barbero para cuidarla
- Jesús Higueras, párroco de Santa María de Caná, nombrado Hijo Adoptivo de Pozuelo: 'Necesitamos hablar más y descalificarnos menos
- Qué hacer hoy lunes 7 de septiembre en las fiestas de Pozuelo: encierros, recortes, feria y Vanesa Martín
- La Casa del Reloj sigue ampliando su 'imperio' de bodas civiles en Madrid: ahora también acogerá las del distrito de San Blas-Canillejas