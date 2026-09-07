La Casa del Reloj sigue ampliando su 'imperio' de bodas civiles en Madrid: ahora también acogerá las del distrito de San Blas-Canillejas

La Casa del Reloj, en el distrito de Arganzuela, es el paraíso de las bodas civiles en la capital. Es, junto a la Casa de la Panadería (distrito centro) el lugar más demandado para estas ceremonias. Y ahora será incluso más difícil encontrar un hueco libre para casarse en la Casa del Reloj, ya que desde enero de 2027 también concentrará las bodas civiles del distrito de San Blas-Canillejas.

Así lo recoge un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), en el que se recoge que durante el próximo año los matrimonios civiles se celebrarán únicamente en este emplazamiento, situado en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, frente al número 28. "Hay días que hay hasta seis bodas por mañana y el concejal que tiene que oficiar tiene que desplazarse de un lado a otro", han detallado fuentes del distrito, que apuntan que la elección de la Casa del Reloj responde a que es el más escogido por las parejas al contar con jardín.

Las 21 juntas municipales de distrito en la capital oficiaron un total de 3.416 bodas en 2025. Los meses en los que se celebraron más eventos nupciales fueron septiembre (347), mayo (343) y junio (335); y, los que menos, enero (202) y febrero (235).

¿Por qué tiene tanta demanda la Casa del Reloj?

Su cercanía con Madrid Río, el diseño en forma de invernadero de cristal, su espacio amplio y muy próximo a Matadero, le convierten en un escenario único para las ceremonias civiles. El resto de lugares de Madrid, suelen ser más fríos y con grandes limitaciones de espacio para los invitados. Fran de Prado, fotógrafo especializado en bodas, comparte: "Está muy bien para la sesión, en todo su entorno se pueden hacer fotos chulas. La actual persona que oficia es amable y deja hacer ceremonias más extensas. Además, permiten entrar a perros al espacio".

La Casa del Reloj, un espacio único / Ayuntamiento de Madrid

Requisitos a cumplir para casarse por lo civil en Madrid