La tuneladora Mayrit llega a Palos de la Frontera un mes antes de lo previsto tras excavar 2,7 kilómetros en 147 días

Mayrit, la tuneladora de 98 metros de longitud y 1.500 toneladas de peso, ya está en la futura estación de Palos de la Frontera, en el distrito de Arganzuela. Y es un hito: ha llegado con un mes de adelanto. Las obras de la futura Línea 11 de Metro de Madrid están cumpliendo, hasta ahora, los plazos previstos, ya que se espera que esté en funcionamiento a finales de 2027 o principios de 2028.

La máquina ha completado los 2.732 metros de galería que conectan ambos puntos, pasando por Madrid Río, donde se construye otra de las nuevas estaciones. De este modo, queda finalizado el túnel correspondiente a todo este tramo de la ampliación de la L11. La tuneladora inició su recorrido el pasado 26 de marzo y ha ejecutado en 147 días los 2.732 metros que separan Comillas de Palos de la Frontera, con una media de 18,6 metros diarios. En el segundo tramo, entre Madrid Río y Palos de la Frontera, avanzó una media de 22,8 metros al día.

En los próximos días finalizará la construcción de los 679 metros ejecutados mediante el método tradicional de Madrid, conocido como pico y pala. Con estas actuaciones, sumadas a las realizadas por la tuneladora, estará ejecutado cerca del 60% de la longitud total prevista para la prolongación de la L11.

Esta línea transporta actualmente a 18.000 pasajeros al día, lo que supone unos 6,7 millones de viajes al año. Una vez finalizadas las obras, la previsión es que la cifra de viajeros se multiplique por 14, hasta alcanzar los 250.000 pasajeros diarios.

La tuneladora de la L11 duplica el ritmo diario previsto

Es indudable. Mayrit ha llegado casi un mes antes de lo previsto a Palos de la Frontera. “La tuneladora Madrid se diseñó específicamente para los suelos de Madrid y teníamos previsto un rendimiento teórico de entre 400 y 500 metros al mes. Desde Madrid Río hasta Palos de la Frontera hemos casi duplicado el rendimiento teórico: hemos pasado de los 15 metros al día que preveíamos a una media de 30 metros, llegando incluso algunos días a los 40 metros. En aproximadamente 70 días hemos conseguido un 50% más de rendimiento”, ha explicado Miguel Núñez, director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid.

Una de las razones de su rápido avance está siendo “lo bien que se está comportando el terreno. Las arcillas negras y los materiales que hemos atravesado en este segundo tramo han respondido muy bien y hemos ido más rápido de lo que esperábamos, explicó Núñez.

Ahora, la tuneladora estará parada hasta mediados de septiembre por diferentes revisiones, y a finales de este mes continuará su trabajo en la Línea 11. A pesar del adelanto de un mes en su llegada a Palos de la Frontera, los plazos la futura línea de Metro de Madrid se mantienen.