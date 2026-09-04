Un motorista, grave tras chocar con un vehículo de la Policía Nacional en Arganzuela

Un motorista ha resultado herido de gravedad tras una colisión con un vehículo de la Policía Nacional en Madrid, en la calle Teniente Coronel Noreña, en el distrito de Arganzuela.

Según ha informado Emergencias Madrid, efectivos de SAMUR-Protección Civil han atendido a un total de tres personas como consecuencia del accidente.

El herido más grave es el conductor de la motocicleta, que tuvo que ser intubado debido a su bajo nivel de consciencia tras el impacto.

Tras la colisión, la motocicleta terminó sobre la acera y golpeó a dos camareros que trabajaban en la terraza de un bar situada en esta calle. Ambos también tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios.

La emergencia requirió dos traslados hospitalarios. Agentes de la Policía Municipal de Madrid acompañaron a los convoyes sanitarios para facilitar su desplazamiento hasta los centros hospitalarios.

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La Policía Municipal también se ha encargado de realizar el correspondiente atestado para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.