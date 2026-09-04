FIESTAS DE BARRIO
Todos los eventos para el fin de semana en las Fiestas de la Melonera 2026 en Arganzuela
Conciertos, actividades infantiles, fiestas de la espuma y mucho más para celebrar las fiestas del distrito
Joaquín de la Aleja
Ya está aquí el fin de semana, pero no uno cualquiera, sino en el que se celebran las Fiestas de la Melonera 2026 en el distrito de Arganzuela. Serán durante estos días cuando la programación ponga en marcha los eventos más esperados de esta edición, como es el concierto de Rafa Sánchez de la Unión, Marazu, Voy a Pasármelo G o Radio Macandé, además de las tradicionales degustaciones de melón y sandía o la XXXV Carrera de la Melonera.
Pero esto no es todo, también habrá más actividades diseñadas para todos los públicos, destacando los talleres de pintacaras y juegos participativos para los más pequeños o la Exhibición de la Unidad Canina de la Policía Municipal de Madrid durante la jornada del sábado. También habrá Fiesta de la Espuma del Cuerpo de Bomberos de Madrid, entre otras muchas más actividades.
Consulta aquí toda la programación del fin de semana en las Fiestas de la Melonera 2026:
Viernes 4 de septiembre
Actividades infantiles
- Máximo Óptimo Circo: espectáculo de circo para toda la familia.
- Plaza de Rutilio Gaci
- 18:00 h
Música
- II Parte: Final Premios de Música Popular de Arganzuela 2026: segunda parte de la gran final del certamen musical del distrito.
- Nave de Terneras
- 20:00 h
- Concierto de La Frontera
- Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río
- 21:00 h
- Concierto de Rafa Sánchez de la Unión: concierto; a continuación Montana y, hasta el fin de la fiesta, Crocan.
- Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río
- 22:30 h
Gastronomía
- Degustación de melón y sangría: degustación gratuita por gentileza de los comerciantes de los mercados municipales.
- Mercado Santa María de la Cabeza (paseo de Santa María de la Cabeza, 41) y Mercado Guillermo de Osma (calle de Miguel Arredondo, 4)
- 10:00 a 14:00 h
Sábado 5 de septiembre
Actividades infantiles
- Juegos participativos, talleres, pintacaras…: actividades participativas para los más pequeños.
- Nave de Terneras (zona posterior) y Explanada Madrid Río
- 11:00 h
- Lucinda, la Bruja: espectáculo infantil de la Compañía Sonrisas Mágicas.
- Nave de Terneras
- 11:30 h
- Exhibición de la Unidad Canina de la Policía Municipal de Madrid: demostración canina; a continuación, Fiesta de la Espuma del Cuerpo de Bomberos de Madrid.
- Nave de Terneras (zona posterior) y Explanada Madrid Río
- 12:00 h
Música
- Grupo ganador Premios de Música Popular de Arganzuela 2026: actuación del grupo ganador del certamen musical del distrito.
- Escenario Recinto Ferial, Explanada Madrid Río
- 20:00 h
- Los Chisperos de Arganzuela: actuación de baile castizo con la artista invitada María Rodríguez.
- Nave de Terneras
- 20:30 h
- Concierto de Marazu
- Escenario Recinto Ferial, Explanada Madrid Río
- 21:00 h
- Concierto de Sole Giménez; a continuación, Orquesta.
- Escenario Recinto Ferial, Explanada Madrid Río
- 22:30 h
Gastronomía
- Degustación de melón y sangría: degustación gratuita por gentileza de los comerciantes de los mercados municipales.
- Mercado Santa María de la Cabeza y Mercado Guillermo de Osma
- 10:00 a 14:00 h
Domingo 6 de septiembre
Actividades infantiles
- Los Tres Cerditos: espectáculo infantil de la Compañía Okarino Trapisonda.
- Nave de Terneras
- 12:00 h
Actos religiosos
- Solemne Misa en Honor de Nuestra Patrona la Virgen del Puerto: misa acompañada por la Coral de Arganzuela; a continuación, procesión por los alrededores de la ermita acompañada por la Banda de Música de Moratalaz y Los Chisperos Arganzuela.
- Ermita Virgen del Puerto
- 11:30 h
Actividades deportivas
- XXXV Carrera La Melonera: carrera popular por Madrid Río con distancias de 10 km, 5 km y carreras infantiles.
- Madrid Río
- A partir de las 9:00 h
Música
- Actuación musical de Isabel Fayos
- Nave de Terneras
- 19:00 h
- Actuación musical de A Contraluz
- Nave de Terneras
- 20:00 h
- Concierto de Radio Macandé
- Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río
- 20:30 h
- Voy a Pasármelo G: concierto tributo a Hombres G.
- Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río
- 21:45 h
- Fuegos artificiales: espectáculo pirotécnico que pone el broche final a las fiestas.
- Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río
- 23:00 h
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