Todos los eventos para el fin de semana en las Fiestas de la Melonera 2026 en Arganzuela

Ya está aquí el fin de semana, pero no uno cualquiera, sino en el que se celebran las Fiestas de la Melonera 2026 en el distrito de Arganzuela. Serán durante estos días cuando la programación ponga en marcha los eventos más esperados de esta edición, como es el concierto de Rafa Sánchez de la Unión, Marazu, Voy a Pasármelo G o Radio Macandé, además de las tradicionales degustaciones de melón y sandía o la XXXV Carrera de la Melonera.

Pero esto no es todo, también habrá más actividades diseñadas para todos los públicos, destacando los talleres de pintacaras y juegos participativos para los más pequeños o la Exhibición de la Unidad Canina de la Policía Municipal de Madrid durante la jornada del sábado. También habrá Fiesta de la Espuma del Cuerpo de Bomberos de Madrid, entre otras muchas más actividades.

Consulta aquí toda la programación del fin de semana en las Fiestas de la Melonera 2026:

Viernes 4 de septiembre

Actividades infantiles

Máximo Óptimo Circo : espectáculo de circo para toda la familia.

: espectáculo de circo para toda la familia. Plaza de Rutilio Gaci

18:00 h

Música

II Parte: Final Premios de Música Popular de Arganzuela 2026 : segunda parte de la gran final del certamen musical del distrito.

: segunda parte de la gran final del certamen musical del distrito. Nave de Terneras

20:00 h

Concierto de La Frontera

Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río

21:00 h

Concierto de Rafa Sánchez de la Unión: concierto; a continuación Montana y, hasta el fin de la fiesta, Crocan.

concierto; a continuación Montana y, hasta el fin de la fiesta, Crocan. Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río

22:30 h

Gastronomía

Degustación de melón y sangría : degustación gratuita por gentileza de los comerciantes de los mercados municipales.

: degustación gratuita por gentileza de los comerciantes de los mercados municipales. Mercado Santa María de la Cabeza (paseo de Santa María de la Cabeza, 41) y Mercado Guillermo de Osma (calle de Miguel Arredondo, 4)

10:00 a 14:00 h

Sábado 5 de septiembre

Actividades infantiles

Juegos participativos, talleres, pintacaras… : actividades participativas para los más pequeños.

: actividades participativas para los más pequeños. Nave de Terneras (zona posterior) y Explanada Madrid Río

11:00 h

Lucinda, la Bruja : espectáculo infantil de la Compañía Sonrisas Mágicas.

: espectáculo infantil de la Compañía Sonrisas Mágicas. Nave de Terneras

11:30 h

Exhibición de la Unidad Canina de la Policía Municipal de Madrid : demostración canina; a continuación, Fiesta de la Espuma del Cuerpo de Bomberos de Madrid.

: demostración canina; a continuación, Fiesta de la Espuma del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Nave de Terneras (zona posterior) y Explanada Madrid Río

12:00 h

Música

Grupo ganador Premios de Música Popular de Arganzuela 2026 : actuación del grupo ganador del certamen musical del distrito.

: actuación del grupo ganador del certamen musical del distrito. Escenario Recinto Ferial, Explanada Madrid Río

20:00 h

Los Chisperos de Arganzuela : actuación de baile castizo con la artista invitada María Rodríguez.

: actuación de baile castizo con la artista invitada María Rodríguez. Nave de Terneras

20:30 h

Concierto de Marazu

Escenario Recinto Ferial, Explanada Madrid Río

21:00 h

Concierto de Sole Giménez ; a continuación, Orquesta.

; a continuación, Orquesta. Escenario Recinto Ferial, Explanada Madrid Río

22:30 h

Gastronomía

Degustación de melón y sangría : degustación gratuita por gentileza de los comerciantes de los mercados municipales.

: degustación gratuita por gentileza de los comerciantes de los mercados municipales. Mercado Santa María de la Cabeza y Mercado Guillermo de Osma

10:00 a 14:00 h

Domingo 6 de septiembre

Actividades infantiles

Los Tres Cerditos : espectáculo infantil de la Compañía Okarino Trapisonda.

: espectáculo infantil de la Compañía Okarino Trapisonda. Nave de Terneras

12:00 h

Actos religiosos

Solemne Misa en Honor de Nuestra Patrona la Virgen del Puerto : misa acompañada por la Coral de Arganzuela; a continuación, procesión por los alrededores de la ermita acompañada por la Banda de Música de Moratalaz y Los Chisperos Arganzuela.

: misa acompañada por la Coral de Arganzuela; a continuación, procesión por los alrededores de la ermita acompañada por la Banda de Música de Moratalaz y Los Chisperos Arganzuela. Ermita Virgen del Puerto

11:30 h

Actividades deportivas

XXXV Carrera La Melonera : carrera popular por Madrid Río con distancias de 10 km, 5 km y carreras infantiles.

: carrera popular por Madrid Río con distancias de 10 km, 5 km y carreras infantiles. Madrid Río

A partir de las 9:00 h

Música