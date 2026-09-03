Jueves 3 de septiembre: programa de La Melonera 2026 en Arganzuela, conciertos y actividades

Las Fiestas de la Melonera 2026 vuelven a Arganzuela para celebrar a lo grande las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Puerto. Las principales actividades se llevarán a cabo del jueves 3 al domingo 6 de septiembre, pero el distrito madrileño desplegará una amplia programación que abarca desde el martes 1 hasta el sábado 26 de septiembre, con conciertos junto a Madrid Río, actividades infantiles, o tradicional Carrera de La Melonera.

Para este día, jueves 3 de septiembre, las festividades tienen preparados distintos eventos para que los vecinos y vecinas del distrito disfruten durante estas fechas tan señaladas. El plato fuerte de este día será la música en directo, pero también habrá actividades diseñadas especialmente para los más mayores.

Por la mañana, de 11:00 a 12:30, se llevará a cabo el Taller Intergeneracional de Abanicos de La Melonera. Una actividad donde se pintarán abanicos para darle un toque más castizo que lucir en las fiestas. El taller está dirigido a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela.

Por la tarde, a las 19:00 horas, el Centro Intergeneracional Ouka Leele ubicado en la calle del Sodio 16, celebrará la Inauguración de la Exposición Premios Arganzuela 2026, que contará con la muestra de la XL Edición de Pintura y la XVIII Edición de Fotografía, abierta al público del 3 al 12 de septiembre.

El momento álgido del día llegará por la noche a la Explanada Madrid Río, con las actuaciones de Placeres Culpables y Dollar Selmouni. A partir de las 20:00 horas, la música en directo desplegará una puesta en escena para el disfrute de todos los asistentes. Además, la Nave de Terneras acogerá la Final Premios de Música Popular de Arganzuela 2026 a partir de las 20:00 horas.

Consulta aquí la información detallada sobre los eventos celebrados durante el día de hoy en las Fiestas de la Melonera 2026:

Jueves 3 de septiembre

Exposiciones y premios

Inauguración de la Exposición Premios Arganzuela 2026 : XL Edición de Pintura y XVIII Edición de Fotografía. La exposición permanece abierta del 3 al 12 de septiembre.

: XL Edición de Pintura y XVIII Edición de Fotografía. La exposición permanece abierta del 3 al 12 de septiembre. Centro Cultural Casa del Reloj. Sala de exposiciones La Lonja

19:00 h

Actividades para mayores e intergeneracionales

Taller Intergeneracional de Abanicos de La Melonera : se pintarán los abanicos más castizos para lucir en las fiestas, en colaboración con UDC CESAL. Dirigido a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela.

: se pintarán los abanicos más castizos para lucir en las fiestas, en colaboración con UDC CESAL. Dirigido a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela. Centro Intergeneracional Ouka Leele, calle del Sodio, 16

11:00 a 12:30 h

Música