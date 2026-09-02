Miércoles 2 de septiembre: qué hacer hoy en Arganzuela (Madrid) antes de La Melonera 2026

Las Fiestas de la Melonera 2026 vuelven a Arganzuela para celebrar a lo grande las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Puerto. Las principales actividades se llevarán a cabo del jueves 3 al domingo 6 de septiembre, pero el distrito madrileño desplegará una amplia programación que abarca desde el martes 1 hasta el sábado 26 de septiembre, con conciertos junto a Madrid Río, actividades infantiles, o tradicional Carrera de La Melonera.

Para el día de hoy, miércoles 2 de septiembre, las festividades tienen preparadas dos actividades pensadas especialmente para los más mayores, con el Taller de Memorias de Arganzuela y el Baile con Orquesta, ambos eventos dirigidos para socios y socias de Madridmayor.

De 11:00 a 12:00 horas, se celebrará el evento Taller de Memorias de Arganzuela. Una actividad para asomarse a los recuerdos e historias de quienes conocen Arganzuela “de toda la vida”. Las inscripciones se podrán llevar a cabo en el despacho de animación del Centros de Mayores de la Casa del Reloj.

Por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas, tendrá lugar el Baile con Orquesta en la Sala de Juegos del Centro de Mayores Luca de Tena, ubicado en la calle Canarias número 17. Una oportunidad para divertirse con música en directo y disfrutar de una sesión de baile con motivo de las celebraciones.

Consulta aquí la información detallada sobre los eventos celebrados durante el día de hoy en las Fiestas de la Melonera 2026:

Miércoles 2 de septiembre

Actividades para mayores