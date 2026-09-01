La realidad virtual y el arte digital tomarán Arganzuela en una nueva edición del festival L.E.V. Matadero

Matadero Madrid se prepara para albergar el festival que convertirá un año más a la capital en el punto de encuentro para algunas de las propuestas más innovadoras de la creación contemporánea. Del 17 al 20 de septiembre L.E.V. Matadero regresa con una programación que combina estrenos absolutos, primeras presentaciones en España y proyectos especialmente concebidos para el contexto del festival.

La octava edición del festival recorrerá algunas de las propuestas más interesantes de la creación contemporánea: conciertos, performances audiovisuales, piezas escénicas, instalaciones inmersivas y experiencias XR conforman una programación que utiliza la tecnología como herramienta para abordar cuestiones profundamente humanas.

De esta manera, los vecinos de Arganzuela y el resto de madrileños podrán descubrir nuevas formas de percepción y experiencia a través de la memoria, la resiliencia frente a la enfermedad, el diálogo entre tradición y nuevas tecnologías, la relación entre el cuerpo y la máquina o la relectura del paisaje contemporáneo que atraviesan las propuestas de la edición.

Habrá estrenos inéditos en España

El festival arrancará el jueves 17 de septiembre por todo lo alto, con una de las propuestas más esperadas de la edición: el estreno en España de 'Last and First Men', la adaptación escénica de la aclamada película experimental de Jóhann Hóhannsson, inspirada a su vez en la novela homónima de ciencia ficción escrita por Olaf Stapledon (1930).

Imagen de 'H U M I', de Ricardo Giovinetto / Ayuntamiento de Madrid

De cara al viernes 18, el festival reunirá a tres referentes de la creación sonora contemporánea. Figura esencial de la música experimental española, Suso Saiz ofrecerá un directo gratuito en Plaza Matadero (pases a las 19:00 y 21:00 h) marcado por guitarras, texturas y paisajes sonoros. A las 20:30 h, el compositor escocés Drew McDowall —figura clave de la música experimental y exmiembro de Coil y Psychic TV— presentará junto al cineasta portugués Pedro Maia un espectáculo audiovisual donde la composición electroacústica y el cine experimental dialogan en tiempo real. A continuación, Kyria Libia estrenará su último trabajo, 'El arrobamiento', una propuesta en torno a la música sacra desarrollada en el Centro de residencias artísticas (CRA) de Matadero Madrid que entrelaza la mística y la electrónica.

La jornada del sábado dará comienzo con la presentación en España de 'Calligraton', el espectáculo en directo desarrollado por el dúo Schnitt en colaboración con la calígrafa japonesa Aoi Yamaguchi, en el que el arte del ‘shodō’ cobra vida en escena en diálogo con la electrónica experimental. A continuación, el compositor y artista digital Milian Mori ofrecerá un intenso directo audiovisual marcado por visuales estroboscópicos que llevará el baile a terrenos insospechados.

Finalmente, el domingo 20, a las 20:30 h, la pianista y productora neoyorquina Kelly Moran regresará a L.E.V. Matadero para presentar su álbum 'Don’t Trust Mirrors', un viaje introspectivo donde el piano y los sintetizadores son los protagonistas. La programación concluirá con el artista japonés NAO, que estrena en España THE CLUSTERs, una performance que fusiona danza, robótica, sonido e imagen en tiempo real, dando forma a un fascinante diálogo entre el cuerpo humano y la máquina.

La realidad virtual y las experiencias inmersivas, otro plato fuerte del festival

En esta edición, L.E.V. Matadero apuesta de nuevo por proyectos interactivos de realidad virtual, mixta y aumentada con los que redescubrir el mundo y a uno mismo. Los diferentes proyectos de la sección Vortex podrán disfrutarse en dos espacios, la Central de Diseño y el Terrario.

DrewMcDowall PedroMaia Rewire2026 @camille blake 09 / Camille Blake / Ayuntamiento de Madrid

Una de las propuestas destacadas de la selección es [“Á”1653 “gora” 23035], la nueva pieza del creador digital Carles Castaño producida por Servicios Inmersivos, que se estrena en L.E.V. Matadero. Una instalación inmersiva e interactiva en realidad mixta que nos enfrenta al recuerdo de nuestro propio planeta desde una posición incómoda: ¿y si los extraterrestres somos nosotros?

Desde Bélgica, los creadores Kate Voet y Victor Maes se suman a la sección Vortex con la propuesta 'A Long Goodbye', ganadora del Venice Immersive Achievement Prize en la pasada Bienal de Venecia, una experiencia de realidad virtual que explora el impacto de la demencia desde la intimidad de una historia de amor. El público podrá disfrutar también de Chronica V1, una experiencia que entrelaza lo artesanal y lo tecnológico a partir de las técnicas tradicionales de la fabricación de papel.

Como antesala habrá un encuentro profesional para repensar el futuro de las XR

Como antesala del festival, del 16 al 18 de septiembre, L.E.V. Matadero acogerá 'XR Camp. Habitar lo virtual: nuevas formas de pensar las realidades extendidas'. Un encuentro profesional vinculado al proyecto europeo Realities in Transition (RiT2), la comunidad dedicada a investigar nuevas formas de creación, producción y pensamiento en torno a la Realidad Extendida (XR).

El Aulario de Matadero acogerá dos actividades abiertas al público el jueves 17. Primero, a las 12:00 tendrá lugar el taller ‘Anatomía de una pieza inmersiva: cómo se construyen las realidades extendidas’, impartido por el artista Carles Castaño, que propone una introducción accesible a las tecnologías XR, recorriendo de forma práctica las distintas fases de creación de una experiencia inmersiva. La actividad está recomendada para mayores de 15 años y se requiere inscripción previa a través de este formulario.

Mientras que por la tarde, a las 17:00, dará comienzo la mesa redonda ‘¿Cómo abordar las tecnologías XR? Accesibilidad, formatos y políticas de distribución’, que reunirá a artistas y profesionales para abordar los retos de distribución y acceso al arte XR. Los participantes compartirán experiencias sobre su presentación ante públicos diversos y explorarán cómo ampliar su accesibilidad sin renunciar a la experimentación artística.