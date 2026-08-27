Desde Madonna a 'Emilia Pérez': Arganzuela rinde homenaje a Damien Jalet y estrena un nuevo ciclo de cine en Matadero

Matadero Madrid inaugura su oferta cultural de la nueva temporada a partir de septiembre con una programación que incluye danza, cine y artes digitales, entre septiembre y diciembre, con una programación interdisciplinar que abarca arte, cine, tecnología, literatura y música.

Según destaca el Ayuntamiento de Madrid, las citas imprescindibles en la programación incluyen la octava edición del festival L.E.V. Matadero, la exposición 'Bailad, Bailad, Malditos' del artista Carlos Aires y un ciclo dedicado al célebre coreógrafo y videoartista Damien Jalet. Por otra parte, Cineteca Madrid arranca el ciclo con estrenos y preestrenos que exploran los límites del género, la memoria y la identidad desde miradas diversas.

Damien Jalet: talento, pasión y vanguardia

El insigne coreógrafo y director de cine Damien Jalet es un artista de renombre internacional, célebre por su capacidad para difuminar las fronteras de la danza contemporánea a través de un diálogo interdisciplinar con las artes visuales, el cine, la música y la moda. A lo largo de su carrera, el artista ha consolidado un lenguaje coreográfico único y visceral, centrado en la escultura del movimiento, la gravedad y la mitología corporal.

Su versatilidad artística lo ha llevado a firmar aclamadas producciones para escenarios emblemáticos como el Ballet de la Ópera de París, además de saltar al panorama comercial y cinematográfico global gracias a sus impactantes coreografías para películas como Suspiria de Luca Guadagnino, el cortometraje musical Anima de Paul Thomas Anderson junto a Thom Yorke —el frontman de Radiohead—.

Con esta producción de Netflix, Jalet consolidó su prestigio internacional al transformar el agobiante ritmo de vida moderno y la alienación en una coreografía hipnótica, visceral y físicamente extrema, donde los bailarines desafían la gravedad y las estructuras arquitectónicas.

Esta obra redefinió la narrativa visual de la danza contemporánea en la pantalla, catapultando su carrera hacia grandes producciones de Hollywood como 'Emilia Pérez' y colaboraciones con estrellas pop como Madonna o el rapero Yung Lean.

En colaboración con Centro Danza Matadero, Cineteca proyectará el 5 de septiembre Suspiria (2018) de Luca Guadagnino, donde la danza se convierte en lenguaje secreto de un aquelarre; 'Emilia Pérez' (2024), de Jacques Audiard, fenómeno trasgresor del musical contemporáneo, se proyectará el día 6 de septiembre; y DuEls (2024) de Jonas Akerlund, el día 11 de septiembre. La película retrata un viaje por el Museo Vigeland de Oslo donde las coreografías de Jalet y Ema Ómarsdóttir dialogan con las esculturas de Gustav Vigeland.

Además, ese mismo 11 de septiembre en la Sala Azcona se proyectará una selección de videoclips y cortometrajes como Anima, donde el coreógrafo lleva su lenguaje corporal al formato breve. La gran sorpresa del evento será la presencia del propio Jalet, quien al día siguiente, el 12 de septiembre, mantendrá un encuentro en la Sala Plató con el director de cine Carlos Marqués-Marcet.

La programación del ciclo cultural se distribuirá de la siguiente manera:

Suspiria (2018), de Luca Guadagnino : Sábado 5 de septiembre, Sala Plató, 20:00 hrs.

: Sábado 5 de septiembre, Sala Plató, 20:00 hrs. Emiia Pérez (2024) de Jacques Audiard : Domingo 6 de septiembre, Sala Azcona, 20:00 hrs.

: Domingo 6 de septiembre, Sala Azcona, 20:00 hrs. DuEls (2024), de Jonas Åkerlund: Sábado 12 de septiembre, Sala Plató, 19:00 hrs.

Selección de videoclips y cortometrajes:

Viernes 11 de septiembre, Sala Azcona, 19:00.

Thom Yorke: Anima - Paul Thomas Anderson, 2020

- Paul Thomas Anderson, 2020 Elthon John, Brandi Carlile : Swing for the Fences - Xavier Dolan, 2025

: Swing for the Fences - Xavier Dolan, 2025 Koki Nakano : Train Train - Benjamin Seroussi, 2020

: Train Train - Benjamin Seroussi, 2020 Madonna : Confessions II - Torso, 2026

: Confessions II - Torso, 2026 Gener8ion feat. Yung Lean : Storm - Romain Gavras, 2026

: Storm - Romain Gavras, 2026 Ólöf Arnalds feat. Björk: Surrender - Arni & Kinski, 2010

L.E.V. Matadero, festival de electrónica visual y realidades extendidas

El Festival L.E.V. Matadero, es un espacio dedicado a la electrónica visual, comisariado y producido en estrecha colaboración entre Matadero Madrid y la plataforma Datatron, un colectivo de activistas culturas asturiano que trabaja, desde el año 2006, produciendo eventos como el L.E.V. Festival.

Festival L.E.V. Matadero / camille blake

El certamen convertirá al centro en un espacio para propuestas innovadoras de creación sonora, audiovisual y digital mediante conciertos, performances, instalaciones y experiencias vinculadas a las realidades extendidas. En este marco, Cineteca acoge H U M Í, una instalación audiovisual del artista audiovisual Roccardo Giovinetto que, mediante imágenes satelitales y paisajes sonoros generados en tiempo real, invita a repensar las fronteras como espacios fluidos y en constante transformación.

Estrenos y preestrenos

Cineteca Madrid arranca la temporada del séptimo arte con estrenos y preestrenos que exploran los límites del género, la memoria y la identidad desde miradas diversas:

Del 4 al 6 de septiembre : Anoche Conquisté Tebas (2025) de Gabriel Azorín

: Anoche Conquisté Tebas (2025) de Gabriel Azorín 5 de septiembre : Back in Time! (2026) de Manuel Bellido y Sigfrid Monléon

: Back in Time! (2026) de Manuel Bellido y Sigfrid Monléon Del 25 al 27 de septiembre: Harakiri, me haces falta (2025) de Alejandro Castro

Harakiri, me haces falta (2025) de Alejandro Castro 26 de septiembre: La Noche esta marchándose ya (2025) de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas

Ciclo ‘Permanencia de lo Efímero‘ en colaboración con Festival Pinto de Vista, Filmoteca de Valencia y Filmoteca de Galicia, este ciclo reúne a cineastas y artistas que han navegado por el magma de las redes sociales, buscando identidades colectivas. Las obras presentes en el ciclo transforman la fugacidad de las imágenes amateur en un testimonio permanente del presente. Los pases tendrán lugar del 23 al 27 de septiembre.

Pedro Pinho: La risa y la navaja

Cineteca Madrid, del 24 al 27 de septiembre, estrena en exclusiva la versión sin cortes—de 330 minutos— de "La risa y la navaja", la obra prima de Pedro Pinho, una ambiciosa reflexión acerca del neocolonialismo, la identidad y el sentimiento de culpa europeo. Asimismo, este espacio recupera, el 22 de septiembre, "As ciudades e as trocas", el documental que Pinho codirigió con Luísa Homem en 2008. Con este ciclo. Cineteca ofrece un recorrido por dos de las obras más significativas de uno de los creadores más lúcidos del cine contemporáneo.

Bailad, bailad, malditos

La exposición 'Bailad, bailad, malditos' de Carlos Aires podrá ser visitada a partir del viernes 11 de septiembre hasta el domingo 24 de enero en la Nave 0, dentro del programa 'Abierto x Obras'. La instalación site specific dirigido por José Luis Romo, transformará el espacio en una pista de baile instalada en una antigua cámara frigorífica apuntalada. El espectáculo, que constituye la primera exposición individual de Aires en una institución pública madrileña, despliega más de un centenar de puntales y una veintena de pantallas para dar cabida a la reflexión sobre la memoria del espacio.