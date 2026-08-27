Así funcionan los nuevos sensores dotados con inteligencia artificial instalados en el distrito de Arganzuela

La inteligencia artificial es una tecnología adaptada cada vez a más ámbitos, comenzó como una herramienta capaz de resolver cualquier pregunta -una versión Google más avanzada-, pero ahora también genera imágenes, vídeos y analiza datos, entre otras muchas funciones, como la que está llevando a cabo en el distrito de Arganzuela para detectar sonidos procedentes de aves.

Más concretamente, estos dispositivos de detección acústica son capaces de identificar la presencia de aves y murciélagos en tiempo real, con el objetivo de monitorizar la evolución de la biodiversidad urbana gracias a la instalación de sensores acústicos de última generación y dotados con inteligencia artificial en Madrid Río. También se han instalado en el parque forestal de Valdebebas-Felipe VI, en Hortaleza.

Una tecnología de utilidad multifuncional para diseñar mejores zonas verdes o conservar el medio ambiente

La iniciativa ha sido impulsada por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en coordinación con la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela. La presentación del proyecto ha tenido lugar en el Centro de Interpretación de Madrid Río, donde se han dado a conocer tanto el funcionamiento de la tecnología como los primeros resultados obtenidos desde su inicio.

Desde el Consistorio madrileño, destacan el importante paso adelante que supone la incorporación de herramientas tecnológicas al seguimiento de la biodiversidad en Madrid y que permitirá disponer de información objetiva, continua y en tiempo real sobre la fauna presente en algunos de los espacios naturales más representativos de la ciudad.

En cuanto a los datos que se obtengan de estos sensores, serán utilizados para llevar a cabo actuaciones municipales relacionadas con la conservación del patrimonio natural, el diseño de nuevas zonas verdes y la evaluación de la calidad ecológica de los diferentes hábitats urbanos, según informan desde la administración.

66 especies diferentes de aves y 13 de murciélagos identificadas en Madrid Río

En Madrid Río, se han instalado un total de siete sensores inteligentes. Los primeros resultados obtenidos han arrojado datos sobre la biodiversidad presente en esta zona verde del distrito de Arganzuela, identificado 66 especies de aves y 13 especies de murciélagos. Entre las aves más detectadas destacan la urraca común, el verdecillo, el jilguero europeo, el vencejo común y el pájaro moscón europeo. En cuanto a los murciélagos, las especies con mayor número de registros han sido el murciélago ratonero ribereño, el murciélago de Nathusius, el murciélago hortelano y el murciélago de bosque.

Según los expertos, esta información resulta especialmente útil para comprender los patrones de comportamiento de la fauna, detectar cambios estacionales, conocer los periodos de mayor actividad o evaluar el efecto de distintos factores ambientales sobre la biodiversidad urbana.