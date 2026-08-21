Arganzuela se prepara para celebrar las Fiestas de la Melonera 2026: consulta la programación completa

Las Fiestas de la Melonera 2026 vuelven a Arganzuela para celebrar a lo grande las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Puerto.

Los festejos principales se llevarán a cabo del jueves 3 al domingo 6 de septiembre, pero el distrito madrileño desplegará una amplia programación que abarcará desde el martes 1 hasta el sábado 26 de septiembre, con conciertos junto a Madrid Río, actividades infantiles, la tradicional Carrera de La Melonera, así como la popular degustación de melón y sangría en los mercados municipales, o los actos religiosos en homenaje a la patrona.

Entre todas las actividades, se destacan los conciertos, en los que actuarán grandes artistas del panorama musical nacional como Rafa Sánchez de la Unión, La Frontera y Sole Giménez. El Recinto Ferial de la Explanada Madrid Río será el lugar de acogida para los espectáculos durante las festividades.

También cabe señalar el concierto de Placeres Culpables bajo el lema “canciones que todos sabemos y nos da vergüenza confesarlo”, o la Final Premios de Música Popular de Arganzuela 2026 en la Nave de Terneras. El concierto tributo a Hombres G por la banda musical 'Voy a pasármelo G' también promete una noche divertida.

No obstante, la programación abarca gran cantidad de actividades para todos los públicos, como son los talleres intergeneracionales para mayores o las citas deportivas, entre otras muchas que se desarrollarán desde el martes 1 hasta el sábado 26 de septiembre. Consulta a continuación toda la programación para no perderte ningún evento durante las Fiestas de la Melonera 2026 en el distrito de Arganzuela.

Listado de eventos y actividades con motivo de las Fiestas Patronales en honro a la Virgen del Puerto en Arganzuela:

Martes 1 de septiembre

Actividades para mayores

Clase magistral de Baile en Línea : clase dirigida a socios Madridmayor CMM.

: clase dirigida a socios Madridmayor CMM. Nave de Terneras

11:00 a 12:00 h

Baile con Orquesta : sesión de baile dirigida a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela.

: sesión de baile dirigida a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela. Nave de Terneras

17:00 a 20:00 h

Miércoles 2 de septiembre

Actividades para mayores

Taller de Memorias de Arganzuela : taller para asomarse a los recuerdos e historias de quienes conocen Arganzuela «de toda la vida». Dirigido a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela; inscripción en el despacho de animación de los centros de mayores.

: taller para asomarse a los recuerdos e historias de quienes conocen Arganzuela «de toda la vida». Dirigido a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela; inscripción en el despacho de animación de los centros de mayores. CMM Casa del Reloj

11:00 a 12:00 h

Baile con Orquesta en Sala de Juegos : sesión de baile dirigida a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela.

: sesión de baile dirigida a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela. CMM Luca de Tena, calle de Canarias, 17

17:00 a 20:00 h

Jueves 3 de septiembre

Exposiciones y premios

Inauguración de la Exposición Premios Arganzuela 2026 : XL Edición de Pintura y XVIII Edición de Fotografía. La exposición permanece abierta del 3 al 12 de septiembre.

: XL Edición de Pintura y XVIII Edición de Fotografía. La exposición permanece abierta del 3 al 12 de septiembre. Centro Cultural Casa del Reloj. Sala de exposiciones La Lonja

19:00 h

Actividades para mayores e intergeneracionales

Taller Intergeneracional de Abanicos de La Melonera : se pintarán los abanicos más castizos para lucir en las fiestas, en colaboración con UDC CESAL. Dirigido a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela.

: se pintarán los abanicos más castizos para lucir en las fiestas, en colaboración con UDC CESAL. Dirigido a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela. Centro Intergeneracional Ouka Leele, calle del Sodio, 16

11:00 a 12:30 h

Música

I Parte: Final Premios de Música Popular de Arganzuela 2026 : primera parte de la gran final del certamen musical del distrito.

: primera parte de la gran final del certamen musical del distrito. Nave de Terneras

20:00 h

Placeres Culpables : concierto («canciones que todos nos sabemos y nos da vergüenza confesarlo»).

: concierto («canciones que todos nos sabemos y nos da vergüenza confesarlo»). Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río

20:30 h

Concierto de Dollar Selmouni

Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río

22:00 h

Viernes 4 de septiembre

Actividades infantiles

Máximo Óptimo Circo : espectáculo de circo para toda la familia.

: espectáculo de circo para toda la familia. Plaza de Rutilio Gaci

18:00 h

Música

II Parte: Final Premios de Música Popular de Arganzuela 2026 : segunda parte de la gran final del certamen musical del distrito.

: segunda parte de la gran final del certamen musical del distrito. Nave de Terneras

20:00 h

Concierto de La Frontera

Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río

21:00 h

Concierto de Rafa Sánchez de la Unión: concierto; a continuación Montana y, hasta el fin de la fiesta, Crocan.

concierto; a continuación Montana y, hasta el fin de la fiesta, Crocan. Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río

22:30 h

Gastronomía

Degustación de melón y sangría : degustación gratuita por gentileza de los comerciantes de los mercados municipales.

: degustación gratuita por gentileza de los comerciantes de los mercados municipales. Mercado Santa María de la Cabeza (paseo de Santa María de la Cabeza, 41) y Mercado Guillermo de Osma (calle de Miguel Arredondo, 4)

10:00 a 14:00 h

Sábado 5 de septiembre

Actividades infantiles

Juegos participativos, talleres, pintacaras… : actividades participativas para los más pequeños.

: actividades participativas para los más pequeños. Nave de Terneras (zona posterior) y Explanada Madrid Río

11:00 h

Lucinda, la Bruja : espectáculo infantil de la Compañía Sonrisas Mágicas.

: espectáculo infantil de la Compañía Sonrisas Mágicas. Nave de Terneras

11:30 h

Exhibición de la Unidad Canina de la Policía Municipal de Madrid : demostración canina; a continuación, Fiesta de la Espuma del Cuerpo de Bomberos de Madrid.

: demostración canina; a continuación, Fiesta de la Espuma del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Nave de Terneras (zona posterior) y Explanada Madrid Río

12:00 h

Música

Grupo ganador Premios de Música Popular de Arganzuela 2026 : actuación del grupo ganador del certamen musical del distrito.

: actuación del grupo ganador del certamen musical del distrito. Escenario Recinto Ferial, Explanada Madrid Río

20:00 h

Los Chisperos de Arganzuela : actuación de baile castizo con la artista invitada María Rodríguez.

: actuación de baile castizo con la artista invitada María Rodríguez. Nave de Terneras

20:30 h

Concierto de Marazu

Escenario Recinto Ferial, Explanada Madrid Río

21:00 h

Concierto de Sole Giménez ; a continuación, Orquesta.

; a continuación, Orquesta. Escenario Recinto Ferial, Explanada Madrid Río

22:30 h

Gastronomía

Degustación de melón y sangría : degustación gratuita por gentileza de los comerciantes de los mercados municipales.

: degustación gratuita por gentileza de los comerciantes de los mercados municipales. Mercado Santa María de la Cabeza y Mercado Guillermo de Osma

10:00 a 14:00 h

Domingo 6 de septiembre

Actividades infantiles

Los Tres Cerditos : espectáculo infantil de la Compañía Okarino Trapisonda.

: espectáculo infantil de la Compañía Okarino Trapisonda. Nave de Terneras

12:00 h

Actos religiosos

Solemne Misa en Honor de Nuestra Patrona la Virgen del Puerto : misa acompañada por la Coral de Arganzuela; a continuación, procesión por los alrededores de la ermita acompañada por la Banda de Música de Moratalaz y Los Chisperos Arganzuela.

: misa acompañada por la Coral de Arganzuela; a continuación, procesión por los alrededores de la ermita acompañada por la Banda de Música de Moratalaz y Los Chisperos Arganzuela. Ermita Virgen del Puerto

11:30 h

Actividades deportivas

XXXV Carrera La Melonera : carrera popular por Madrid Río con distancias de 10 km, 5 km y carreras infantiles.

: carrera popular por Madrid Río con distancias de 10 km, 5 km y carreras infantiles. Madrid Río

A partir de las 9:00 h

Música

Actuación musical de Isabel Fayos

Nave de Terneras

19:00 h

Actuación musical de A Contraluz

Nave de Terneras

20:00 h

Concierto de Radio Macandé

Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río

20:30 h

Voy a Pasármelo G : concierto tributo a Hombres G.

: concierto tributo a Hombres G. Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río

21:45 h

Fuegos artificiales : espectáculo pirotécnico que pone el broche final a las fiestas.

: espectáculo pirotécnico que pone el broche final a las fiestas. Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río

23:00 h

Miércoles 9 de septiembre

Actividades para mayores

Baile con Orquesta en Sala Polivalente : sesión de baile dirigida a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela.

: sesión de baile dirigida a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela. Centro Intergeneracional Ouka Leele, calle del Sodio, 16

17:00 a 20:00 h

Sábado 12 de septiembre

Actividades deportivas

Torneo Melonera Voleibol Femenino : torneo de categoría infantil femenina.

: torneo de categoría infantil femenina. CDM Centro Dotacional Integrado Ángel del Río, calle de Palos de la Frontera, 14

9:00 a 14:00 h

Pozo de Pickleball Adultos : plazas gratuitas y limitadas, categoría única mayores de 15 años, inscripción por parejas. Fecha de inscripción: hasta el 5 de septiembre o hasta completar plazas.

: plazas gratuitas y limitadas, categoría única mayores de 15 años, inscripción por parejas. Fecha de inscripción: hasta el 5 de septiembre o hasta completar plazas. CDM Marqués de Samaranch, paseo Imperial, 20

11:00 a 13:00 h

Domingo 13 de septiembre

Actividades deportivas

Torneo de Fútbol Melonera : torneo en categorías alevín, infantil y cadete masculino, con participación de entidades del distrito ya inscritas.

: torneo en categorías alevín, infantil y cadete masculino, con participación de entidades del distrito ya inscritas. IDB Parque de la Arganzuela. Campo de Fútbol, paseo de Yeserías, 10

Horario no especificado

Pozo de Pádel Adultos : plazas gratuitas y limitadas, categoría única mayores de 15 años, inscripción imprescindible por parejas y niveles. Fecha de inscripción: hasta el 5 de septiembre o hasta completar plazas.

: plazas gratuitas y limitadas, categoría única mayores de 15 años, inscripción imprescindible por parejas y niveles. Fecha de inscripción: hasta el 5 de septiembre o hasta completar plazas. CDM Marqués de Samaranch, paseo Imperial, 20

10:00 a 11:30 h (pozo nivel 2 municipal y en adelante) y de 12:00 a 13:30 h (pozo nivel 0-1 municipal)

Sábado 26 de septiembre

Actividades deportivas