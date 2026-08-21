FIESTAS PATRONALES
Arganzuela se prepara para celebrar las Fiestas de la Melonera 2026: consulta la programación completa
El listado de eventos incluye actividades para todos los públicos desde el martes 1 hasta el sábado 26 de septiembre, destacando los conciertos que se celebrarán en el Recinto Ferial de la Explanada Madrid Río
Joaquín de la Aleja
Las Fiestas de la Melonera 2026 vuelven a Arganzuela para celebrar a lo grande las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Puerto.
Los festejos principales se llevarán a cabo del jueves 3 al domingo 6 de septiembre, pero el distrito madrileño desplegará una amplia programación que abarcará desde el martes 1 hasta el sábado 26 de septiembre, con conciertos junto a Madrid Río, actividades infantiles, la tradicional Carrera de La Melonera, así como la popular degustación de melón y sangría en los mercados municipales, o los actos religiosos en homenaje a la patrona.
Entre todas las actividades, se destacan los conciertos, en los que actuarán grandes artistas del panorama musical nacional como Rafa Sánchez de la Unión, La Frontera y Sole Giménez. El Recinto Ferial de la Explanada Madrid Río será el lugar de acogida para los espectáculos durante las festividades.
También cabe señalar el concierto de Placeres Culpables bajo el lema “canciones que todos sabemos y nos da vergüenza confesarlo”, o la Final Premios de Música Popular de Arganzuela 2026 en la Nave de Terneras. El concierto tributo a Hombres G por la banda musical 'Voy a pasármelo G' también promete una noche divertida.
No obstante, la programación abarca gran cantidad de actividades para todos los públicos, como son los talleres intergeneracionales para mayores o las citas deportivas, entre otras muchas que se desarrollarán desde el martes 1 hasta el sábado 26 de septiembre. Consulta a continuación toda la programación para no perderte ningún evento durante las Fiestas de la Melonera 2026 en el distrito de Arganzuela.
Listado de eventos y actividades con motivo de las Fiestas Patronales en honro a la Virgen del Puerto en Arganzuela:
Martes 1 de septiembre
Actividades para mayores
- Clase magistral de Baile en Línea: clase dirigida a socios Madridmayor CMM.
- Nave de Terneras
- 11:00 a 12:00 h
- Baile con Orquesta: sesión de baile dirigida a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela.
- Nave de Terneras
- 17:00 a 20:00 h
Miércoles 2 de septiembre
Actividades para mayores
- Taller de Memorias de Arganzuela: taller para asomarse a los recuerdos e historias de quienes conocen Arganzuela «de toda la vida». Dirigido a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela; inscripción en el despacho de animación de los centros de mayores.
- CMM Casa del Reloj
- 11:00 a 12:00 h
- Baile con Orquesta en Sala de Juegos: sesión de baile dirigida a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela.
- CMM Luca de Tena, calle de Canarias, 17
- 17:00 a 20:00 h
Jueves 3 de septiembre
Exposiciones y premios
- Inauguración de la Exposición Premios Arganzuela 2026: XL Edición de Pintura y XVIII Edición de Fotografía. La exposición permanece abierta del 3 al 12 de septiembre.
- Centro Cultural Casa del Reloj. Sala de exposiciones La Lonja
- 19:00 h
Actividades para mayores e intergeneracionales
- Taller Intergeneracional de Abanicos de La Melonera: se pintarán los abanicos más castizos para lucir en las fiestas, en colaboración con UDC CESAL. Dirigido a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela.
- Centro Intergeneracional Ouka Leele, calle del Sodio, 16
- 11:00 a 12:30 h
Música
- I Parte: Final Premios de Música Popular de Arganzuela 2026: primera parte de la gran final del certamen musical del distrito.
- Nave de Terneras
- 20:00 h
- Placeres Culpables: concierto («canciones que todos nos sabemos y nos da vergüenza confesarlo»).
- Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río
- 20:30 h
- Concierto de Dollar Selmouni
- Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río
- 22:00 h
Viernes 4 de septiembre
Actividades infantiles
- Máximo Óptimo Circo: espectáculo de circo para toda la familia.
- Plaza de Rutilio Gaci
- 18:00 h
Música
- II Parte: Final Premios de Música Popular de Arganzuela 2026: segunda parte de la gran final del certamen musical del distrito.
- Nave de Terneras
- 20:00 h
- Concierto de La Frontera
- Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río
- 21:00 h
- Concierto de Rafa Sánchez de la Unión: concierto; a continuación Montana y, hasta el fin de la fiesta, Crocan.
- Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río
- 22:30 h
Gastronomía
- Degustación de melón y sangría: degustación gratuita por gentileza de los comerciantes de los mercados municipales.
- Mercado Santa María de la Cabeza (paseo de Santa María de la Cabeza, 41) y Mercado Guillermo de Osma (calle de Miguel Arredondo, 4)
- 10:00 a 14:00 h
Sábado 5 de septiembre
Actividades infantiles
- Juegos participativos, talleres, pintacaras…: actividades participativas para los más pequeños.
- Nave de Terneras (zona posterior) y Explanada Madrid Río
- 11:00 h
- Lucinda, la Bruja: espectáculo infantil de la Compañía Sonrisas Mágicas.
- Nave de Terneras
- 11:30 h
- Exhibición de la Unidad Canina de la Policía Municipal de Madrid: demostración canina; a continuación, Fiesta de la Espuma del Cuerpo de Bomberos de Madrid.
- Nave de Terneras (zona posterior) y Explanada Madrid Río
- 12:00 h
Música
- Grupo ganador Premios de Música Popular de Arganzuela 2026: actuación del grupo ganador del certamen musical del distrito.
- Escenario Recinto Ferial, Explanada Madrid Río
- 20:00 h
- Los Chisperos de Arganzuela: actuación de baile castizo con la artista invitada María Rodríguez.
- Nave de Terneras
- 20:30 h
- Concierto de Marazu
- Escenario Recinto Ferial, Explanada Madrid Río
- 21:00 h
- Concierto de Sole Giménez; a continuación, Orquesta.
- Escenario Recinto Ferial, Explanada Madrid Río
- 22:30 h
Gastronomía
- Degustación de melón y sangría: degustación gratuita por gentileza de los comerciantes de los mercados municipales.
- Mercado Santa María de la Cabeza y Mercado Guillermo de Osma
- 10:00 a 14:00 h
Domingo 6 de septiembre
Actividades infantiles
- Los Tres Cerditos: espectáculo infantil de la Compañía Okarino Trapisonda.
- Nave de Terneras
- 12:00 h
Actos religiosos
- Solemne Misa en Honor de Nuestra Patrona la Virgen del Puerto: misa acompañada por la Coral de Arganzuela; a continuación, procesión por los alrededores de la ermita acompañada por la Banda de Música de Moratalaz y Los Chisperos Arganzuela.
- Ermita Virgen del Puerto
- 11:30 h
Actividades deportivas
- XXXV Carrera La Melonera: carrera popular por Madrid Río con distancias de 10 km, 5 km y carreras infantiles.
- Madrid Río
- A partir de las 9:00 h
Música
- Actuación musical de Isabel Fayos
- Nave de Terneras
- 19:00 h
- Actuación musical de A Contraluz
- Nave de Terneras
- 20:00 h
- Concierto de Radio Macandé
- Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río
- 20:30 h
- Voy a Pasármelo G: concierto tributo a Hombres G.
- Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río
- 21:45 h
- Fuegos artificiales: espectáculo pirotécnico que pone el broche final a las fiestas.
- Escenario Recinto Ferial. Explanada Madrid Río
- 23:00 h
Miércoles 9 de septiembre
Actividades para mayores
- Baile con Orquesta en Sala Polivalente: sesión de baile dirigida a socios Madridmayor CMM del distrito de Arganzuela.
- Centro Intergeneracional Ouka Leele, calle del Sodio, 16
- 17:00 a 20:00 h
Sábado 12 de septiembre
Actividades deportivas
- Torneo Melonera Voleibol Femenino: torneo de categoría infantil femenina.
- CDM Centro Dotacional Integrado Ángel del Río, calle de Palos de la Frontera, 14
- 9:00 a 14:00 h
- Pozo de Pickleball Adultos: plazas gratuitas y limitadas, categoría única mayores de 15 años, inscripción por parejas. Fecha de inscripción: hasta el 5 de septiembre o hasta completar plazas.
- CDM Marqués de Samaranch, paseo Imperial, 20
- 11:00 a 13:00 h
Domingo 13 de septiembre
Actividades deportivas
- Torneo de Fútbol Melonera: torneo en categorías alevín, infantil y cadete masculino, con participación de entidades del distrito ya inscritas.
- IDB Parque de la Arganzuela. Campo de Fútbol, paseo de Yeserías, 10
- Horario no especificado
- Pozo de Pádel Adultos: plazas gratuitas y limitadas, categoría única mayores de 15 años, inscripción imprescindible por parejas y niveles. Fecha de inscripción: hasta el 5 de septiembre o hasta completar plazas.
- CDM Marqués de Samaranch, paseo Imperial, 20
- 10:00 a 11:30 h (pozo nivel 2 municipal y en adelante) y de 12:00 a 13:30 h (pozo nivel 0-1 municipal)
Sábado 26 de septiembre
Actividades deportivas
- Las 24 de la Fundi: deporte para familias con diferentes pruebas de carreras adaptadas a cada edad, hasta un máximo de 24 vueltas al recinto del Centro Deportivo Municipal La Fundi. Podrán participar corredores desde los 4 años en adelante. Inscripción gratuita hasta el 17 de septiembre. Información e inscripciones: taquilla del CDM La Fundi, idmlafundi@madrid.es y gardegs@madrid.es.
- CDM La Fundi, calle de Alicante, 14
- 10:30 a 12:00 h
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