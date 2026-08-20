El coreógrafo de Madonna y 'Emilia Pérez' trae a Arganzuela su nuevo espectáculo hipnótico: revisa las fechas y entradas

Madrid volverá a convertirse en el epicentro de las artes escénicas internacionales con un plato fuerte para el calendario cultural de la capital. El Centro Danza Matadero, ubicado en pleno distrito de Arganzuela, será el escenario elegido donde el reputado coreógrafo franco-belga Damien Jalet y el prestigioso artista plástico japonés Kohei Nawa presentarán el estreno mundial de Mirage, una de las obras contemporáneas más esperadas del panorama europeo.

Las funciones se celebrarán del 21 al 23 de enero de 2027, con entradas a la venta a partir de 27 euros.

Un tándem creativo de prestigio internacional

La presencia de Damien Jalet en Arganzuela supone uno de los grandes hitos culturales del año. El artista se ha consolidado como uno de los nombres más cotizados de la danza y el espectáculo actual tras firmar las aclamadas coreografías de la película musical Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, y coordinar los movimientos escénicos de Madonna durante su multitudinaria gira mundial The Celebration Tour.

Para esta nueva propuesta, Jalet se alia de nuevo con Kohei Nawa, referente insustituible de la vanguardia japonesa y fundador de la plataforma artística Sandwich. Nawa aporta su inconfundible visión espacial, capaz de convertir la escultura en una experiencia viva, física y tecnológica.

Tras deslumbrar al público internacional con obras previas como VESSEL (2016), Planet[wanderer] (2021) y Mist (2022), la dupla estrena con Mirage su cuarto proyecto en conjunto, producido en colaboración con el Ballet del Gran Teatro de Ginebra.

La física de los espejismos llevada a los escenarios

El espectáculo visual está inspirado en el fenómeno óptico de los espejismos y en la célebre fata morgana —esa ilusión producida por la refracción de la luz al atravesar capas de aire a distintas temperaturas—. La propuesta de Mirage promete una inmersión estética que contrapone la anatomía humana a materiales en constante metamorfosis.

A lo largo del espectáculo, el cuerpo de los bailarines transita por un delirio metafórico que evoca desde el espectro de una civilización al borde del colapso hasta la sensualidad deslumbrante de una naturaleza tropical. En este viaje poético, los dos creadores ofrecen una investigación sobre la búsqueda de identidad y la esencia del ser humano.

Horarios, ubicación y venta de entradas

El show se llevará a cabo en el Centro Danza Matadero, situado en el paseo de la Chopera, 14, dentro del distrito madrileño de Arganzuela. Este recinto, integrado en el gran complejo cultural de Matadero Madrid a orillas del río Manzanares, consolida con esta propuesta su posición como referente para la danza de vanguardia y los grandes estrenos de proyección internacional.

Las entradas para asistir a cualquier de las tres únicas representaciones programadas, es decir, del jueves 21 al sábado 23 de enero de 2027— ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del Portal del Ayuntamiento de Madrid y en la programación cultural del distrito de Arganzuela. Un acontecimiento imperdible tanto para vecinos de la zona como para los amantes del arte contemporáneo.