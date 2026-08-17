'El Gato', el club de esgrima del distrito de Arganzuela que cumple cinco años: "Queremos ser la comunidad de este deporte en el barrio"

El club de Esgrima El Gato, ubicado en el barrio de Legazpi, abrió hace cinco años y hoy día enseña este deporte a 130 vecinos de Arganzuela. Es un proyecto de barrio: por y para sus vecinos.

Alejandro Núñez es el fundador y, aunque abrió este proyecto hace un lustro, El Gato ya se comenzó a gestar mucho antes: su madre jugaba esgrima y desde pequeño le apuntó. Durante su vida ha sido jugador, árbitro y entrenador. Aunque estudió Bellas Artes y trabajó como diseñador gráfico y en el mundo de los eventos, sentía que tenía que cumplir un sueño que siempre tuvo, y que lógicamente estaba relacionado con este bonito deporte: abrir su propia escuela.

Hace ocho años empezó creando una página web donde publicaba artículos y contenidos sobre la esgrima, relacionándola con aspectos como la salud, la alimentación o la actividad física. Su objetivo era romper con la imagen clásica del deporte y acercarlo a personas que nunca se habían planteado practicarlo. Fue esta iniciativa la que acabó concluyendo en la fundación de la escuela. Incluso dejó su trabajo para meterse de lleno en su sueño.

Y aquí tienen a día de hoy cabida todos los interesados por la esgrima. Es un deporte donde lo más importante es "el respeto", y dan clases a mayores y pequeños, siendo el menor de tan solo 3 años y el mayor 65. Alejandro cree que es un deporte "en auge en la ciudad de Madrid" y de aquí a diez años se ve siendo "la comunidad de la esgrima en el distrito de Arganzuela".

El club, ubicado en calle del Teniente Coronel Noreña 25, abrió en junio de 2021, y ha celebrado este año su quinto aniversario. Empezó teniendo unos 80 alumnos, y ahora tiene 130, una cifra más que notable. De este total, la mitad son niños y la otra mitad adultos, y se reparten a partes iguales tanto la presencia masculina como la femenina.

130 alumnos tiene actualmente el club de esgrima El Gato, en el distrito de Arganzuela / CEDIDA

Además del trabajo técnico, el club dedica buena parte de sus entrenamientos a la preparación física y al aspecto táctico del deporte. Los alumnos realizan ejercicios de movilidad, fuerza y explosividad antes de coger el arma, y el próximo curso incorporarán un entrenador especializado en preparación física. "La táctica es una parte fundamental. No solo importa ejecutar un movimiento, sino tomar la decisión correcta en cuestión de décimas de segundo", explica Núñez.

No, la esgrima no es como en las películas

Una de sus obsesiones siempre fue -y sigue siendo- demostrar que la esgrima no es como muchos piensan. En las películas estamos acostumbrados a ver escenas muy exageradas y visuales, pero nada tiene que ver con la realidad. En el deporte es "técnico y preciso", explica. Piensan que la esgrima es como en el cine, pero están equivocados. En el deporte lo importante es "la precisión".

Y la esgrima empezó siendo así de exagerada por los duelos. Antes se batían en duelos por las calles, y no había normas. Hasta que se pasó de los duelos a la esgrima deportiva. Aquí se definieron una serie de normas, que hoy continúan. "Me han venido hasta en vaqueros a entrenar", declara entre risas.

Diferencias entre las tres 'armas': espada, florete y sabla En este club trabajan con sable y florete. Y estas son las principales diferencias entre cada 'arma' de la esgrima: Con la espada solo se puede tocar al rival pinchando y en todo el cuerpo

solo se puede tocar al rival pinchando y en todo el cuerpo Con el florete , también pinchando y solo en pecho y espalda

, también pinchando y solo en pecho y espalda Con el sable se ejecuta un golpe de corte, y de cintura y muñecas para arriba

De izquierda a derecha: espada, florete y sable / EPE

La práctica continuada también desarrolla capacidades que van más allá del combate. El equilibrio, la coordinación, la motricidad, los reflejos, la resistencia cardiovascular o la percepción de la distancia son algunas de las habilidades que se trabajan de forma constante durante los entrenamientos. A ellas se suma una parte mental muy importante basada en el autocontrol y la toma rápida de decisiones.

En estos cinco años también han comenzado a llegar los primeros grandes resultados deportivos. Entre los alumnos más destacados se encuentra Victoria García, tercera clasificada en el Campeonato de España Infantil (menores de 15 años), así como Héctor Alonso, que compite en categoría cadete y ya participa en pruebas de carácter internacional.

El objetivo de Alejandro y El Gato sigue siendo el mismo que cuando abrió las puertas: consolidar un club de barrio. Van por buen camino.