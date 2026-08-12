Así es el depósito de Arganzuela donde acaban los objetos perdidos y que generan 1,4 millones de euros

En la Plaza del Molino 7, en el distrito de Arganzuela, se encuentra la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, una especie de limbo terrenal al que llegan pertenencias de distintas procedencias de la ciudad tras extraviarse. Los funcionarios de este centro clasifican el material, lo almacenan y esperan a que su dueño lo reclame, algo que muy pocas ocasiones pasa.

Mucha gente se preguntará qué se hace con todas estas cosas almacenadas y qué nadie pregunta por ellas. Algo muy sencillo: se subastan. Solo el pasado año, más 78.000 artículos distintos fueron depositados en esta oficina, la mayoría procedentes del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aunque estos objetos perdidos también se localizan en estaciones de tren, autobuses urbanos y cualquier otro emplazamiento que se pueda imaginar.

Entre los artículos almacenados, se pueden encontrar de muchos y diferentes tipos, tan dispares entre sí como llaves de casa, audífonos, televisiones, instrumentos musicales, videoconsolas o dispositivos electrónicos de toda índole, hasta décimos de lotería acaban en estas dependencias municipales. Pero no todos se subastan. El Ayuntamiento de Madrid implantó un sistema de adquisición mediante pujas para solo dos categorías de artículos: por un lado, joyas, dispositivos electrónicos y otros objetos; y, por otro, vehículos y elementos en desuso retirados del servicio público.

Objetos perdidos / Archivo

Dos vías para dar una segunda vida a los bienes municipales

En el primer caso, los objetos subastados son sólo una parte de todos los depositados en la Oficina de Objetos Perdidos que no han sido reclamados por sus propietarios. Una vez transcurridos dos años sin que nadie haya reclamado, los artículos pasan a titularidad del Ayuntamiento. Después, el servicio responsable de su gestión intenta que sean utilizados por otros servicios municipales, y aquellos que no encuentran un nuevo destino pasan a catalogarse como objetos destinados a la subasta.

En el segundo caso, se trata de vehículos retirados del servicio público tras haber formado parte de alguna de las flotas municipales (seguridad y emergencias, medio ambiente o servicios generales), así como de maquinaria u otros elementos industriales que también han sido renovados o han dejado de utilizarse.

Más de 4.700 pujadores y 1,4 millones de euros recaudados en dos años

Esta medida lleva implantándose desde junio de 2024. Desde entonces, más 4.700 particulares o empresas han realizado más de 28.000 pujas en las tres subastas que el Ayuntamiento ha celebrado hasta la fecha. Además, está previsto que antes de que acabe el año 2026 se organicen otras dos. La última puja se realizó entre el 22 de abril y el 07 de mayo de 2026, y se subastaron 200 Vehículos procedentes del parque móvil del Ayuntamiento de Madrid.

La celebración de subastas suele estar a cargo de subcontratas que poseen portales para esta modalidad de venta online, como es el caso de International Auction Group (IAG), entidad especializada en la venta de activos por internet a través de subastas. Hasta la fecha, esta actividad desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid ha generado cerca de 1,4 millones de euros.

Más de 5.000 artículos se subastarán antes de 2027

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid prevé la realización de dos subastas más antes de 2026. Una de bienes procedentes de objetos perdidos y dispositivos electrónicos, que incluirá un total de 5.103 artículos; y otra de diversos elementos municipales en desuso, como maquinaria agrícola, impresoras industriales y cargadores eléctricos, entre otros, con un total de 35 elementos diferentes.

Objetos custodiados en la Oficina Municipal de Objetos Perdidos / VICTOR LERENA

Esta actividad lucrativa está regulada por la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, que apuesta por la reutilización de materiales y productos, alargando su vida útil mediante la compraventa de segunda mano y evitando que pasen a ser considerados residuos.