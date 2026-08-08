Murdoku, el pasatiempos viral que conquista las librerías de Madrid este verano: "He llegado a quedarme sin existencias"

Hay pasatiempos que cada verano recuperan protagonismo, pero este año uno ha conseguido hacerse un hueco y convertirse en el auténtico protagonista del verano: el Murdoku. La combinación de lógica, misterio y sudoku ha encontrado su público en las librerías de Madrid. En el distrito de Arganzuela, los libreros ya hablan de "una demanda elevada", y en algunos casos, de problemas para mantener el ritmo de las ventas.

La propuesta ha encontrado especialmente buen terreno entre quienes buscan un entretenimiento alejado de las pantallas. Y las librerías confirman que el fenómeno no se queda únicamente en las redes sociales o en las listas de ventas.

Las librerías de Arganzuela confirman el éxito del Murdoku

"Se están vendiendo muy bien", cuentan desde la Papelería El Inca a este periódico. Lo que más les ha sorprendido es que el precio no haya frenado las ventas. Cada ejemplar ronda los 17,90-19,90 euros, una cantidad superior a la de otros libros de pasatiempos. Aun así, la demanda ha sido suficiente para agotar existencias puntualmente. "Me he llegado a quedar sin existencias, pero se reponen rápido y bien desde fábrica", explican.

Y hay una imagen que resume mejor que ninguna otra cómo está funcionando el producto este verano: “Ha habido momentos que según los sacaba de la caja se iban vendiendo”.

Portadas de los libros 'Murdoku' / Murdoku

La experiencia de N.B.C. Libros confirma el tirón, aunque aporta un matiz diferente. En su caso, la demanda de Murdoku “empieza a crecer”, cuentan. El establecimiento dispone actualmente de dos modelos y asegura que la compra está siendo elevada, aunque por el momento no han llegado a quedarse sin existencias. Mientras que en otras librerías como Altamera, no dispone habitualmente de ejemplares en la tienda y trabaja por encargo. Sin embargo, esto no ha impedido que durante este verano hayan recibido numerosas peticiones: "hemos tenido muchas estos meses", señalan.

En cuanto al perfil del comprador, este no contempla una franja de edad concreta. Mientras que los clientes de N.B.C rondan "los 20-30 años", en las librerías Altamera y El Inca son compradores de mayor edad: "los hay sobre todo de 40 y 50 años", aseguran en Altamera. Mientras que el perfil de clientes en El Inca abarca ambas franjas de edad: "es muy dispar, pero sobre todo lo compran personas de unos 30 años".

Qué es el Murdoku: un pasatiempo que mezcla sudoku y misterio

La mecánica explica parte de su atractivo. El Murdoku combina los juegos de lógica propios del sudoku con una investigación criminal, parecida al 'Cluedo'. El jugador tiene que completar una cuadrícula utilizando las diferentes pistas disponibles para situar correctamente a los personajes y descubrir quién es el asesino. Los casos avanzan progresivamente en dificultad y obligan a descartar posibilidades hasta encontrar la solución.

Detrás de la idea está Manuel Garand, creador de rompecabezas nacido en Montreal (Canadá). En España, el fenómeno editorial llegó con Murdoku: 80 acertijos de lógica y asesinatos, publicado por Temas de Hoy, que reúne 80 casos de dificultad progresiva. La propuesta ha conseguido diferenciarse de los pasatiempos tradicionales precisamente por añadir a la lógica una historia que resolver: no se trata únicamente de completar una cuadrícula, sino de utilizar las pistas para reconstruir un crimen.

El fenómeno editorial ha continuado este verano con Murdoku: Viaje al pasado, la segunda entrega de la serie. Publicado en España a comienzos de julio, mantiene la combinación de lógica y misterio, pero incorpora una máquina del tiempo que lleva los casos a diferentes épocas históricas, desde la Edad Media hasta el Antiguo Egipto.

La fórmula convierte cada partida en una pequeña investigación y ofrece una alternativa a los pasatiempos tradicionales. Pero más allá de la viralidad del producto, son las librerías las que permiten comprobar cómo está funcionando entre los lectores. De hecho, todas ellas coinciden en que "ha empezado a venderse este verano".