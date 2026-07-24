INFRAESTRUCTURA URBANA
Madrid renovará nueve calles de Arganzuela con una inversión de 470.000 euros dentro de la Operación Asfalto 2026
La propuesta, impulsada por el Área de Obras y Equipamientos, contará con la financiación de 470.000 euros destinados a Arganzuela
Joaquín De la Aleja
El Ayuntamiento de Madrid continua los trabajos de conservación y mejora en aquellas calles del distrito de Arganzuela que presentan un mayor desgaste. Una propuesta impulsada por el Área de Obras y Equipamientos dentro del marco Operación Asfalto 2026, que contribuye a la mejora de las vías urbanas, así como su mantenimiento.
En el distrito de Arganzuela, las obras abarcarán 24.358 metros cuadrados de firme renovado, correspondientes a 9 calles del distrito. Una iniciativa que contará con la financiación de 470.000 euros de fondos públicos. Según expresan desde el consistorio madrileño, estas actuaciones harán que los desplazamientos sean más cómodos y seguros, reduciendo el ruido del tráfico y prolongando la vida útil de las calzadas, entre otros beneficios.
Nuevas técnicas para un pavimento más duradero y sostenible
La campaña Operación Asfalto se lleva a cabo en los 21 distritos de la ciudad de forma periódica cada año. En 2026, se mejorarán 205 calles sobre una superficie total de 1,2 millones de metros cuadrados, lo que supondrá una inversión de 25,1 millones de euros.
Los trabajos se realizarán con distintos tipos de mezclas asfálticas más sostenibles que las tradicionales. Casi la mitad del material utilizado se realizará con mezclas bituminosas semicalientes, cuya fabricación y puesta en obra se realiza a una temperatura de unos 30º inferior a las mezclas utilizadas tradicionalmente, lo que permite reducir el consumo energético y disminuyen la emisión de gases contaminantes y partículas volátiles.
Asimismo, en algunas calles se utilizarán mezclas bituminosas con caucho reciclado. Por último, en las vías con mayor intensidad de tráfico se extenderán mezclas tipo SMA (Stone Mastic Asphalt o asfalto con masilla de piedra), un material con excelentes propiedades resistentes, bajo nivel sonoro y mayor durabilidad.
Estas son las calles que serán renovadas en el distrito de Arganzuela:
- Calle de Alonso del Barco
- Calle de Ariel
- Calle de Embajadore (en el tramo comprendido entre la plaza de la Beata María Ana de Jesús y la calle de Divino Vallés)
- Calle de la Estrella Hadar
- Calle de Frigiliana
- Calle de Méndez Álvaro (en el tramo comprendido entre la calles de Garganta de los Montes y Pedro Bosch)
- Calle de Méndez Álvaro (vía lateral en el tramo comprendido entre la avenida del Planetario y la calle Titán)
- Calle de Nereida
- Calle de Viñuelas
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