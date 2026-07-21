Arganzuela entra en el mapa de la moda: la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid aterriza en el distrito

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid está al caer. La próxima edición de esta pasarela de moda se celebrará del 14 al 19 de septiembre, y llegará a varios espacios como el Palacio de Cristal del distrito de Arganzuela o el campus de Comunicación y Artes en Madrid San Francisco de sales de la Universidad Nebrija.

Este evento es organizado por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento, y durante seis jornadas la ciudad volverá a convertirse en el epicentro de la moda española.

El distrito de Arganzuela acogerá la jornada inaugural

El Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela será el lugar en el que esta pasarela arranque. Otra novedad destacada será el traslado del grueso de la programación al campus de Comunicación y Artes en Madrid San Francisco de Sales de la Universidad de Nebrija, para consolidar un modelo de pasarela "más abierto, dinámico y conectado con el corazón de la ciudad", han señalado desde la organización.

Algunos de los protagonistas de esta edición serán Moisés Nieto, Alvarno, Redondo Brand, Juan Vidal, Adolfo Domínguez o Álex Riviére entre otros. Y habrá otros nombres de debutantes como Celia B y Antonio del Canto.

Con respecto a los reconocimientos, el Ayuntamiento de Madrid premiará con el galardón de Diseñador Internacional de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a Agua by Agua Bendita por "su capacidad para trascender fronteras mediante una propuesta que integra cultura, innovación y sensibilidad, conectando con audiencias globales y estableciendo un diálogo entre tradición y contemporaneidad".

Las fechas clave de la pasarela

El día inaugural será el lunes 14 de septiembre, en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, de la mano de Pedro del Hierro, Simorra y Adolfo Domínguez.

El martes será en el Palacio de Cibeles, con Agua by Agua Bendita, Celia B, Ágatha Ruiz de la Prada y Hannibal Laguna. Finalizará esta jornada Álex Rivière. El miércoles el lugar que acoja el evento será el Campus de Comunicación y Artes en Madrid San Francisco de Sales de la Universidad de Nebrija, con Moisés Nieto, Ernesto Naranjo, Baro Lucas, Acromatyx y Álvaro Calafat.

Nebrija acogerá también la jornada del jueves, con Odette Álvarez y Malne, Isabel Sanchis y Redondo Brand. El viernes será el turno para Maison Mesa, Custo Barcelona, Lola Casademunt by Maite, Yolancris y el desfile OFF de Alvarno. La jornada de cierre, el sábado, estará dedicada a la plataforma EGO, el espacio de referencia para la nueva generación de diseñadores.