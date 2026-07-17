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Ni el más caro es el mejor: la OCU desvela qué salmorejos merecen la pena comprar este verano en Madrid

La Organización de Consumidores y Usuarios analiza los salmorejos refrigerados y destaca su aporte nutricional, aunque advierte de ingredientes ajenos a la receta tradicional.

El veredicto de la OCU: estos son los mejores salmorejos de supermercado en Madrid

El veredicto de la OCU: estos son los mejores salmorejos de supermercado en Madrid / EPE

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Inés Valero

Madrid

El salmorejo es, junto al gazpacho, uno de los reyes indiscutibles del verano. Su receta tradicional apenas necesita unos pocos ingredientes: tomates maduros, pan, un diente de ajo y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Aunque prepararlo en casa es sencillo y apenas requiere unos minutos, cada vez son más quienes optan por comprarlo ya envasado por comodidad. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha decidido analizar los salmorejos refrigerados de venta en supermercados... y tiene claro el veredicto.

Según explican los expertos de la OCU, la mayoría de ellos tienen "buenos resultados en general, especialmente en lo que se refiere a su aporte nutricional, lo que los convierte en un alimento muy interesante para introducir en la dieta este verano". La única "pega" es que algunos incorporan otros ingredientes que no son propio de este producto, como el pimiento y la cebolla, lo que "lastra la degustación" y puede parecer casi más un gazpacho que salmorejo.

El precio es una de las principales diferencias entre los salmorejos analizados por la OCU. El estudio refleja una amplia variación entre productos: desde los 2,11 euros por litro del brik de salmorejo de Eroski hasta los 8,16 euros por litro del salmorejo de Santa Teresa elaborado con tomate Raf.

Según la organización de consumidores, el formato brik suele ser la opción más económica, especialmente en las marcas blancas, que en algunos casos alcanzan valoraciones de calidad similares o incluso superiores a las de productos más caros, habitualmente presentados en botellas de plástico transparente o envases de medio litro.

Los mejores salmorejos del supermercado, según la OCU

La Huerta de Don Simón

  • Precio aproximado: 3 euros/litro
  • Fue el salmorejo mejor valorado en la prueba de degustación realizada por un panel de expertos cocineros.

Hacendado (Mercadona)

  • Precio aproximado: 3 euros/litro
  • Destaca por su buena valoración en sabor y por mantener una buena relación calidad-precio.

Día al Punto

  • Precio aproximado: 2,99 euros/litro
  • Uno de los productos mejor puntuados por los especialistas en la cata.

Realfooding

  • Precio aproximado: entre 3,52 y 4,37 euros/litro
  • Se sitúa entre los salmorejos con mejor valoración de la prueba.

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La conclusión de la OCU: los salmorejos que más gustan suelen ser los que respetan la receta tradicional, sin añadir ingredientes como cebolla, pimiento rojo o vinagre, que pueden alejarse del sabor clásico del plato.

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