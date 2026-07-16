Arganzuela hace balance de sus grandes proyectos: más de 37 millones para transformar el distrito

La Junta Municipal del Distrito de Arganzuela, encabezada por la concejala, Lola Navarro, ha hecho balance sobre los diferentes proyectos en marcha que en este momento se están llevando a cabo en materia urbanística, social, educativa y cultural. Un conjunto de propuestas que, según indican desde el Ejecutivo Municipal, significa una de las etapas de mayor transformación, actividad y proyección de la historia reciente del distrito, en la que se “está recuperando patrimonio y mejorando servicios públicos”, señala Navarro.

Durante 2025, el Ayuntamiento de Madrid ha ejecutado en Arganzuela más de 35 millones de euros en inversiones municipales, mientras que, en 2026, el distrito cuenta con más de 37 millones de euros de inversión para dar continuidad a algunos de los principales proyectos en marcha, lo que viabiliza el desarrollo de los planes iniciados por la Junta Municipal.

Entre los principales hitos del periodo 2025-2026, destaca la rehabilitación del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, una de las mayores actuaciones de recuperación de patrimonio municipal de la ciudad. El proyecto pretende revitalizar una zona estratégica del distrito, reforzando el papel del barrio de Legazpi como nueva centralidad urbana, económica, cultural.

Construcción de nuevas instalaciones deportivas e intervención de las ya existentes

Las instalaciones deportivas son otro de los objetivos propuestos por el equipo de gobierno de Lola Navarro. La construcción del nuevo Centro Deportivo Municipal Ricardo Damas y la intervención en la Instalación Deportiva Municipal Básica Jardín Papelera Peninsular, situada en el barrio de Acacias, son algunas de las apuestas por mejorar la práctica deportiva en Arganzuela, así como las intervenciones realizadas en instalaciones deportivas básicas y las actuaciones vinculadas al circuito BMX.

Implementación de zonas verdes e incorporación de nuevas superficies

En el ámbito Mahou-Calderón, el proyecto permitirá integrar, definitivamente, el barrio Imperial con Madrid Río y transformar antiguos recintos cerrados en un nuevo espacio urbano con zonas verdes, dotaciones educativas y deportivas, un huerto urbano, el futuro Museo de EMT Madrid y 166 viviendas públicas para alquiler asequible promovidas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

En la construcción del Nuevo Sur Méndez Álvaro, el desarrollo afectará a una superficie cercana a 12.000 metros cuadrados, incorporando al patrimonio municipal una parcela pública de 8.500 metros cuadrados, con una zona verde en superficie y la posibilidad de implantar un futuro equipamiento municipal en los niveles inferiores. Además, estas medidas generarán 3, 5 millones de euros por la participación municipal en las plusvalías urbanísticas.

Planes educativos y sociales

Durante el verano de 2025, la junta municipal impulsó actuaciones en colegios públicos y escuelas infantiles del distrito, interviniendo en cubiertas, saneamientos, patios, fachadas, carpinterías, suelos y otros elementos esenciales. El conjunto de inversiones ejecutadas se acercó al millón y medio de euros. Este tipo de actuaciones se realizaron en los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Menéndez Pelayo, Legado Crespo, Tirso de Molina y la escuela infantil El Alba.

Durante el curso 2024-2025, a través del Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar se llevaron a cabo 1.160 intervenciones con menores y sus familias, 792 actuaciones conjuntas con centros educativos y 1.012 intervenciones coordinadas con otros profesionales. Se trabajó en 66 casos, se desarrollaron tres proyectos preventivos y se realizaron 205 actuaciones de prevención. El programa municipal de refuerzo educativo ofreció además 42 plazas para alumnos de Primero y de Segundo de ESO con dificultades académicas.

En materia social, el Centro de Apoyo a las Familias atendió a 225 familias en 2025. Los centros de día municipales prestaron asistencia a 257 personas, ofreciendo 175 plazas para personas con deterioro físico o cognitivo. A estos servicios hay que sumar la ayuda a domicilio, la teleasistencia, las prestaciones económicas, la Tarjeta Familias, el trabajo del Centro de Servicios Sociales José Villarreal y la consolidación del Centro Intergeneracional Ouka Leele como espacio de encuentro, estudio, formación y convivencia.

Arganzuela revisa la programación cultural

También se ha hecho revisión sobre la programación cultural desarrollada en Arganzuela. Entre las principales actividades figuran las Fiestas de la Melonera y la tradicional Carrera de la Melonera, además de la Feria del Libro, la Semana del Cortometraje, Arganzuela a la luz de las velas, cine de verano, certámenes de pintura y de fotografía, ciclos de historia, teatro clásico, lírica, zarzuela, conciertos en la calle, música en las iglesias, el concierto de bandas sonoras y la programación navideña como principales actividades que vertebran la agenda cultural del distrito.

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Sin embargo, en el período 2025-2026, se han incluido exposiciones dedicadas a Antonio Mercero, Gallito, la Dinastía Bienvenida, Luis Alberto de Cuenca y Gil Parrondo; el ciclo dedicado a Luis García Berlanga; la exposición Artistas de Arganzuela; Taxonomía poética y El arte de la mediación, con protagonismo del alumnado del distrito. Especial relevancia tuvo el belén napolitano Angelicum, instalado en La Lonja, con más de 200 figuras y 500 elementos arquitectónicos y escenográficos.