MUNDIAL 2026
¿Quieres ver el España-Bélgica con el mejor ambiente? Madrid Río instala dos pantallas gigantes
El Ayuntamiento de Madrid instalará dos grandes pantallas en Madrid Río para que los aficionados disfruten del encuentro de cuartos de final del Mundial de Fútbol.
El Ayuntamiento de Madrid instalará dos grandes pantallas en la zona de Puente del Rey de Madrid Río, en Arganzuela, para seguir el partido de cuartos de final que enfrentará en el Mundial de Fútbol este viernes a la selección española contra la belga.
Estas dos pantallas se sumarán a la desplegada por la Federación Española de Fútbol en la plaza de Colón, tal y como señaló la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de recordar que se comprometieron a instalar pantallas a partir de cuartos de final.
"A partir del partido de hoyde cuartos de final, y esperemos que haya algunos más hasta esa final, abriremos dos nuevas pantallas en Madrid Río", ha explicado Sanz. La semifinal será el martes y el domingo de la próxima semana tendrá lugar la final.
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