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MADRID

Arganzuela estrena el renovado Centro de Salud Cáceres: dará servicio a más de 13.600 vecinos

La Comunidad de Madrid inaugura dos nuevos centros sanitarios que darán servicio a más de 17.000 vecinos del sureste y del distrito de Arganzuela.

Puerta de acceso a un centro de salud de Madrid en una imagen de archivo.

Puerta de acceso a un centro de salud de Madrid en una imagen de archivo. / Comunidad de Madrid

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Inés Valero

Madrid

La Comunidad de Madrid estrena esta semana dos nuevos dispositivos de Atención Primaria que beneficiarán a más de 17.000 personas. Hoy abre sus puertas el nuevo Consultorio Local de Tielmes para más de 3.500 vecinos del sureste, mientras que el Centro de Salud Cáceres entrará en funcionamiento este miércoles ofreciendo asistencia sanitaria a más de 13.600 usuarios del distrito de Arganzuela, en la capital.

El Ejecutivo autonómico ha invertido más de dos millones de euros en el nuevo recurso de la sanidad pública madrileña de Tielmes, se ubica en la calle Real del municipio, sobre una parcela de cesión municipal de 369 metros cuadrados.

La superficie construida asciende a 940 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas. Cuenta con dos consultas de Medicina de Familia y dos de Enfermería, además de una sala polivalente, otra de cirugía menor ambulatoria y una zona de extracción de muestras, además del área administrativa y la Unidad de Atención al Usuario.

En el caso del complejo Cáceres, el Gobierno regional ha invertido 1,5 millones de euros para renovarlo por completo. Las obras han mejorado la accesibilidad al recinto, que ahora dispone de espacios diáfanos y luminosos, para mayor comodidad de pacientes y profesionales. El proyecto de modernización también ha supuesto una optimización de la funcionalidad y la eficiencia energética del edificio.

El centro de salud tiene más de 750 metros cuadrados

Cuenta con dos plantas comunicadas mediante ascensor y una superficie total de 754 metros cuadrados. En la planta baja, la doble altura de la Unidad de Atención al Usuario y de la zona administrativa configura un área de recepción abierta y amplia. Además del acceso principal, en este nivel se sitúa el área de extracciones, urgencias y tres consultas, así como el almacén general y la zona de instalaciones. Por su parte, en la entreplanta se ubican seis consultas de Medicina de Familia y Enfermería, con salas de espera abiertas en espacios despejados, además de la de reuniones y otras zonas de almacenaje.

Antes de su apertura, los pacientes del Centro de Salud Cáceres, que han sido atendidos de forma provisional durante la obra en el complejo Legazpi, recibirán un mensaje SMS para notificarles la apertura al público del renovado dispositivo.

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Con estos dos centros de Atención Primaria, la Comunidad ha puesto en marcha un total de ocho esta Legislatura, que se suman al de Collado Villalba, Navalcarnero II, Parla Este, Parque Oeste (Alcorcón), Sevilla la Nueva, Las Tablas (Madrid capital). Todos ellos forman parte de los 34 previstos por el Ejecutivo autonómico para este periodo.

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