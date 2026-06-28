Así son los pisos turísticos en Madrid: ocupan bajos comerciales y ya están en todos los barrios

Según los datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid, la capital cuenta con 3.984 pisos turísticos repartidos por casi todos los barrios. Son únicamente las viviendas que cuentan con licencia, porque la realidad es bien distinta. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), el número se multiplica por tres (13.502), aunque podría ser incluyo mayor y superar las 16.000.

El distrito de Centro encabeza claramente el ranking, con 218 unidades de Viviendas de Uso Turístico (VUT), consolidándose como el principal núcleo de actividad turística de Madrid. Le sigue Tetuán, con 177 pisos, lo que lo sitúa por delante de distritos tradicionalmente asociados al turismo como Salamanca o Chamberí. Ciudad Lineal ocupa el tercer puesto en volumen (133).

A partir de ahí, se observa un segundo bloque de distritos con cifras relevantes pero notablemente inferiores: Arganzuela (121 unidades), Chamartín (109), Carabanchel (84), Salamanca (79) y Puente de Vallecas (79). Esta distribución muestra una expansión del fenómeno de las viviendas turísticas más allá del centro, con una progresiva dispersión hacia barrios residenciales fuera de la M-30. En la mitad de la tabla aparecen Latina, Chamberí, Fuencarral-El Pardo y Usera, todos ellos con entre 48 y 66 viviendas.

Finalmente, distritos como Moratalaz, Villa de Vallecas o Vicálvaro presentan cifras residuales, lo que confirma una implantación mucho más limitada en la periferia este y sureste de la ciudad, lo que confirma que hay barrios de estas zonas en los que todavía no se han establecido (oficialmente) pisos turísticos.

La mayoría están en bajos comerciales reconvertidos en viviendas

Un aspecto clave del análisis es la tipología de los inmuebles. La gran mayoría de las viviendas turísticas de Madrid se ubican en planta baja: reconversión de locales o bajos comerciales. Aproximadamente 899 pisos corresponden a planta baja, frente a solo 77 en primera planta y apenas hay en plantas superiores. Si nos centramos en las calles de la capital que concentran más viviendas turísticas destaca, por encima de todas, la calle Canillas, en el distrito de Chamartín. Aquí se han contabilizado, según cifras oficiales, 41 pisos turísticos.

Le sigue Agustín de Rojas (20), también en el distrito madrileño de Chamartín, y San Bernardo (17) en Centro. También destaca la calle Marianistas (17), ubicada en Carabanchel. También sobresale José Antonio Zapata y Cedros, en el distrito de Arganzuela, con siete pisos de uso turístico.