La tuneladora 'Mayrit' reanuda la excavación del túnel de la Línea 11 después de dos semanas parada: 1,6 kilómetros dirección Palos de la Frontera

La gigantesca y pesada tuneladora Mayrit está de vuelta. Esta maquinaria de 98 metros de largo y 1.500 toneladas de peso es la encargada de excavar el túnel de la futura Línea 11 de Metro de Madrid desde Plaza Elíptica a Conde de Casal. El pasado 9 de junio completó el primer tramo entre la estación de Comillas y Madrid Río, y desde entonces ha estado detenida para someterse a diferentes revisiones técnicas. Y en este jueves ya ha arrancado de nuevo dirección a su nueva parada: Palos de la Frontera.

Será un reto exigente para la tuneladora, ya que entre Madrid Río y Palos de la Frontera hay una distancia de 1,6 kilómetros, lo que convierte a esta fase en la más extensa de toda la prolongación. Va a tener que excavar unos 100.000 metros cúbicos de tierra, por los 77.500 que se excavaron en la primera etapa.

Desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid prevén que dicha excavación hasta Palos de la Frontera pueda finalizar antes de que termine este verano. Cabe recordar que puede avanzar hasta 15 metros diarios, lo que implica unos 450 metros mensuales.

Los datos más impresionantes de la tuneladora 'Mayrit' Las obras comenzaron el 26 de marzo

Avanza 12-15 metros a diario

a diario 0,56 metros perfora cada hora Mayrit

450 metros mensuales . Con el método tradicional de 'pico y pala' se avanzaban 10 al mes

. Con el método tradicional de 'pico y pala' se avanzaban 10 al mes Pesa 1.700 toneladas, tiene 98 metros de longitud, trabaja las 24 horas del día y hay unas "300 personas trabajando"

5.593 metros de túnel tiene que perforar de Comillas a Conde de Casal

tiene que perforar de Comillas a Conde de Casal Las obras se encuentran a 29 metros de profundidad en el barrio de Comillas, y ya va dirección Madrid Río

671 millones de euros es la inversión para el túnel hasta Conde de Casal

es la inversión para el túnel hasta Conde de Casal La Línea 11 recorrerá 33 kilómetros. La más larga es la Línea 12, con 40,6 kilómetros de recorrido

Aunque los tiempos que se marcan dependerán de la geología del terreno. En el primer tramo comprendido entre Comillas y Madrid Río ha sido favorable, ya que los materiales no eran muy resistentes, por lo que se llegó a alcanzar picos de avance de hasta 35 metros diarios, más del doble de lo previsto.

Lucía Feijoo Viera

Ejecutado el 21 % del túnel

Desde la consejería dan por ejecutado el 21 % del túnel que irá desde Plaza Elíptica a Conde de Casal (Comillas - Madrid Río - Palos de la Frontera - Atocha - Conde de Casal). Además, los trabajos continúan por otro lado: las estaciones de Comillas y Madrid Río ya se encuentran ejecutadas a un 60 %. Y la de Palos de la Frontera se encuentra en un 50 %.

Todavía queda mucho camino para esta maquinaria que llegó de la ciudad alemana de Schwanau, pero está preparada. Durante estas dos semanas que ha estado detenida, los diferentes técnicos han revisado la estructura de la máquina, sistemas informáticos, herramientas... Y se han sustituidos por piezas nuevas las picas, cortadores y rastreles.